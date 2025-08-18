名人健康 │ 43歲前落選港姐自爆：好友騙財引爆免疫問題，全身爛肉暴瘦至70多磅

2000年曾參選港姐兼有「翻版朱玲玲」之稱、現年43歲的陳思齊（原名：陳凱怡)，近年已長駐內地佛山「擺攤」維生。除此之外，她又不時拍片分享藝人背後辛酸，近日便提及曾遭友人騙錢，連朋友亦做不成，令她「人財兩失」；亦講到她的免疫系統曾出問題，體重暴瘦至70多磅，而且全身爛肉。

陳思齊遭「呃晒積蓄」

陳思齊於影片中表示，香港演員過去總被外界以為生活風光富貴，但實際是「家家有本難念的經」，然後講起遭好友騙盡積蓄，以及身體出問題的經歷：

這麼多年有點積蓄，之後借給朋友應急，最後一去冇回頭，連個朋友都唔見埋。然後我捱到身體系統出問題，免疫系統壞咗，加上病就冇辦法賺錢，身體唔好又點做嘢呢？ 瘦到得返70幾80磅，全身上下仲要冇乜忽好肉。

積蓄花光後的陳思齊，之後就搬到內地，她指慶幸人緣不錯的自己，又得到不少朋友的關顧，不但樂意讓她「蹭飯」，又介紹她加入團隊「擺攤」搵食。

現年43歲的陳思齊依然擁有一臉童顏。(IG圖)

現年43歲的陳思齊依然擁有一臉童顏。(IG圖)

現年43歲的陳思齊依然擁有一臉童顏。(IG圖)

陳思齊近年已長駐內地佛山「擺攤」維生。(影片截圖)

陳思齊不時拍片分享藝人背後辛酸，近日便提及曾遭友人騙錢，連朋友亦做不成，令她「人財兩失」。(抖音截圖)

陳思齊不時拍片分享藝人背後辛酸，近日便提及曾遭友人騙錢，連朋友亦做不成，令她「人財兩失」。(抖音截圖)

陳思齊不時拍片分享藝人背後辛酸，近日便提及曾遭友人騙錢，連朋友亦做不成，令她「人財兩失」。(抖音截圖)

陳思齊不時拍片分享藝人背後辛酸，近日便提及曾遭友人騙錢，連朋友亦做不成，令她「人財兩失」。(抖音截圖)

轉載自晴報