鼻咽癌 │ 30歲男長期鼻塞確診鼻咽癌，巨瘤塞滿鼻腔，醫生揭示3個異樣信號，盡快就醫
鼻咽癌 │ 30歲男長期鼻塞確診鼻咽癌，巨瘤塞滿鼻腔，醫生揭示3個異樣信號，盡快就醫

　　鼻塞問題恐誘癌症纏身？台灣一名約30歲男子長期受鼻塞困擾，數月後出現異樣求醫驚揭患上鼻咽癌，腫瘤幾乎塞滿鼻腔。醫生呼籲大眾，假如發現3大異樣，應及時到院檢查、及早治療。

 

　　耳鼻喉科醫師張弘於社交平台「張弘耳鼻喉科醫師」分享，一名30多歲男子長期受單邊鼻塞困擾，拖延約3個月，期間還伴隨流鼻血及頭痛，直至頸部摸到腫塊才決定求醫。

 

　　醫生透過鼻腔內視鏡檢查，發現病人左側鼻腔底端長有巨大腫瘤，幾乎完全塞滿鼻腔。經切片及化驗，終確診為鼻咽癌，最終需要接受化學及放射性治療。張弘醫生提醒，鼻咽癌的三大常見症狀絕不容忽視：

 

醫生拆解3大鼻咽癌症狀

 

1. 頸部摸到腫塊

2. 出現流鼻血症狀

3. 鼻塞及頭痛

 

資料來源：耳鼻喉科醫生張弘

 

　　醫生強調指，鼻咽癌早期徵狀容易與一般鼻炎、鼻竇炎混淆，但持續單邊鼻塞伴有流血、頭痛或頸部腫塊，極具警號意義，拖延不治恐致腫瘤擴散，絕對不容忽視。

 

 

鼻咽癌5大症狀

 

耳部症狀

中耳積水、聽力損傷、耳鳴

 

鼻部症狀

類似過敏性鼻炎或鼻竇炎的症狀，包括鼻塞、黃膿鼻涕、鼻涕倒流、鼻音過重、嗅覺不靈敏

 

顱底侵犯造成病人頭痛

若腫瘤侵犯到相鄰的鼻竇、腦膜或顱腔時，便會造成頭痛。

 

侵犯到腦神經出現複視

出現臉部麻痛或造成眼球運動障礙，便產生複視、吞嚥困難或聲音沙啞

 

頸部腫塊

鼻咽部具有豐富的淋巴管道，約3分1人起初會先出現頸部淋腫塊

 

資料來源：唐子涵兒科醫師的吃貨日記@Facebook

 

 

鼻咽癌7大高危因素

 

1. 男性

2. 愛吃醃漬物、煙燻物、鹹魚、鹹肉

3. EB病毒感染

4. 基因

5. 家族史

6. 吸煙嗜酒

7. 工作環境污染：有研究表示，接觸甲醛或木屑會增加罹患鼻咽癌的風險
 

資料來源：唐子涵兒科醫師的吃貨日記@Facebook

 


資料來源：facebook@張弘 耳鼻喉科醫師

 

消委會報告 │ 消委會評測60款洗頭水：部分含二噁烷、甲醛和致敏防腐劑，16款成分安全推薦
消委會報告 │ 消委會評測60款洗頭水：部分含二噁烷、甲醛和致敏防腐劑，16款成分安全推薦

