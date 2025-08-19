血管健康 │ 血管老化與中風、心肌梗塞風險，名醫推介的保養血管3招，睡前按1穴位可回春30年

血管老化容易引發高血壓，增加心肌梗塞、患中風等心腦血管疾病的風險。要讓血管恢復年輕，日本有3位名醫分享了3招可以居家保養血管的方法，幫助改善血管健康。其中按臉部1個穴位，有助改善血液循環，使肌膚回復光澤。

據日媒《女性セブンプラス》報道，邀請3位醫生分享簡易有效的居家血管保養方法。這些方法毋須特殊器材，隨時隨地都能進行，幫助促進血液循環，維持血管彈性。以下是3位醫生的具體建議：

「動脈按摩術」幫助血管恢復年輕

79歲的大阪公立大學名譽教授、健康科學研究所所長井上正康，其血管年齡僅40多歲。其血管回春秘訣就是由他研發的「動脈按摩術」，能直接刺激動脈，幫助血管恢復年輕：

動脈按摩術重點：

● 手法：用手指將皮膚壓向骨骼，對深層動脈施壓，力度應「微痛但舒適」

● 效果：每日15分鐘持續2周，部分人血壓可降20mmHg；平日做5-10分鐘亦有效

1. 臉部按摩

臉部血管神經密集，睡前按摩10分鐘可改善血液循環，使肌膚更光澤緊緻。

● 步驟1：手掌按壓顴骨下方凹陷處

● 步驟2：用中指和無名指從鼻翼緩慢上下按摩至眼瞼間

2. 手腕血管放鬆

● 步驟1：一手握住另一手腕，如擰毛巾般扭轉

● 步驟2：被握手腕同時反向扭轉以加強效果

3. 手臂血管放鬆

● 步驟1：從手腕逐步移向前臂

● 步驟2：以足夠力道扭動，直至產生微痛但舒適感

4. 合谷穴降壓

按壓合谷穴可達降壓效果，此穴位於手背拇指與食指骨頭交會處。按壓能促進血液循環，放鬆僵硬肌肉，使上半身溫暖放鬆。效果約10分鐘顯現，持續兩個月有助穩定血壓。

● 步驟1：用拇指按壓該區域3-5分鐘，全面揉按

● 步驟2：初期可能有微痛感，習慣後會感到舒適。若過痛可改輕拍

5. 小腿按摩

小腿被稱為「第2心臟」，按摩小腿效果顯著，其肌肉收縮與放鬆有助血液回流心臟，促進全身血液循環。

● 步驟1：用掌根有節奏拍打小腿兩側，力度保持稍痛感，從腳踝向上至膝下約5分鐘

● 步驟2：用拳頭輕敲小腿後側，從跟腱向上至膝蓋後側約3分鐘

每日一匙醋 有助擴張血管

日本齒科大學客座教授、高血壓專家渡邊隆彥指出，夏季過度依賴冷氣和冷飲會使血管收縮，加速血管老化，導致血壓劇烈波動。渡邊教授建議，可以每日飲用1湯匙醋，由於醋能增加擴張血管物質腺苷（Adenosine），從而幫助降低血壓。不過，他指每個人反應時間不同，建議飲醋後測量血壓，找出自己的最佳飲用時機。他提醒，空腹時應避免先攝取澱粉（如飯、麵包），以免血糖飆升，引發餐後低血壓，建議先吃蔬菜，餐後飲用含咖啡因的茶或咖啡，有助預防血壓過低。

每日泡澡20分鐘 降心血管疾病風險

東邦大學榮譽教授、心臟科醫生東丸隆信表示，年輕時血管富有彈性，隨年紀增長會逐漸硬化，可能引發血管阻塞或破裂，嚴重時更會造成心肌梗塞、腦梗塞等致命疾病。他指出，長時間使用手機、電腦會刺激交感神經，使血管收縮，造成血壓上升，因此應限制使用電子產品。而日常應遠離瑣事、放鬆身心，多進行簡單深呼吸，緩解身體緊繃、釋放血管壓力。在睡眠方面，建議每日約睡7小時，感到睏時可午睡約30分鐘。

東丸醫生也建議可勤泡溫水澡，每周5日以上，浸泡約5-20分鐘，介乎38-42℃溫水。研究顯示，近乎每日泡澡者，相較每周少於兩次者，心血管疾病、冠狀動脈疾病、腦中風、腦梗塞及腦出血風險明顯降低。

3位醫生均一致認為，最好每日堅持並頻繁測量血壓，透過固定時間測量，能更準確掌握血壓變化。持續1個月，即可找到最適合血管恢復活力的方法。

7大血管逆齡食物

台灣基因醫生張家銘曾在其Facebook專頁表示，根據2025年一篇發表於《歐洲預防心臟醫學期刊》的系統性回顧與統合分析，該研究整合了145個臨床研究、超過5000名受試者的數據，發現有助血管健康的「關鍵因子」：黃烷-3-醇（flavan-3-ols）。這種分子是一種天然的植化素，普遍存在於以下7種食物中：

7大血管逆齡食物

綠茶

紅茶

可可粉

黑朱古力

蘋果

葡萄皮

葡萄籽

資料來源：基因醫生張家銘

4大飲食習慣 助血管重啟年輕模式

張家銘指出，黃烷-3-醇的作用不是只有短暫效果，長期攝取更能幫助修復血管，甚至有研究指出可使心血管死亡率降低超過25%。他強調，吃對食物，就能在日常生活中幫血管進行復健，而要達到有效攝取量其實很簡單，只要養成以下習慣即可獲取足夠的黃烷-3-醇：

4大飲食習慣助血管逆齡

早餐加2匙無糖可可粉在燕麥中

每天吃1-2塊70%以上的黑朱古力

喝不加糖的茶（綠茶、紅茶、烏龍茶皆可）

搭配1個蘋果，或幾粒連皮葡萄

資料來源：基因醫生張家銘

按壓人體7大「搏動點」測試血管健康

身體不同部位的脈搏跳動，可以揭示不同血管的健康狀況。清華大學附屬北京清華長庚醫院血管外科主任醫生吳巍巍指出，人體有7大「搏動點」，若出現異樣恐怕是嚴重心腦血管疾病的先兆，提醒大眾要盡快求醫做詳細檢查。

按壓7大部位自測血管健康

顳部：頭部兩側太陽穴位置

搏動性耳鳴：耳內會間歇性出現波浪聲或脈搏聲

頸部：雙側頸部、喉頭兩側

手腕：手腕掌側內外分別是尺動脈、橈動脈的搏動點

腹股溝：大腿根部、腹股溝的中點

足背：足背的腳趾公和第二趾的趾縫延長線上

肚臍：肚臍周圍出現搏動性腫塊

資料來源：血管外科主任醫生 吳巍巍

轉載自晴報