軟餐奶黃月餅＋即沖增稠奶茶  長者中秋嚐月無障礙【內附軟餐加熱秘技】

好友 R 擅長品鑑美食，對細味餐桌人情尤其有心得，一直是筆者的美食明燈。早前她相約我參加一場「軟餐月餅茶聚」，正巧主辦機構也向我發出邀請。得到「雙重加持」，我幾乎篤定，這場聚會少不了味道、溫度與人情。滿心期待咬下第一口軟餐月餅，才驚覺它的溫熱。你有多久沒有吃過熱騰騰的月餅？那暖意一下子喚醒了對節慶聚餐的回憶與落寞。

近年家中長輩少碰月餅。一來咀嚼能力減弱，月餅的蓮蓉餡料容易黏口或濁喉。至於冰皮月餅等生冷食物，又非腦退化的父親所好。

因此當我試食這個奶黃紅豆軟餐月餅時，心裏百般滋味。綿滑奶黃中滲著豆沙香，軟餐質感很配合月餅的甜品設定，讓老友記們減少抗拒，重拾與摯親分享糕點的樂趣。

更令我感慨的是，眼前這枚看似平凡的小月餅，為了增加營養，背後蘊藏一場食物科學大作戰。

人人都可吃月餅

它出自東華三院旗下社企「煮餸易」（CookEasy）的新系列，名為「家滋味照護食奶黃紅豆月餅」，每個重48克，售價亦是48元。符合國際吞嚥障礙飲食標準 IDDSI等級 4級，質感如糊狀軟餐，適合吞嚥困難人士，成全「人人都可吃月餅」的心願。

看它外貌與一般奶黃月餅無異，卻內有乾坤，東華三院煮餸易生產中心業務統籌經理梁文傑Kim解畫：「月餅皮以南瓜蓉混入奶黃和鹹鴨蛋黃，配以豆沙鹹甜配搭。」重點是，南瓜蓉額外加入纖維素，得以補充膳食纖維。它更是低糖低鹽（只含2.4克糖份及56毫克鈉質），飽和脂肪量僅0.8克，不含反式脂肪，切合長者的健康需要。

其實軟餐月餅也講求「手工」。一般軟餐只有一層，軟餐奶黃月餅卻要分層：先製作中央的紅豆餡，增稠後倒模冷凍；翌日再調製月餅皮，包裹紅豆餡，蒸熟冷卻；第三天方才定型，切下來才得以層次與色澤分明。

家滋味照護食奶黃紅豆月餅，吞嚥困難者也可享用。它連同東華三院 iBakery 皇牌傳統月餅一同發售，鼓勵公眾跟吞嚥困難的親友一同分享福氣和滋味。。(圖：東華三院)

翻熱軟餐月餅 蒸熱好過「叮熱」

值得留意的是，軟餐月餅需放於雪櫃冰格，享用前必須先行解凍及翻熱。那麼究竟蒸熱好，還是微波爐叮熱也可？Kim認為蒸熱較佳，因為能夠保留食物水分，使口感更順滑。

反之微波爐容易抽乾食物水份，令軟餐表面乾涸，裏外乾濕不均，容易帶來吞嚥風險。

東華三院煮餸易生產中心業務統籌經理梁文傑解釋，翻熱軟餐月餅，蒸熱比「叮熱」(使用微波爐)為佳。

這次茶聚有80多人參加，包括照顧者、長者院舍業界等，自然少不了務求老友記食得好，各出其謀的暖心故事。社聯業務總監譚穎茜（Jessica），回憶多年前婆婆臨終前，她詢問對方想吃甚麼，談及蛋撻與燒賣皆無反應，一提鳳爪，外婆卻輕握她的手兩下。

Jessica恍然大悟， 衝出醫院買來鳳爪，把醬汁凝成果凍狀，用棉花棒微沾，輕抹外婆嘴唇。老人家嚐到久違滋味後，心滿意足地道別。她慶幸排除萬難，成全了婆婆最後的願望，而且「活著的人，也不要留下遺憾。」。

茶聚現場，近 80 位嘉賓一同參與。 (圖：東華三院)

茶聚中，一眾賓客分享如何讓長者吃得好，充滿窩心小故事。圖為香港社會服務聯會業務總監譚穎茜(右三)、照顧者兼本地繩結設計師蕭俞(左三) 、東華三院資深院舍主管吳家燕(右二)，以及社區照顧者楊偉邦(右一)，在茶聚現場分享照顧家人及院友的飲食故事與感動回憶。 旁為東華三院賽馬會復康中心副院長、iBakery負責人陳佩珊Florence(左二)。(圖：東華三院)

鳳爪與榴槤冰皮 實現「不可能」的願望

另一個飲食小故事，來自東華三院資深院舍主管吳家燕（Shirley）。眾所周知，院舍規矩多，有院友中秋節想吃榴槤，她購來榴槤冰皮月餅，安排院友們在露台享用，既能滿足味蕾，也不致濃烈氣味影響他人。她亦曾為六間院舍有吞嚥困難的院友，舉辦軟餐中秋聚會，讓院友得以有尊嚴地過節。

好了，茶聚的茶在哪裏？那是東華三院與日本供應商合作，推出的港式即沖增稠奶茶，讓吞嚥困難的老友記也得以嘆茶。產品於日本製造，符合 IDDSI 3 級(液態沒顆粒)標準，比一般奶茶濃稠(中度杰)，有點像芝麻糊的口感，卻質感順滑，採用純牛奶作原料，不含奶精。

港式即沖增稠奶茶，滿足吞嚥困難者的味蕾享受。(圖：東華三院)

茶聚期間，展示即沖增稠奶茶。即冲奶茶於日本製造，不含奶精。

增稠奶茶 日本製造

社區照顧者楊偉邦（邦 Sir）邊喝邊感慨，喜愛奶茶的父親患柏金遜症時，已無法暢飲心頭好。若當年有這款產品，他一定會購買，讓父親享受「男人的浪漫」。

散場後，我問好友 R 對軟餐月餅的評價。她說：「重點不是它跟傳統月餅有多相似，而是它讓一家人更親近，得以共享幸福時刻。」。飲食有情，無論年紀體質，只要悉心安排，也能在節日餐桌上找到屬於自己的滋味、力量與情感連結。

東華三院「家滋味照護食奶黃紅豆月餅」即日起於東華三院iBakery網站接受預購。並將於9月22日至10月6日期間發貨。網址如下：

https://ibakeryshop.tungwahcsd.org/

至於即冲增稠奶茶，可於東華三院CookEasy網站購買：

https://cookeasy.tungwahcsd.org/start?category=74