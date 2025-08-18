歡迎回來

中醫八字解讀過敏性鼻炎：上熱下虛體質與如何 透過辨別「用神」與「忌神」進行治療
養生Tips
望聞問切
湯水食療

中醫八字解讀過敏性鼻炎：上熱下虛體質與如何 透過辨別「用神」與「忌神」進行治療

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　最近香港天氣忽冷忽熱，濕度變化大，加上空氣質素不佳，讓鼻敏感患者更加難受。

 

　　註冊中醫師宋振基分析說，今個月是乙巳年甲申月，八字中火金交戰，氣場較為動盪，對不同體質的人影響各異。火氣偏旺的人，容易肝火上炎，引發喉嚨乾痛、鼻黏膜紅腫等症狀；而金水偏弱的人，則可能出現肺衛虛弱，對外界粉塵、冷風特別敏感，誘發過敏性鼻炎。

 

「上熱下虛」體質患者留意

 

　　這樣的氣候和月令特性，對於本身「上熱下虛」體質的患者更加留意。為此，調理過敏性鼻炎不僅要針對病機，更需結合個人體質及月令影響來辨證施治。

 

　　本篇將以一則中醫醫案為例，剖析鼻炎的病機、治療原則及日常禁忌，幫助患者在這個月令下更好地應對病症。

 

過敏性鼻炎醫案

 

女命  八字身強

用神：金、水｜忌神：火、木

診斷：過敏性鼻炎

 

一、體質核心

 

1. 體質特點

 身強火旺：先天體質偏熱，肝火易亢（對應忌神火木）

 肺腎不足：肺衛不固（金弱）、腎虛不納（水虛）（對應用神金水）

 

2. 鼻炎病機

「肝火灼肺，肺虛招風」

 肝火旺（忌神木生火）→ 火氣上衝 → 灼傷鼻黏膜（紅腫癢）

 肺腎弱（用神金水不足）→ 遇冷風/粉塵 → 狂打噴嚏、流清涕

 

二、治療關鍵

 

核心法則：清肝火（瀉忌神） + 補肺腎（補用神）

‧    發作期︰快速降火止涕 

中藥類方舉例： 黛蛤散：青黛6克清肝火，烏梅10克斂肺 

 

中醫八字解析過敏性鼻炎：上熱下虛體質易鼻敏感發作，結合個人體質與月令辨證施治

 

‧ 緩解期︰ 修復肺腎根基

中藥類方：玉屏風散+六味地黃丸（炙黃芪15克固肺，熟地12克補腎）  

 

中醫八字解析過敏性鼻炎：上熱下虛體質易鼻敏感發作，結合個人體質與月令辨證施治

 

三、日常禁忌清單（對應忌神火木）

 

絕對避免：

- 飲食忌： 芒果、荔枝、油炸物（助火）；竹筍、蝦蟹（動風生木）

- 環境忌： 油漆味（引肝火）；冷風直吹（傷肺衛）

 

醫案總結

本案屬「上熱下虛」體質：

- 上熱 = 肝火犯肺（忌神火木為患）→ 治標需清火通竅

- 下虛 = 肺腎不固（用神金水不足）→ 治本需補氣固表

 

預後關鍵：

嚴格忌口上火發物（火木），持續補益肺腎（金水），約3個月可見發作頻率顯著降低。

 

被訪者簡介

 

中醫八字解析過敏性鼻炎：上熱下虛體質易鼻敏感發作，結合個人體質與月令辨證施治

 

宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。

 

Tags:#過敏性鼻炎#鼻敏感#喉嚨痛#鼻黏膜紅腫#肺腎陰虛#八字#上熱下虛#中醫#中藥#肝火上炎#金水偏弱
【三伏天灸】一年中最熱，是時候做天灸！千年保健療法對哪些疾病特別有效？
【三伏天灸】一年中最熱，是時候做天灸！千年保健療法對哪些疾病特別有效？

