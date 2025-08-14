名人健康 │ 63歲蔡康永驚人變化：衰老暴瘦惹熱議，網民驚訝：怎麼老成這樣

現年63歲的台灣知名主持人蔡康永，曾與女星小S（徐熙娣）一起主持經典節目《康熙來了》，風靡華人圈超過20年。近日有粉絲在日本旅遊時巧遇蔡康永，並與他合照，然而照片曝光後引發熱議，不少網民驚訝表示：「怎麼老成這樣！」

一名網民在小紅書發文分享與蔡康永的合照，稱自己在東京澀谷某餐廳用餐時，意外發現蔡康永也在場。因怕打擾對方，他們等到結帳離開時才上前問候。沒想到蔡康永十分親切，主動詢問是否要合照，還與他們閒聊幾句，氣氛融洽。

照片中，蔡康永身穿深色印花襯衫，搭配休閒鴨舌帽與眼鏡，與粉絲合照臉帶笑容。然而照片曝光後，不少網民覺得他展露疲憊、衰老，留言表示，「天啊，怎麼好蒼老的感覺」、「怎麼感覺瘦了憔悴了」、「康永哥是不是瘦了好多」、「蔡康永老了是一個時代的終結」。不過，也有網民留言平反，「63歲這個狀態很可以了」、「也還好吧！這是私下狀態，沒化妝、素顏」、「60多歲為什麼不能老成這樣」。

該名發布合照的網民亦隨即解釋，照片中可能因拍攝角度或光線問題顯得憔悴，實際見面時蔡康永氣色很好，完全看不出已60多歲，保養得很好。

蔡康永曾與女星小S共同主持經典節目《康熙來了》。（FB）

有粉絲在日本旅遊時巧遇蔡康永，並與他合照。（小紅書）

不少網民認為蔡康永看起來很衰老。（小紅書）

蔡康永悼念大S：直到沒辦法再想的時候

大S（徐熙媛）曾客串主持《康熙來了》，跟蔡康永幽默一搭一唱畫面成經典，俘獲不少觀衆的心。兩人的友情延續至今，當大S離世的噩耗傳出，蔡康永第一時間發布悼念大S的帖文，惹哭大批網友。他寫道，「我要想像你，仍然安好的生活著。是，我要保持這樣想像，直到沒辦法再這樣想的時候。」蔡康永早前出席活動時，也忍不住悲傷情緒，四度停頓陷思念悲傷，失態哽咽，令人動容。

