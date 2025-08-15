糖尿病 │ 專家推薦逆轉糖尿：35921黃金飲食法，結合兩大關鍵穩定血糖

逆轉糖尿病不一定要依賴藥物，控制血糖同樣重要。台灣營養學專家洪泰雄分享，透過飲食調整能有效穩定病情，甚至達到逆轉的效果。他提出一套「黃金組合飲食法」，結合兩個關鍵動作，就能幫助控制病情、穩定血糖、降低胰島素分泌，進而逆轉糖尿病。

2大關鍵動作穩定血糖、降低胰島素

營養學專家洪泰雄在其Facebook專頁發文表示，想要控制好糖尿病，關鍵在於2個動作：一是「阻止血糖急速上升」，二是「讓胰島素降下來休息」。「黃金組合飲食法」的具體方法包括調整進食順序及採用「35921飲食法」，雙管齊下可有效穩定血糖，改善胰島素阻抗。

1. 調整進食順序：先吃蛋白質 阻擋血糖飆升

洪泰雄表示，進食時應先攝取蛋白質和蔬菜，它們能像「緩衝墊」般減緩碳水化合物的消化吸收，使餐後血糖緩慢上升，避免胰島素突然飆升，減輕胰島β細胞壓力。此外，蛋白質還能刺激飽足荷爾蒙，有助減少碳水化合物的攝取。

根據美國《Diabetes Care》期刊發表的研究指出，讓第二型糖尿病患者先吃蔬菜與蛋白質，再吃碳水化合物，可以大幅降低餐後血糖與胰島素分泌峰值，並減少血糖波動。這種「食物排序」方法，還能增加飽足感、促進腸道分泌有益的GLP-1荷爾蒙，讓血糖更穩定。

另一項研究也發現，高蛋白早餐不僅能抑制早餐後的血糖上升，還能減輕午餐與晚餐後的血糖波動，對於整天的血糖控制都有幫助。英國與北歐的實驗也證實，餐前補充乳清蛋白（whey protein）可以延緩胃排空，減緩血糖上升速度，並促進更平衡的胰島素反應。

2.「35921飲食法」讓胰島素降下來休息

關於「35921飲食法」，洪泰雄列出以下具體實踐方式：

● 3：每日三餐定時定量，戒除零食

● 5：餐與餐間隔至少5小時，確保胰島素有時間降到基礎值

● 9：晚上9點後禁食，避免夜間血糖飆升與脂肪囤積

● 2：每日飲水至少2000毫升，幫助代謝和增加飽足感

● 1：每餐搭配一份拳頭大小水果，補充纖維與抗氧化物

他表示，澳洲與歐洲的多項臨床試驗同樣證實，時間限制進食可以在不刻意減少總熱量的情況下，改善血糖控制、降低胰島素阻抗，並且減輕肝臟與胰臟的負擔。

洪泰雄指出，結合上述兩種方法的好處在於：能減少血糖高峰、降低胰島素阻抗、減少肝臟與內臟脂肪、保護胰島 β 細胞功能、維持血糖穩定，甚至逆轉糖尿病。

4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球曾強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至敗血症休克：

1. 熬夜

2. 喜愛高糖油膩飲食

3. 飲酒

4. 好靜不好動

資料來源：瑞金醫院急診科副主任盛慧球醫生

糖尿病8大症狀

經常口渴

尿頻

經常飢餓

體重下降

疲勞

視野模糊

傷口癒合不良

皮膚搔癢

資料來源：衛生署

8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

8種食物逆轉糖尿病



1. 蘋果、藍莓、提子

2. 覆盆子

3. 薑

4. 薑黃、肉桂

5. 蜂蜜

6. 輔酶CoQ10

7. 魚油

8. 維他命D



資料來源：台灣腎臟科醫生 江守山

資料來源：營養學專家洪泰雄