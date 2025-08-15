眼睛問題 │ 韓國27歲補習名師李陶眼角膜嚴重受損，恐失明與身心巨大壓力

憑出演Netflix韓國戀愛綜藝節目《母胎單身戀愛大作戰》而走紅的27歲地理補習老師李陶，近日突然暫停所有課程引發外界關注。日前她透過社交平台及教學平台更新近況，透露因健康狀況不佳，眼角膜嚴重受損，更被醫生警告可能會失明，讓她陷入恐慌，身心承受巨大壓力。

李陶於線上教育平台「Etoos」發布的影片中解釋：「今年開始健康狀況變得不佳，特別是角膜受損情況惡化，嚴重到甚至無法看熒幕一秒鐘。」對需要長時間備課、製作教材的講師而言，這無疑是對她重大打擊。

李陶一度遭到醫生警告，「醫生曾警告我，如果繼續這樣可能會失明，並禁止我看熒幕。」但她為履行對學生的承諾，仍堅持工作，結果導致視力急速惡化，「最後眼睛變得幾乎看不見，這讓我感到非常害怕，精神上也經歷了艱難的時期。」最終只能聽從醫囑暫停教學。

《母胎單身》出演者李陶近況曝光，驚傳眼角膜受損。（IG@yidoforyou）

李陶驚傳眼角膜受損，陷失明危機。（IG@yidoforyou）

憑出演Netflix韓國戀愛綜藝節目《母胎單身》而走紅的27歲地理補習老師李陶。（《母胎單身戀愛大作戰》劇照）

（《母胎單身戀愛大作戰》劇照）

李陶表示自己正處於恢復期。（IG@yidoforyou）

身心狀況都已好轉。 （IG@yidoforyou）

由於李陶暫停授課的時間與節目播出時間相近，引發外界聯想。對此她澄清，節目早在去年9月完成拍攝，後續也未參與後製，與今年健康因素暫停工作無直接關聯。

目前李陶表示已進入恢復期，身心狀態都已好轉，雖然眼角膜未完全康復，但已恢復到日常生活無礙的程度。她承諾未來會以更好狀態回歸。其後，她也在IG分享近況，「今天受朋友邀請，到他公司吃了午餐！我個性比較害羞，不太會表達，但你們還主動跟我打招呼，真的很高興，謝謝大家，託大家的福，久違地轉換了一下心情！」

9大護眼貼士

據本港衞生署資料建議9大護眼貼士，提醒市民要關注眼睛健康，日常要養成良好生活習慣，減少對眼睛的負擔和傷害。

1.定期檢查視力

2.保持適度的光線

‧持續使用電腦或手機45分鐘，便應休息5至10分鐘

3.與顯示屏幕保持最少50厘米距離

4.避免躺臥看書或使用手提電話

5.多吃各種水果、蔬菜及多喝水

6.睡眠充足

7.戶外活動可戴帽或太陽眼鏡

8.勿用手擦眼睛

9.眼睛不適盡快求醫

資料來源：衞生署

5大護眼關鍵

台灣護理師譚敦慈曾於當地健康節目《小宇宙大爆發》分享5大護眼關鍵，建議大家平日應做好護眼措施，及早作出預防：

1.每半年定期至眼科檢查

2.每次用眼半小時 - 要休息約10分鐘

3. 早睡早起，絕不捱夜

4.均衡飲食

建議多食護眼食材，例如胡蘿蔔、番薯、鮭魚等

5.不煙不酒

資料來源：台灣臨床毒物科護理師譚敦慈