健康飲食 │ 養生變傷身？醫生揭露飲茶4大地雷、飯後勿立即飲用，3招正確飲茶

不少人習慣喝茶消滯，而養生和傷身其實只是一線之差，關鍵在於喝茶的時間點。台灣有醫生提醒，有兩類人要注意喝茶時間，避免對健康造成負擔。

研究實證喝茶可防癌

台灣婦產科醫生邱筱宸近日在Facebook專頁發文，指出茶飲富含多種有益健康的植物化合物，但飲用方式不當反而可能造成健康負擔。她詳細列出5大健康成分：

兒茶素：具抗氧化、抗發炎及潛在抗癌作用

咖啡因：幫助提神、提升注意力

L-茶胺酸：有助放鬆、減緩焦慮

黃酮類：有益心血管健康

多酚類：可降低代謝症候群風險

飲茶4大地雷

有研究顯示，長期適量飲茶有助降低心血管疾病及部分癌症發生率，但喝對時間亦是養生關鍵。她指出，飲用濃茶切勿在早上空腹之時，或是飯後飲用亦不建議：

空腹飲用濃茶：高濃度單寧酸易引發胃痛、影響消化

餐後立即飲用：單寧酸干擾鐵質吸收、草酸影響鈣質攝取

誤信市售瓶裝茶：含糖產品等同「加糖香精水」

迷信刮油減肥：茶飲僅能輔助代謝，無法直接消除脂肪

正確飲茶3大要點

邱筱宸建議：

每日飲用量控制在2-3杯（約500-750ml）

選擇無糖茶飲或自行沖泡純茶葉

餐後間隔1小時再飲用，睡前避免攝取

尤其是素食者及女性，因鐵質需求較高，更需注意飲茶時間與飲食的間隔。她強調，任何養生方式都需搭配均衡飲食與適量運動，才能達到最佳健康效果。

抹茶綠茶大比拼｜抹茶比綠茶更營養豐富

台灣家醫科醫生李思賢在其個人網站發文，分別分享關於抹茶和綠茶的營養成分，兩種茶會較推薦抹茶，皆因營養價值比起綠茶更高，是綠茶中最營養豐富的一種。李思賢指出，營養成分差距最主要的分別在於兩種茶沖泡的方式，抹茶將整片茶葉磨成粉末後直接飲用，而綠茶則用茶葉泡水。

抹茶VS綠茶營養成分大比拼



沖泡方法

抹茶：整片茶葉磨成粉末後直接飲用

綠茶：熱水沖泡茶葉



抹茶：

茶胺酸：28.5毫克 （是綠茶的10倍以上）

兒茶素：200毫克

咖啡因：每杯約64毫克 （綠茶的2倍）



綠茶

茶胺酸：-

兒茶素：74毫克

咖啡因：-



抹茶好處

．提升專注力，放鬆神經

．含有較高的咖啡因和其他活性物質

．抗氧化是綠茶10倍！！



抹茶飲用建議

．每日飲用量不超過兩杯（約400毫升）

．建議下午兩點以前飲用完畢

．有可能含重金屬和農藥

．建議選擇有機



綠茶好處

．提升情緒、認知表現

．降低阿茲海默症和柏金遜症風險

．促進新陳代謝，幫助減肥

．減少壓力和焦慮，改善睡眠質量

．增強學習和記憶能力

．肺癌、卵巢癌、胃癌和胰腺癌患者特別適合

．降低2型糖尿病和心臟病的風險

．改善口腔健康



綠茶飲用建議

．綠茶每天飲用3至5杯綠茶(每杯約2410毫升)

．缺鐵風險的人應該在兩餐之間飲用綠茶

．避免飲後立即飲用

資料來源：家醫科醫生 李思賢

3大營養元素 安神放鬆提升專注力

營養成分方面，抹茶和綠茶同樣含有兒茶素、茶胺酸和咖啡因，以200毫升的茶飲為例，抹茶的茶胺酸含量是綠茶的10倍以上，其次是兒茶素含量亦是綠茶的數倍以上。李思賢補充，雖然抹茶的咖啡因（Caffeine）含量較高，每杯含約64毫克的咖啡因，等同於綠茶的2倍，但茶胺酸能有效平衡咖啡因對神經系統的刺激，繼而提供溫和持久的提神效果。他續指，甚至連日本僧侶在冥想前常飲用抹茶，以幫助集中精神；平日飲用亦有助提升記憶力和專注力，紓解壓力放鬆心情。

