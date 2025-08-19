肝癌｜亞視前高層盛品儒逝世，終年48歲，6月確診肝癌，生前暴瘦近照曝光

亞視前高層盛品儒（James）近日驚爆身患重病在ICU留醫，其太太蔡一鳳透露，丈夫正在醫院與病魔抗爭。及至昨日（18日）凌晨12時許，盛品儒於養和醫院病逝，終年48歲。

太太蔡一鳳公布盛品儒離世消息，指丈夫是帶笑離世，沒有痛苦，安詳而去。她留言表示：

致各位親友，我們的光 盛品儒 James Shing 已於2025年8月18日00:37分，在香港養和醫院家人懷抱中安然歸息，終年48載。 辭世時唇角含笑，眉目舒展，如憩雲端，未染塵痛。

蔡一鳳今年5月貼上與盛品儒合照，盛品儒身形明顯消瘦。

盛品儒與蔡一鳳經常出雙入對

盛品儒與蔡一鳳育有一對子女

盛品儒一對年幼龍鳳胎

盛品儒生前近照曝瘦

盛品儒是前亞洲電視執行董事，今年6月發現患上肝癌，病情急轉直下，一直入住ICU與病魔抗爭。據蔡一鳳透露，一對6歲龍鳳胎仔女曾有探望爸爸，探病時見到爸爸好辛苦都傷心流淚。翻查蔡一鳳小紅書，近期未見有貼上與丈夫盛品儒合照，對上一次貼合照已是今年5月，出席第十三屆交通大學美洲校友聯誼峰會，當時盛品儒的身形明顯消瘦。

肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性越高時，肝細胞被破壞的速度會愈快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臓損害，導致肝硬化及肝癌。

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證實可引致肝癌。

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用多的聚氯乙烯。

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。

資料來源：醫院管理局智友站

肝癌9大常見症徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

1. 右上腹疼痛

2. 發燒

3. 皮膚及眼睛泛黃

4. 腹部腫脹

5. 小便呈茶色大便呈淺灰色

6. 食慾不振

7. 噁心

8. 體重下降

9. 疲倦及虛弱

資料來源：衛生署衛生防護中心