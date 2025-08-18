腦中風 │ 27歲女主播突發腦出血離世，醫生解析出血性腦中風4大症狀

身體不適要留神。內地一名27歲網上平台女主播「糖糖」，在今年8月7日更新一條影片，片中顯示由她手寫的朱自清的散文《春》。豈料僅僅事隔5日，即傳出她因突發腦出血離世。有腦神經科醫生曾指出，腦中風可分為「出血性中風」和「缺血性中風」兩種，前者是不同年齡層均有機會患上，並拆解了4大腦中風症狀。

綜合內地傳媒報道，遼寧一個「聲播」帳號，在8月13日發布訃告稱，其旗下合作的女主播糖糖於8月12日下午突發腦溢血去世。訃告內容顯示，糖糖於當日下午突發疾病去世，並代糖糖向所有朋友稱：

感恩遇見感謝相伴，來世期待再與你相見。

不少網民對於糖糖的突然離世感到震驚，亦有不少網民表達了哀悼，一名自稱糖糖徒弟的網民更留言稱：

我最親愛的師父，希望你下輩子一定一定要為自己而活，一直溫暖開心的活著……我會一直一直想念你。

據糖糖的社交平台顯示，她的IP地址為遼寧，最後一條影片的發布時間為8月7日，內容是她手寫的朱自清的散文《春》：盼望著，盼望著。

據了解，聲播即是毋須露臉，僅憑聲音與觀眾進行實時互動的主播。在該聲播賬號的社交平台主頁上，其直播內容包括娛樂、遊戲、唱歌，24小時不間斷。

27歲網紅女主播「糖糖」突發腦出血病逝。(網上圖片)

內地一名女主播「糖糖」於本月7日才更新一條視頻，片中顯示由她手寫的朱自清的散文《春》。(影片截圖)

遼寧一聲播帳號8月13日發布訃告稱，其旗下合作的女主播糖糖於8月12日下午突發腦溢血去世。(影片截圖)

港大研究：年輕中風升幅達3成

港大醫學院臨床醫學學院內科學系中風研究組於2022年曾指出，對照過去20年數據，發現本港18至55歲群組的中風發病率，由2001年的每十萬人有39.1人，升至2021年每十萬人有55.7人，同期入住公院者由1,531人升至2,028人，升幅達32.5%。團隊指，每年因中風入住公院病人維持在1.35至1.4萬人，換言之年輕患者佔比一直增加。

為了解年輕中風的風險因素，該研究分析2019年9月至2022年8月期間，431名18至55歲到瑪麗醫院及律敦治醫院求醫的中風病人，發現當中53%患有高血壓、44%患有高血脂、26%曾吸煙、19%患者肥胖，以及17%患有糖尿病；而患有高血壓、高血脂及糖尿病的病人中，分別有33%、64%及23%在中風入院時，才被診斷出上述狀況。

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

腦中風4個特徵

半邊臉無法郁動

說話有困難

一邊手腳無知覺

視野變窄

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

「中風120」

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

中風120口訣

「1」

看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀

「2」

查2個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況

「0」

聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能語言

腦出血｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

10大猝死徵兆

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、嘴唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

資料來源：九派新聞、抖音@段煜