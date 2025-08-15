名人健康丨78歲李家鼎身形消瘦暴跌20磅，自爆患病需輸血

現年78歲的李家鼎（鼎爺），2017年因主持《阿爺廚房》而為大眾關注，更成為廣告寵兒。不過，鼎爺近日出席今年香港美食博覽，為自家製品牌宣傳時，卻消瘦得十分明顯，與過去猶如判若兩人，他自揭是因患1病所致。

李家鼎為自家品牌攤位亮相宣傳，惟暴瘦的身型卻令現場不少人感到驚訝。問及消瘦原因，他坦言因操勞過度，所以暴瘦20多磅，之後再去檢查才發現胃炎，而且因為不夠血而需要接受輸血。不過，他指這病沒有太痛，而大便亦沒什麼異樣，只是有影響胃口，需要定時服藥，現在正在康復當中。

李家鼎（鼎爺），2017年因主持《阿爺廚房》而為大眾關注，事業更因此再創高峰。(資料圖片)

李家鼎近年亦成為廣告寵兒。(FB圖)

李家鼎與兒子李泳豪夫婦合照。(IG圖)

今年6月孝順仔李泳豪亦有約鼎爺出外用膳，慶祝父親節。(IG圖)

鼎爺出席今年香港美食博覽，為自家製品牌宣傳時，卻消瘦得十分明顯。

李家鼎又指自己飲食向來都有節制，酸辣及重口味亦已經戒食，另外他還透露11月將赴湛江拍攝煮食節目。除了胃炎外，他又透露自己近日正受足膜炎舊患引致腳痛，估計原因是過往特技動作的勞損所致。

此外，李家鼎又透露位於山頂的餐廳，將會移至下一層營業，承認主要原因是大眾北上消費，令生意跌了3成，業主又不考慮減租，目前只好做好食物，靠口碑留住食客。

腸胃炎5大飲食建議

1.補充適量的蛋白質

蛋白質是修復受損腸黏膜和增強免疫力的重要來源，建議選擇容昜消化的低脂肪蛋白質食材，例如烚蛋、白肉雞肉（去皮）及魚類（清蒸或水煮）。

2.選擇低纖維的食物

纖維對消化健康很重要，但腸胃炎期間應避免過多的纖維攝取，建議選擇低纖維的食物來減少腸胃負擔，例如白飯、薯仔、燕麥粥及水煮蔬菜（如紅蘿蔔、青瓜、南瓜等）

3.補充足夠的液體

腹瀉和嘔吐會導致體內大量失水，因此建議選擇溫水或口服電解水來幫助補充電解質。

4.少量多餐

避免一次吃太多，讓圭體有足夠時間消化和吸收。

5.避免高糖分、乳製品、油膩和辛辣食物

以上食物都容易會對腸胃產生刺激，因此在腸胃炎期間應完全避免，以防上惡化症狀。

資料來源：台灣小兒科醫生傑登醫師