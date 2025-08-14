歡迎回來

美國、歐盟達成貿易協議！港股本周業績期兼期結 有何部署策略？阿里、百度AI業務又有新進展？
腸癌 │ 51歲單親好爸爸抗癌2年生活拮据，分享千萬彩票無私計劃感動網民
健康Tips

腸癌 │ 51歲單親好爸爸抗癌2年生活拮据，分享千萬彩票無私計劃感動網民

健康解「迷」
健康解「迷」

　　英國諾福克郡阿特爾伯勒（Attleborough）51歲單親爸爸Paul Harvey，經歷長達兩年腸癌治療，獨力撫養兩名10多歲子女生活，近日竟迎來「天降橫財」——中得高達100萬英鎊（約1,010萬港元）歐洲百萬彩票（EuroMillions）大獎，而他在得知中獎後第一時間想到的不是自己， 而是為孩子們實現從未有過的夢想，其得獎發言感動不少網民。

 

　　綜合外媒及《BBC》報道，Paul Harvey過去兩年因罹患腸癌，一直持續進行治療，加上單親照顧兩名孩子，一家人生活拮据，甚至因租屋處房間不足，Paul Harvey一直做「廳長」、瞓梳化。直到今年7月4日，他購買了一張彩票改變人生的彩票。

 

天降橫財｜一周後才知獲巨款  慈父得獎後1做法感動全網

 

　　Paul Harvey透露，開獎當日他查看戶口，發現自己戶口贏得5英鎊及一張免費幸運抽獎券，之後便未有放在心上，直到一周後，他收到國家彩票的電郵，提醒他盡快檢查帳戶並聯絡客服。

 

　　他起初以為是騙局，還特地上網搜尋核對熱線號碼，才驚覺自己因匹配了 EuroMillions Millionaire Maker 特別抽獎中的唯一代碼而中獎，此時他才意識到自己中了百萬英鎊頭獎。

 

天降橫財｜抗癌2年生活拮据　51歲單親好爸爸中千萬彩票　與兒子相擁落淚感動全網

天降橫財｜抗癌2年生活拮据　51歲單親好爸爸中千萬彩票　與兒子相擁落淚感動全網

天降橫財｜抗癌2年生活拮据　51歲單親好爸爸中千萬彩票　與兒子相擁落淚感動全網

Paul Harvey過去兩年罹患腸癌一直持續進行治療，加上單親照顧兩名孩子，一家人生活拮据。（網上圖片）

 

天降橫財｜抗癌2年生活拮据　51歲單親好爸爸中千萬彩票　與兒子相擁落淚感動全網

天降橫財｜抗癌2年生活拮据　51歲單親好爸爸中千萬彩票　與兒子相擁落淚感動全網

得悉中獎後，Paul Harvey刻意等到孩子放學回家，才親口告訴他們這個天大喜訊，並用手機拍下反應。（網上圖片）

 

天降橫財｜抗癌2年生活拮据　51歲單親好爸爸中千萬彩票　與兒子相擁落淚感動全網

父子兩人即在廚房裹又笑又跳，激動相擁，場面既搞笑又暖心。（網上圖片）

 

　　得悉中獎後，Paul Harvey刻意等到孩子放學回家，才親口告訴他們這個天大喜訊，並用手機拍下反應。片段中，他問兒子問：「你認識幾多個百萬富翁？」，兒子回應：「沒有，因為我窮。」然後Paul Harvey興奮回應：「你現在認識了，我們中了彩票。」

 

　　父子兩人隨即在廚房裏又笑又跳、激動相擁，場面既搞笑又暖心。

 

慈父中大獎後曝將來計劃感動全網

 

　　Paul Harvey事後接受媒體訪問，指自己中獎後覺得一切很不真實，為了等孩子放學回家分享這個消息，他等了許久許久，大家都對這件事感到非常開心，這筆獎金讓他們有了更多的選擇。

 

　　經過腸癌治療與多年照顧孩子的艱苦日子，他卻強調：「生活並不總是那麼容易，但孩子們對我來說意味著全世界，他們永遠是第一位的。」

 

　　因此之後計劃用這筆獎金帶兩個孩子到希臘，度過人生中的第一次海外假期。他笑言，兩個孩子一直未有過出國旅行的經驗。

 

　　之後亦打算為正在學開車的女兒購買一輛菲亞特500作為人生第一部座駕，但一切會慢慢規劃，確保每一步都做得正確與踏實。無私的回應令不少網民都大讚感動，大讚：「父愛無私！」

 

 

腸癌5大致癌習慣

 

愛吃高脂、高糖、油炸等高熱量食物

少吃雜糧或新鮮水果

久坐不動．不利於腸道蠕動，導致腸道有害物質堆積在腸道內，不能及時排出

吸煙嗜酒、少喝水．如飲料當水喝

經常夜瞓捱夜

資料來源：成都腸胃科專科醫院醫生

 

直腸癌4大徵狀

 

　　台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

 

1. 輕微腹痛、腹脹現象

2. 排便習慣明顯改變、血便 (包括排便頻率或糞便形狀改變，例如便秘的情況變嚴重、或是大便變稀、變細、量變少)

3. 體重急速減輕

4. 貧血乏力

資料來源：肝膽腸胃科醫師錢政弘

 

資料來源：BBC

睡房三大隱藏健康危機！86%空氣清新劑含致癌化學物，專家建議每兩年更換新枕頭
睡房三大隱藏健康危機！86%空氣清新劑含致癌化學物，專家建議每兩年更換新枕頭

