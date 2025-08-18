抗癌成功 │ 男子食道癌4期，靠2關鍵癌細胞全消失！8大初期症狀及7招預防要點

台灣一名患有第4期食道癌男子病情一度嚴峻，經過一番治療後，相隔幾個月後覆診，癌細胞已完全消失，僅留下疤痕。這個案例為正在抗癌的病友帶來希望與力量。

4期食道癌大逆轉

台灣腫瘤科醫生吳教恩在其Facebook專頁「腫瘤科吳教恩醫師」發文分享病例，一名早前確診罹患第4期食道癌的男病人上周來覆診，醫生循例為他做胃鏡、PET／CT檢查，意外發現原來的腫瘤已完全消失。他比對治療前後的影像，發現原本清晰可見的腫瘤如今只剩下一道疤痕。

腫瘤消失靠2關鍵配合治療

吳教恩指，病人數個月前求醫，當時做完檢查後發現腫瘤有出血的狀況。加上做完檢查後更加確認腫瘤情況，立刻做相應治療抑制癌細胞。醫生強調，康復全因病人對於醫療團隊的信任，以及有愛妻陪伴和鼓勵一同抗癌。男患者的太太感動地說：

謝謝你一開始給我們信心，我們一直相信會看到這個結果。

吳教恩表示，雖然不是每個第4期的癌症病人都能夠有機會如這位病人一樣奇蹟逆轉病情，但心態正向、配合家人的陪伴和愛是痊癒的關鍵。他亦補充，該名男病人之所以能夠完全痊癒，除了治療方案用得對，病人自己亦要確信療程對他有幫助，懷著不放棄的信念繼續抗癌。

食道癌高危因素

食道癌成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將滾燙食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

食道癌6大高危因子

1. 年屆60歲或以上，男性

2. 嗜酒

3. 吸煙

4. 愛吃醃製、煙燻食物

5. 常喝滾燙飲料、湯品

6. 胃酸倒流

資料來源：醫院管理局

食道癌8大初期症狀

早期食道癌難以發現，肝膽腸胃科陳炳諴醫生和譚敦慈指出有8大初期症狀可以及早發現：

食道癌8大初期症狀

吞嚥困難

胸口痛

大出血

呼吸有臭味

慢性咳嗽

聲音沙啞

體重減輕

貧血或排黑便

資料來源：肝膽腸胃科醫生 陳炳諴

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

預防食道癌7大方法

1. 減少或避免進食醃漬、煙燻食物如鹹酸菜、臘肉、檳榔等

2. 避免進食滾燙過熱的食物（滾湯）

3. 及早處理胃酸倒流

4. 減少進食高脂肪食物，多進食新鮮蔬果及纖維類食物

5. 不抽煙

6. 避喝烈酒

7. 保持健康體重

資料來源：醫院管理局



資料來源：《健康2.0》