蔡康永悼念大S。（IG截圖）

蔡康永曾與代班小S（徐熙娣）的大S一同主持《康熙來了》。

蔡康永早前出席台北國際書展。（圖源：台北國際書展基金會）

四度哽咽淚灑現場。（圖源：台北國際書展基金會）

蔡康永表示，吉本芭娜娜的書會讓人覺得瘋狂地想念一個人並不丟臉。（圖源：台北國際書展基金會）

蔡康永為日本作家吉本芭娜娜來台灣宣傳新書奇幻小說《吹上奇譚》站台。（圖源：台北國際書展基金會）

5種「催老食物」加速老化

台灣營養師周麗曾分享，有5種「催老食物」會加速身體老化，經常食用會令肌膚及身體機能更快衰老！因此若想要保持年輕、對抗衰老，以下5種食物就要避免進食或少吃。

5種「催老食物」加速衰老

1. 高糖食物

經常吃蛋糕、含糖飲料等甜食，糖分會在人體裏產生糖化反應，產生糖化終產物「AGEs」；

AGEs會破壞膠原蛋白，令肌膚容易發黃、失去彈性、出現細紋，造成肌膚衰老等狀況；

AGEs更會令身體慢性發炎，影響健康。



2. 酒精

經常飲酒，肝臟長期超負荷工作，身體自然老得快，容易出問題。

3. 深度加工肉類

火腿、香腸、熱狗、煙肉等加工肉品通常鈉含量高、有許多添加物；

胃部在過多鈉的刺激下會加速老化，導致黏膜受損，甚至出現潰瘍，影響身體健康。



4. 水果加工品

水果加工品如水果罐頭、果乾或果醬都要少吃！因這些都額外添加了許多糖，經常食用不但容易變肥胖，更加速人體及肌膚衰老：

另外，水果的營養素經過加工會大量流失，因此建議最好吃新鮮的。



5. 高脂肪、油炸食物

肥肉、炸雞、薯條等高脂肪或油炸食物，富含飽和脂肪酸和反式脂肪酸，會帶給身體大量的「過氧化脂質」，導致肌底氧化損傷，衰老更快；

另外，油炸食物也會產生大量的糖化終產物「AGEs」，加劇身體慢性發炎、加速老化。

資料來源：營養師周麗

同場加映｜10大名醫公開早晚養生法

據《女性セブンプラス》報道，網上有許多標榜「具醫學根據」的長壽秘訣，但實際效果難以辨別。因此特別訪問了10位不同領域的醫生，分享他們早晚堅持的健康習慣：

呼吸內科醫生 - 大谷義夫

早上

拉開窗簾：

讓陽光照射以重置生理時鐘補充水分：

夏季早上：喝水2-3杯

冬季早上：喝水1杯

喝咖啡：

特地外出步行購買

晚上

每餐後刷牙，睡前再刷一次，並且晚餐後堅持散步

消化內科醫生 - 工藤晶

早上

每天早上4時30分至5時起床

早餐前會飲用添加1/8個檸檬和2小匙鹽滷的水，補充維他命C及礦物質

做廣播體操或平板支撐、深蹲等輕度運動

進食高蛋白與膳食纖維的早餐

出門前一定會擦防曬

晚上

晚餐時不開電視，睡前1小時沐浴

進行深呼吸放鬆身心，與孩子一起於晚上9時就寢

自律神經權威醫生 - 小林弘幸

早上

每天清晨五時固定起床

早餐首選「乳酪」，搭配綠皮香蕉食用效果更佳

晚上

下班後即使疲倦也不會馬上坐下或換衣服，而是先花20分鐘打掃、收發郵件、整理文件，讓身心逐漸平靜

睡前他會寫三行日記，並進行三分鐘「1：2呼吸法」：用鼻子吸氣後，以兩倍時間慢慢用嘴巴吐氣，此呼吸法有助睡眠及調節自律神經

眼科專科醫生 - 平松類

早上

每天早上六時半分起床

早上第一件事是點人工淚液滋潤眼睛

接觸晨光重置生理時鐘

如廁後會量體重

晚上

晚餐前一定服用水溶性膳食纖維菊苣纖維，緩和糖分吸收

餐後會補充綜合維他命

晚上11時就寢，使用遮光窗簾、眼罩和耳塞確保安眠

腦神經外科醫生 - 吉村紳一

早上

早餐攝取蛋白質及蔬菜

飲自豆漿乳酪奶昔

通勤時步行至車站

晚上

下班步行回家

晚上固定健身30分鐘

石原診所副院長 - 石原新菜

早上

每日早上會飲1杯自製紅蘿蔔蘋果汁，將2條紅蘿蔔加1個蘋果榨汁

晚上

工作後到健身室跑步30至40分鐘，再焗桑拿以調整心態

回家後暢飲350ml啤酒，晚餐以魚貝、味噌湯、納豆等日式粗食為主，避免動物性食材

泡澡保暖，以防內臟受寒引發不適

預防營養學專家 - 家森幸男

早上

早餐必吃自製「裏海乳酪」(Caspian Sea Yogurt)，搭配10種食材，包括：杏仁、核桃、大豆、黃豆粉、海帶芽、葡萄乾、香蕉等

晚上

上下班時會堅持步行

小兒科醫生 - 家森百合子

早上

清晨5時30分起床

實行「1日1餐盒」習慣，包括20至30種食材，其中包括豆類、芝麻、裙帶菜、蔬菜、魚、香菇、薯仔和乳酪；蔬菜要清蒸，魚類走鹽、改以醋調味

健走及澆花

晚上

每日步行至少5000步

晚上會閱讀，並於11時就寢

美容皮膚科醫生 - 小柳亡吏子

早上

每日早上飲1杯熱綠茶

早餐吃糯米麥飯佐納豆，搭配大豆異黃酮和漢方草藥

晚上

每日飲1罐350ml啤酒或2至3杯紅酒

晚餐避開碳水化合物，並服用膳食纖維補充劑

晚上泡澡至微汗後，將房間冷氣設定於攝氏27度

閱讀後便會入睡

醫學博士 - 日比野佐和子

早上

每日早餐攝取3個蛋白份量的高蛋白食物

早上沖熱水涼，進行伸展運動

以保溫瓶隨身攜病薏仁、芝麻、黑豆等混合茶

晚上