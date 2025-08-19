眼霜大比拼 │ 消委會與日本雜誌推薦21款，抗皺保濕力強，最平$39

想擁有一對有神雙眼，離不開日常眼部護理，越早開始使用眼霜能更有效抗老！消委會及日本家品雜誌《LDK the Beauty》曾先後測試共62款熱門眼霜，評估各款樣本的除皺和保濕等功效，當中不乏貴婦品牌如資生堂、ESTĒE LAUDER、Chanel等。綜合結果顯示，共有21款眼霜獲高分推薦，最便宜只需約$39，價廉物美。

消委會15款眼霜比拼 7款獲評4星或以上

眼部皮膚隨著年齡增長，必然會出現不同深淺程度的皺紋和細紋，因此需要及早使用眼霜抗衰老。消委會從百貨公司專櫃、美妝用品店以及個人用品店，購買了15款聲稱具減皺功效的眼霜，邀請超過220位年齡介乎40至55歲的亞洲女性，進行為期30日的半面研究試驗，評估各款眼霜的除皺和保濕等美容功效。

結果顯示，全部樣本都有不錯的保濕效果，惟大部分樣本的除皺效果只屬中等。共有7款產品獲消委會4星或以上好評，其中2款眼霜樣本獲評4.5星高分，最便宜一款售價僅約$179，媲美一衆貴婦眼霜！

15款眼霜評測詳情（由低至高星級排列）：

產品名稱：雪花秀 Sulwhasoo 禦時緊顏參養眼霜

聲稱來源：韓國

售價：$1060

總評：3星

產品名稱：L'Occitane 蠟菊極致修護雙效眼霜

聲稱來源：法國

售價：$630

總評：3.5星

產品名稱：CLARINS 提拉撫紋修護眼霜

聲稱來源：法國

售價：$670

總評：3.5星

產品名稱：GUERLAIN 殿級蜂皇祛紋眼霜

聲稱來源：法國

售價：$860

總評：3.5星

產品名稱：CAUDALIE Premier Cru 葡萄籽尊貴時光逆轉眼霜

聲稱來源：法國

售價：$530

總評：3.5星

產品名稱：DR. WU 超逆齡多肽修復眼霜

聲稱來源：台灣

售價：$380

總評：3.5星

產品名稱：OLAY 新生淡紋緊緻眼霜

聲稱來源：中國

售價：$200

總評：3.5星

產品名稱：The history of Whoo 拱辰享活膚修護眼霜

聲稱來源：韓國

售價：$780

總評：3.5星

產品名稱：SkinCeuticals 活膚緊緻眼霜

聲稱來源：美國

售價：$875

總評：4星

產品名稱：ESTEE LAUDER 升級再生基因修復眼霜

聲稱來源：美國

售價：$560

總評：4星

產品名稱：fresh 睡蓮青春活膚眼霜

聲稱來源：法國

售價：$430

總評：4星

產品名稱：SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉眼霜

聲稱來源：日本

售價：$610

總評：4星

產品名稱：Kiehl's 極緻煥活全效眼霜

聲稱來源：美國

售價：$455

總評：4星

產品名稱：L'Oréal Paris 金致臻顏花蜜奢養眼霜

聲稱來源：中國

售價：$410

總評：4.5星

產品名稱：NIVEA 細胞激活抗皺緊緻修護眼唇霜

聲稱來源：波蘭

售價：$179

總評：4.5星

資料來源：消委會

【7款4星或以上高分眼霜】

● NIVEA 細胞激活抗皺緊緻修護眼唇霜： $179（4.5星）

● L'Oréal Paris 金致臻顏花蜜奢養眼霜：$410（4.5星）

● SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉眼霜：$610（4星）

● Kiehl's 極緻煥活全效眼霜：$455（4星）

● fresh 睡蓮青春活膚眼霜：$430（4星）

● ESTĒE LAUDER 升級再生基因修復眼霜：$560（4星）

● SkinCeuticals 活膚緊緻眼霜：$875（4星）

【顯著改善皮膚粗糙及皺紋】

● The history of Whoo 拱辰享活膚修護眼霜：$780（3.5星）

【最強保濕】

● 雪花秀禦時緊顏參養眼霜：$1060（3星）

《LDK》47款眼霜比拼 14款A級或以上推薦

《LDK》曾搜集47款市面上人氣化妝品牌及暢銷低價眼霜產品，進行比較測試。建議大家在選擇眼霜時，應根據自身眼部膚況進行考慮。例如眼周皮膚乾燥的人，推薦選擇功效強調高保濕的眼霜，其中含有神經醯胺和透明質酸等保濕成分，對提升皮膚水分非常有效。至於眼部皺紋問題，則推薦使用含有菸鹼醯胺和視黃醇等活性成分的藥用眼霜；這些成分已被證實可以改善皺紋，原理在於當中的維他命A有助於促進皮膚更新及膠原蛋白產生，使肌膚更緊緻有彈性。

