自製走肉點心三：香茜芋頭球，滿足久違鯪魚球口感的心癮

小點、中點和大點，講的是港式飲茶，不同款式，不同收費的點心。通常來說，蝦餃，是特點；燒賣，是大點；叉燒包，是中點； 然後牛肉球和鯪魚球，是小點。（當然不同的茶樓，收費分類或會不太一樣啦。）小時候，很愛吃山竹牛肉球，只是，不吃肉以後，很久沒有碰過，這些必須用絞肉弄出來的點心了。

那天，剛好中午吃飯的時候，路過一家素食店（齋舖），忍不住走了進去，點起點心來。燒賣、粉粿、鹹水角...… 統統點起來。偏偏「鯪魚球」和「牛肉球」的素食版，卻不好找，只能偶爾在一些會用植物肉的店，才可能找得到。也許，這跟沒有絞肉，沒辦法做成雙球點心，很有關係。

芋頭的味道，雖然無法跟絞肉的一模一樣（試問怎麼可能的呢？一份是肉類，一份是蔬菜類）但是把它煮熟，揉搓成球以後，樣色看起來，確實跟魚肉有幾分相似。只要在調味上花點心思，蒸出來的賣相，足以騙到不太會吃素的朋友，走過來看一眼。然後，啖啖口感豐富的芋頭香，總算滿足了多年沒有吃鯪魚球的心癮。

對呢，下一回，要不要來弄份山竹牛肉球的走肉版呢？

香茜芋頭球（「鯪魚球」）（2人份）

時間：40分鐘

材料：

芫荽（香菜）2束（把）／芋頭 200克／板豆腐 半磚（塊）／金菇（金針菇） 1／3包／牛蒡 半條／小紅蘿蔔 3條

調味：

鹽 半茶匙／糖 1茶匙／豉油（醬油）2湯匙／紅醋 1茶匙／麻油 1湯匙／肉桂粉 半茶匙／小茴香粉 少許／白胡椒粉 少許

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／薑磨／大沙律（拉）碗／木舀／廚房紙巾／湯匙／茶匙／蒸鍋／蒸籠／小碟

步驟：

1. 切去芋頭的皮，去頭去尾，清洗乾淨，再切成小塊（如圖）。

2. 切走芫荽（香菜）的根部，沖洗後，再切碎。

3. 切走金菇（金針菇）的根部，再切碎（如圖）。

4. 刨走牛蒡的皮，切去頭尾，用薑磨磨成蓉（泥，如圖）。

5. 刨走小紅蘿蔔的皮，洗淨後，切成粒粒（米粒狀，如圖）。

6. 以中火蒸步驟1，約15分鐘。然後放涼待用。

7. 用廚房紙巾把板豆腐的水稍為吸走。

8. 把步驟6和7一併放入大沙律（拉）碗中，以木舀壓成蓉（泥）；加入步驟2-5（如圖），再加入調味料，攪拌均勻。

9. 舀出2-3湯匙的步驟8，揉搓成圓球（如圖）。

10. 把步驟9放小碟上，放蒸籠內，蓋上蒸籠蓋。再放蒸鍋裏，蓋上鍋蓋，以中火蒸15分鐘。

筆記：

1. 芫荽（香菜）低熱量、有增強免疫力及預防高血壓的維生素及礦物質。

2. 芋頭有豐富水溶性膳食纖維、能助消化的黏蛋白，及能提高免疫功能的半乳聚糖。

3. 牛蒡含有具抗氧化作用的多酚，亦有幫助維持腸道健康的不可溶性與可溶性膳食纖維

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

6. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

7. 蔬果全部要徹底洗淨。

8. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。