抗氧化之王 超過綠茶10倍以上

抹茶堪稱抗氧化之冠，其中一種強效抗氧化劑（表沒食子兒茶素沒食子酸酯）含量比一般綠茶高出10倍以上，能夠減少體內發炎，幫助維持血管健康和促進細胞修復。

抹茶綠茶大比拼｜每天上限2杯 椰奶代替牛奶或糖保留最大營養

李思賢提醒，抹茶含有較高的咖啡因和其他活性物質，建議每日飲用量不超過兩杯（約400毫升）。咖啡因對於不同人有不同影響，過量飲用會導致心悸或失眠。若然怕攝取過量咖啡因影響晚間睡眠，可以在2點前飲用完畢。另外，抹茶茶葉可能吸收了很多來自於土壤的污染物，磨碎飲用有可能會攝取重金屬和農藥，故此選擇有機抹茶能夠降低風險。

不論飲用綠茶或抹茶，盡量避免加入糖或牛奶，以免削弱抹茶本身的健康益處。如果喜歡喝抹茶拿鐵，可以選用椰奶，避免破壞茶葉的營養價值。

綠茶可以防癌減肥 2類人士不宜過量飲用

綠茶方面，過往有研究指出綠茶有防癌功效，如乳癌或前列腺癌；提升情緒和認知表現，降低阿茲海默病和帕金森病的風險；促進新陳代謝，有助減肥。對於癌症病人來說，適量飲用綠茶亦能夠促進身體細胞復原，尤其是建議肺癌、卵巢癌、胃癌和胰腺癌患者可以多喝；綠茶亦有助降低患2型糖尿病和心臟病的風險，繼而改善口腔健康。

不過，李思賢亦提醒就算綠茶對身體有益，亦不宜喝太多，建議每天飲用3至5杯綠茶（每杯約240毫升），而孕婦每日咖啡因攝入量不應超過300毫克。有缺鐵風險的人應該在兩餐之間飲用綠茶，避免飯後立即飲用。

抹茶綠茶大比拼｜抹茶8大好處

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中表示，抹茶富含兒茶素、茶多酚，既可有助降低血壓和膽固醇，預防動脈硬化、血栓等等維持心血管健康。有日本研究團隊發現，每天攝取2克的抹茶粉，有抑制認知衰退的效果，抹茶有8大好處如下：

抹茶8大好處



保護心血管

含兒茶素、茶多酚，有助於降低血壓和膽固醇，預防動脈硬化、血栓等等



抗氧化

兒茶素和類黃酮都有極強的抗氧化效果，也可以防止身體發炎症狀



腸胃健康

抹茶中的沒食子酸、茶多酚有助於消化道健康，可平衡腸道為生物群，甚至可降低胃癌風險。



預防認知功能下降

富含茶胺酸、兒茶素有助於活化腦細胞



改善睡眠

豐量的茶胺酸和兒茶素也有助於放鬆心情、改善睡眠，但因含咖啡因建議避免睡前飲



有助皮膚健康

富含維生素A、C和E，和多重礦物質，可以幫助皮膚再生、癒合使皮膚滋潤



幫助減重

兒茶素有助新陳代謝加速，可減少脂肪堆積



對抗抑鬱

茶胺酸、兒茶素可促進多巴胺釋放



資料來源：台灣營養師高敏敏

抹茶綠茶大比拼｜抹茶5大功效

來自日本的研究團隊8月30日在國際期刊《PLOS ONE》發表研究，指出天然抹茶功效甚多，除了改善認知能力外，適量飲用還對人體健康帶來以下好處：

1. 促進心血管健康

曾有研究指，抹茶含有的兒茶素被證實可對抗動脈粥樣硬化、防止斑塊積聚、預防心臟組織增厚等正面效果。



2. 抗氧化

有研究指出，抹茶含有的類黃酮具抗氧化特性，可減少身體發炎。另外，兒茶素也是一種抗氧化劑。



3. 預防胃癌

有研究指出，飲用抹茶與較低的胃癌風險有關，其中抹茶的兒茶素等營養素有助降低患上胃癌風險。



4. 有助減肥

有研究指出，抹茶可增加能量消耗和脂肪氧化，減少脂肪生成和脂肪吸收，並有助減輕體重。



5. 促進皮膚健康

有研究指出，抹茶粉與綠茶有助於促進皮膚健康。抹茶中的特定成分或有助促進局部皮膚再生、傷口瘉合或治療某些上皮細胞病變，例如口瘡性潰瘍、牛皮癬、酒糟鼻等。



資料來源：日本研究《PLOS ONE》

