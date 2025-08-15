歡迎回來

08
七月
推介度：
08/07/2025 - 03/09/2025
免費
22
八月
推介度：
22/08/2025 - 24/08/2025
名人健康丨78歲李家鼎身形消瘦暴跌20磅，自爆患病需輸血

　　現年78歲的李家鼎（鼎爺），2017年因主持《阿爺廚房》而為大眾關注，更成為廣告寵兒。不過，鼎爺近日出席今年香港美食博覽，為自家製品牌宣傳時，卻消瘦得十分明顯，與過去猶如判若兩人，他自揭是因患1病所致。

 

　　李家鼎為自家品牌攤位亮相宣傳，惟暴瘦的身型卻令現場不少人感到驚訝。問及消瘦原因，他坦言因操勞過度，所以暴瘦20多磅，之後再去檢查才發現胃炎，而且因為不夠血而需要接受輸血。不過，他指這病沒有太痛，而大便亦沒什麼異樣，只是有影響胃口，需要定時服藥，現在正在康復當中。

 

　　李家鼎又指自己飲食向來都有節制，酸辣及重口味亦已經戒食，另外他還透露11月將赴湛江拍攝煮食節目。除了胃炎外，他又透露自己近日正受足膜炎舊患引致腳痛，估計原因是過往特技動作的勞損所致。

 

　　此外，李家鼎又透露位於山頂的餐廳，將會移至下一層營業，承認主要原因是大眾北上消費，令生意跌了3成，業主又不考慮減租，目前只好做好食物，靠口碑留住食客。

 

 

腸胃炎5大飲食建議

 

1.補充適量的蛋白質

蛋白質是修復受損腸黏膜和增強免疫力的重要來源，建議選擇容昜消化的低脂肪蛋白質食材，例如烚蛋、白肉雞肉（去皮）及魚類（清蒸或水煮）。

 

2.選擇低纖維的食物

纖維對消化健康很重要，但腸胃炎期間應避免過多的纖維攝取，建議選擇低纖維的食物來減少腸胃負擔，例如白飯、薯仔、燕麥粥及水煮蔬菜（如紅蘿蔔、青瓜、南瓜等）

 

3.補充足夠的液體

腹瀉和嘔吐會導致體內大量失水，因此建議選擇溫水或口服電解水來幫助補充電解質。

 

4.少量多餐

避免一次吃太多，讓圭體有足夠時間消化和吸收。

 

5.避免高糖分、乳製品、油膩和辛辣食物

以上食物都容易會對腸胃產生刺激，因此在腸胃炎期間應完全避免，以防上惡化症狀。

 

資料來源：台灣小兒科醫生傑登醫師

Tags:#名人健康#李家鼎#消瘦#貧血#香港美食博覽#胃炎#足膜炎#餐廳經營#胃炎飲食
更多健康解「迷」文章
