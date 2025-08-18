43歲李日朗自爆：嫲嫲離世後曾陷抑鬱，遭公司高層冷待改變人生觀

43歲前英皇男歌手李日朗（Don）出道多年，星途浮浮沉沉。早前他透過社交平台宣布退出娛樂圈，結束超過20年的演藝生涯，但閒時他仍會拍片與網民互動。李日朗最近在新片中提及，自己20多歲生日翌日時遇上嫲嫲過世，當時情緒低落的他致電公司想請一日假，不料當時公司高層的無情回應讓他至今難忘。過往他曾因嫲嫲突然離世罹患抑鬱症。

李日朗近年將重心轉向創業及網上直播等多元發展，偶爾在平台上分享生活點滴與昔日作品。他最近在新片中提及一段難忘經歷，20多歲時，他在生日翌日遇上嫲嫲過世，當時他很傷心，致電公司想請一日假，卻遭公司高層無情回應：

阿朗，你阿嫲過咗身，不過唔係你呀嘛，你阿嫲死唔係你死，你而家仲有一個鐘頭時間，你好返公司，如果唔係你以後都唔使撈。

李日朗坦言，當時年紀輕，害怕失去工作，最終仍強忍悲痛返回公司。

嗰件事令我明白，我喺呢個社會上係一件無價值嘅貨，如果我唔想再咁樣畀人對待，就需要努力，成為一件唔能夠被取代，或者有價值嘅貨。直到今時今日我喺咩行業都好，我會堅持努力，因為我會想成為一件如果冇咗我會覺得可惜嘅商品。

他強調自己並未耿耿於懷，但這個教訓確實改變了他的人生觀。

李日朗遭公司高層無情回應。（影片截圖）

李日朗早年曾透露，當初入行是為了籌嫲嫲的醫藥費。他亦曾與張繼聰合作的歌曲《榕樹》，正是為紀念離世的嫲嫲而創作，但當時卻遭唱片公司同事嘲諷「浪費錢」、「連宣傳都浪費時間」。

與嫲嫲自幼關係親厚 喪親後曾一度罹患抑鬱

據了解，李日朗與嫲嫲關係一直親厚，嫲嫲的離世一直令他難以忘懷。他過往曾於東華三院網上訪談節目《就是這麼開朗》大談出道至今的心路歷程，當年入行前，他曾赴台當酒廊歌手，最終當不成歌手，還一度為逃避壓力而不願回港。他亦透露，當年因為接受不了一手湊大自己的嫲嫲突然離世的消息，導致他鬱鬱不歡，變得沉默寡言，最終確診情緒病患上抑鬱症。對於自己曾經患上抑鬱症，他對此持開放態度看待情緒問題，最重要是承認自己心理生病了，然後好好面對，接受治療。

李日朗日前於抖音中自爆離開娛樂圈。（抖音截圖）

曾遠赴印度落髮 短暫「出家」

今年2月，李日朗遠赴印度與朋友到當地靜修和做義工，打算忙裡偷閒放鬆一下。沒想到在當地受老師提點結下佛緣，為了替家人朋友積福，決定在聖地落髮，試行短暫「出家」，並且分享了多張當地剪影、穿上袈裟，頂著光頭的相片。

同場加映｜1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

1分鐘自測抑鬱症

1. 幾乎對所有活動失去興趣

2. 幾乎每天都感到情緒憂鬱

3. 食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

4. 幾乎每天都失眠或嗜睡

5. 行動或說話比平時遲滯或激動

6. 幾乎每天都感到疲累或失去動力

7. 專注力、思考力或決斷力減退

8. 幾乎每天都覺得自我價值低或有過份的罪疚感

9. 反複想到死亡、重覆出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

抑鬱症3大核心症狀

1. 持續廣泛情緒低落

2. 生活失去動力

3. 經常感到疲倦

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪

轉載自晴報