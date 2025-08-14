全球暖化，擾亂「天、地、人」和諧，易百病纏身，中醫針灸有助「扶正固本」提升免疫力

悠悠三十載，銀針相伴，懸壺濟世。這些年，我早已不再固守於一隅診室。由於這份沉澱的閱歷和對傳統醫學的深刻理解，我逐漸將腳步邁向更廣闊的天地，也榮幸地成為了一些高端家庭的私人健康守護者，為他們提供專屬、周全的中醫診療與保障。這份信任，於我而言，既是榮譽，更是沉甸甸的責任。

行走於世間，看遍山川湖海，也愈發深刻地感受到：健康之弦，時時緊繃。就在不久前，聽聞一則令人扼腕的消息：一位年輕人，僅僅因為疏忽了罐裝飲料外罐的清潔，飲下後短短四日，竟陰陽兩隔！這絕非危言聳聽，而是活生生的警醒。再看近在咫尺的香港，肯雅熱疫情因蚊患而備受關注。行走四方，更讓我洞悉，病毒、細菌這些微小的威脅，其實無所不在，它們如同暗流，在都市的繁華、旅途的風光之下潛藏、湧動，伺機而動。新的病原體層出不窮，防不勝防的挑戰，已然成為現代人生活的常態。

面對這些複雜多變、甚至有些「狡猾」的病原體威脅，我愈發堅信，我們傳承數千年的瑰寶——針灸，在預防保健和協同治療領域，展現出其不可替代的獨特優勢。它並非直接對抗病菌，而是著眼於喚醒並強大人體自身的防禦長城，調節氣血陰陽的平衡，激發內在的自癒潛能。當身體的內在環境和諧穩定，正氣充盈，就如同築起了堅固的城池，外邪（病毒、細菌）自然難以輕易入侵；即使不慎染病，一個正氣內存、經絡通暢的身體，其康復的根基也必然更為紮實，恢復能力更強。這，正是中醫「扶正祛邪」智慧在對抗新感染時的精髓所在。

近期，大家都在談暖化：我們更要護持正氣，順應天地以避害。

全球暖化，已成迫近的外邪，深刻擾動「天、地、人」和諧。其害非止於環境，更直指人體根本。身為以針灸見長的中醫，我憂見其勢日熾，與大家分享應對之道。

暖化之傷，傷在何處？

天時失常：酷暑延長，濕邪瀰漫，秋冬應藏反溫。此令人體陽氣耗散過度（陽浮），陰津暗損（陰虛），濕熱內蘊者劇增，誘發中暑、心煩失眠、皮膚疾患、消化紊亂（如腹瀉、胃口差）及舊疾復發。

地氣不寧：極端天氣頻傳，萬物生長收藏節律紊亂。反映於人，則易感季節交替不適、過敏性疾病高發、情志不舒（如焦慮、煩躁）。

人氣受伐：體質偏頗者（如陰虛、氣虛、濕熱）首當其衝。暖化如同「溫邪」，加速氣血消耗，削弱衛外之力（正氣），使人群更易感外邪，遷延難愈，慢性病控制亦更棘手。

針灸之利，在於固本調衡

於此困局，中醫尤重「扶正固本」。針灸非僅止痛，更能激發經絡潛能，調和陰陽氣血。如：

固護陽氣：取關元、氣海、足三里，溫補脾腎，抵禦外邪耗散。

清利濕熱：取曲池、合谷、陰陵泉、豐隆，疏導三焦，祛除內蘊之邪。

安神定志：取百會、神門、內關，平復因天時異常引發的心神不寧。

增強免疫（正氣）：整體調理，提升機體自適應與抗病能力。

日常避害，貴在順應與養護

起居： 避酷暑鋒芒，適時午休。空調切忌貪涼直吹，護好頸背、肚臍（神闕）、腳踝（三陰交）。確保充足睡眠以養陰。

飲食：清淡為主，多食當季瓜果蔬菜（如冬瓜、絲瓜、綠豆清暑；百合、銀耳潤燥）。少食肥甘厚膩、辛辣燒烤助火生濕之物。及時補充水分（溫水或淡茶為佳）。

情志： 酷熱易擾心神，宜靜心養性，避免劇烈情緒波動。日常可用針灸調理，導引氣血。

體質調理：辨識自體質（如是否怕熱多汗、乏力倦怠、便溏或便秘），在醫師指導下個性化調養（食療、藥茶、適度艾灸或刮痧）。

若不應對，後患非輕

體質普遍弱化： 正氣日衰，人群較容易患病且病程延長，小病易成大病。

舊病爆發失控：心臟血管疾病、呼吸系統疾病、代謝性疾病（如糖尿病）在異常氣候下更易波動、加重。

新病叢生難解：濕熱相關疾病（頑固皮膚病、消化病、免疫失調）、情志病（憂鬱焦慮）、原因不明的「亞健康」狀態將大幅攀升。

「冬不藏精，春必病溫」：暖冬擾亂了人體順應自然的封藏之機，透支腎精，來年春天抵抗力低下，溫病（如流感、傳染病）易發且猛烈。

暖化如「溫水煮蛙」，其害漸深。身為守護健康的中醫，我深諳「上工治未病」之理。扶助正氣、調和內環境、順應四時變化，是人體在這劇變時代安身立命的根基。針灸與中醫智慧，正是我們手中可用的良器。莫待疾重方求醫，日常養護避害，始於當下。正氣存內，邪不可幹，願與諸位共勉，護持安康。