另外，眼霜產品的功效不一定與其價格相對應。價格實惠的產品，若與貴價品牌含有同樣的肌膚所需成分，也會是最適合使用的好產品。

測試結果顯示，47款眼霜中有14款獲評A級或以上，其中最便宜只需￥1000以下就能享貴婦級成分功效，絕對推薦入手！排行名單如下：

《LDK》47款眼霜比拼14款A級或以上名單

等級A+

White Label Premium Placenta Gold Rich Eye Cream（25g）

售價：¥1200 （約$62）

保濕力：5

成分：4.5

可用性：4.5

綜合評價：4.75

等級A+

Kumaizuko-san Eye Cream（20g）

售價：¥1305（約$67）

保濕力：4.5

成分：5

可用性：4.5

綜合評價：4.63

等級A+

GUECCA night wr control care cream（18g）

售價：¥4480（約$231）

保濕力：5

成分：4

可用性：4.5

綜合評價：4.63

等級A

WeeWii Deep Up Eye Cream（15g）

售價：¥3280（約$169）

保濕力：4.5

成分：5

可用性：4

綜合評價：4.5

等級A

AHC Essential Real Eye Cream for Face（30mL）

售價：¥1946（約$100）

保濕力：4.5

成分：5

可用性：3.5

綜合評價：4.38

等級A

Beauty of Joseon Revive Eye Serum: Ginseng + Retinal（30mL）

售價：¥1870（約$97）

保濕力：4.5

成分：4

可用性：4.5

綜合評價：4.38

等級A

Pure Natural 抗皺眼霜（20g）

售價：¥990（約$51）

保濕力：4

成分：5

可用性：4.5

綜合評價：4.38

等級A

CLEAR TURN REPAIR EYE CREAM 去黑眼圈眼霜（20g）

售價：¥761（約$39）

保濕力：5

成分：4

可用性：3

綜合評價：4.25

等級 A

DR.PEPTI Peptide Volume Renew眼霜（15mL）

售價：¥1870（約$97）

保濕力：4

成分：4.5

可用性：4.5

綜合評價：4.25

等級A

SKIN&LAB 補骨脂酚抗皺緊緻眼部精華（15mL）

售價：¥2800（約$145）

保濕力：4.5

成分：4

可用性：4

綜合評價：4.25

等級A

VT Cosmetics Cica 膠原蛋白霜（30mL）

售價：¥2063（約$107）

保濕力：4

成分：4

可用性：4.5

綜合評價：4.13

等級A

Bewants Phyto Collagen Eye Serum Stick（15mL）

售價：¥3060（約$158）

保濕力：4.5

成分：4

可用性：3.5

綜合評價：4.13

等級A

SUPEREGG Phyto Bounce 眼部護理液（15mL）

售價：¥6985（約$360）

保濕力：4

成分：4.5

可用性：4

綜合評價：4.13

等級A

neuder 滾珠眼霜（15mL）

售價：¥880（約$45）

保濕力：4.5

成分：3

可用性：4

綜合評價：4

資料來源：《LDK》

27款B級眼霜（評分由高至低）：

Kirei & co.祛皺美白精華(10mL）

等級：B

售價：¥550（約$29）

保濕力：4

成分：3.5

可用性：4

綜合評價：3.88

COSME DECORTE 肌源修護保濕活膚修復眼部精華（20mL）

等級：B

售價：¥1430（約$74）

保濕力：4.5

成分：3

可用性：3.5

綜合評價：3.88

Crystal Jemmy 祛皺眼部精華（25g）

等級：B

售價：¥8910（約$463）

保濕力：3.5

成分：4.5

可用性：4

綜合評價：3.88

Koji Eyetalk 夜用眼部精華（10mL）

等級：B

售價：¥1610（約$83）

保濕力：4.5

成分：2

可用性：4

綜合評價：3.75

SANA莎娜 豆乳本舖藥用美白抗皺眼霜（20g）

等級：B

售價：¥820（約$42）

保濕力：3

成分：4

可用性：5

綜合評價：3.75

TSUDA COSMETICS Skin Barrier Eye Zone（20g）

等級：B

售價：¥8800（約$454）

保濕力：3.5

成分：3.5

可用性：5

綜合評價：3.88

肌美精 眼袋撫平精華液（25g）

等級：B

售價：¥970（約$50）

保濕力：4.5

成分：2

可用性：3.5

綜合評價：3.63

Hada Labo 肌研極潤高級透明質酸眼霜（20g）

等級：B

售價：¥900（約$46）

保濕力：4.5

成分：3

可用性：2.5

綜合評價：3.63

Anti-Signal Wrinkle Hunter 藥用抗皺高效眼霜（20g）

等級：B

售價：¥1113（約$57）

保濕力：2.5

成分：5

可用性：4.5

綜合評價：3.63

Predia 抗皺日間護理眼霜（15g）

等級：B

售價：¥3235（約$167）

保濕力：3.5

成分：3.5

可用性：4.5

綜合評價：3.75

Country & Stream 晚間草本護眼精華棒（15mL）

等級：B

售價：¥1100（約$57）

保濕力：3

成分：4.5

可用性：4

綜合評價：3.63

Demarrer 奢華藥用NA 抗皺霜（18g）

等級：B

售價：¥3960（約$204）

保濕力：3

成分：4.5

可用性：4.5

綜合評價：3.75

SHISEIDO資生堂 Ultimune 強效眼部精華III（15g）

等級：B

售價：¥8000（約$413）

保濕力：4

成分：2

可用性：4.5

綜合評價：3.63

EVOCOS One Pen Creative Serum（1.8mL）

等級：B

售價：¥1320（約$68）

保濕力：3

成分：5

可用性：3

綜合評價：3.5

EBiS Pure 5R Cream（20g）

等級：B

售價：¥3850（約$199）

保濕力：3

成分：3.5

可用性：4.5

綜合評價：3.5

F.BEAUTE Hyaluronic Touch 眼霜（20g）

等級：B

售價：¥ 1998（約$103）

保濕力：3

成分：4.5

可用性：3.5

綜合評價：3.5

The Body Shop Edelweiss Bouncy Eye Mask （20mL）

等級：B

售價：¥4290（約$221）

保濕力：4

成分：3

可用性：2.5

綜合評價：3.38

BCL_Kanzai-san藥用抗皺護理霜（20g）

等級：B

售價：¥960（約$50）

保濕力：3

成分：4.5

可用性：3

綜合評價：3.38

unlabel LAB Niacinamide+Retinol Spot Cream（20g）

等級：B

售價：¥1980（約$102）

保濕力：2.5

成分：4

可用性：4.5

綜合評價：3.38

NAIAS 煙酰胺提亮抗皺緊緻眼霜（30g）

等級：B

售價：¥1980（約$102）

保濕力：3

成分：3

可用性：4.5

綜合評價：3.38

LINKA esthe Eye Refresher（15mL）

等級：B

售價：¥3850（約$199）

保濕力：3

成分：2.5

可用性：4.5

綜合評價：3.25

URUYOI 夜間修復眼霜（35g）

等級：B

售價：¥934（約$48）

保濕力：2.5

成分：3.5

可用性：4.5

等級：3

綜合評價：3.25

RAFRA 眼霜（15g）

等級：B

售價：¥3300（約$170）

保濕力：2

成分：5

可用性：4

綜合評價：3.25

innisfree 綠茶籽雙效活肌按摩筆（10mL）

等級：B

售價：¥1950（約$101）

保濕力：3.5

成分：3.5

可用性：3

綜合評價：3.38

Melvita 有機野玫瑰復活保濕眼霜（15mL）

等級：B

售價：¥2783（約$144）

保濕力：3

成分：3

可用性：4.5

綜合評價：3.38

THE MYTOL 柔膚眼霜（15g）

等級：B

售價：¥11,000（約$568）

保濕力：2

成分：4.5

可用性：4.5

綜合評價：3.25

Hydra Beauty Micro Creme Yeux（15g）

等級：B

售價：¥9720（約$502）

保濕力：3

成分：2.5

可用性：3.5

綜合評價：3

資料來源：《LDK》

6款C級眼霜（評分由高至低）：

FANCL 水盈煥亮眼霜（8g）



等級：C

售價：¥1918（約$100）

成分：2

保濕力：3.5

可用性：4

綜合評價：2.88

athletia 眼部護理霜（18g）

等級：C

售價：¥4950（約$257）

保濕力：2.5

成分：2

可用性：4.5

綜合評價：2.88



EDOBIO保濕眼霜（20g）

等級：C

售價：¥6050（約$315）

保濕力：3

成分：2

可用性：3.5

綜合評價：2.88



SANA 莎娜 豆乳美肌眼部豐盈霜 NC（20g）

等級：C

售價：¥679（約$35）

保濕力：2

成分：2.5

可用性：4.5

綜合評價：2.75



JMsolution V9維他命安瓶滾珠眼霜（15mL）

等級：C

售價：¥1584（約$82）

保濕力：1.5

成分：4.5

可用性：3.5

綜合評價：2.75



MEDI wrinkle MOISTURE CREAM（15g）

等級：C

售價：¥8140（約$423）

保濕力：2.5

成分：3

可用性：3

綜合評價：2.75



資料來源：《LDK》