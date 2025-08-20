名人離世 │ 48歲盛品儒肝癌離世，太太蔡一鳳長文悼念：臨終仍帶著微笑、走得安詳

亞視前高層盛品儒（James）確診末期肝癌，在18日於養和醫院病逝，終年48歲。太太蔡一鳳（Michelle）昨晚在社交平台發長文悼念亡夫，亦透露臨終時亡夫仍帶笑嘗試用紙筆與她溝通。

11年婚姻憶「神隊友」相處感不捨

盛品儒（James）於8月18日凌晨00時37分在養和醫院深切治療部病逝，終年48歲。蔡一鳳向傳媒表示James一直非常積極接受治療，在ICU最清醒的時候，仍會拖著她的手，嘗試寫字與她溝通。她亦透露盛品儒兩位兒時好友到醫院探望，一齊播放著組合CHAGE and ASKA的《Say Yes》。她透露盛品儒離世時「帶著微笑」「走得很安詳」。

蔡一鳳於丈夫離世後，再度發帖文，以《致我的神隊友James》為題，悼念亡夫。

她形容離世當天「連個天都在為你哀悼」：

沒有你的家，再也不完整了。睡房空了一間，飯桌上少了一副碗筷，再也沒有人一早吵醒我......原來『失去』不是一瞬間的事，而是往後餘生的每一分鐘，都在重複體會你不在的事實。

談及一對龍鳳胎子女，她指他們仍未知甚麼是永別，只是說「爸爸去了天堂保佑我們」。

全文如下：

《致我的神隊友James》

你走了，我才知道甚麼叫痛。今天黃色暴雨，連個天都在為你哀悼。這個時刻除了眼淚和文字，我似乎找不到更好的出口。

8月18日凌晨00：37分，養和醫院的ICU病房裏，你帶著微笑離開了我們。48年的人生，近11年的婚姻，就這樣畫上了句點。你走得很安詳，沒有太多痛苦，可我的心卻被撕開了一道永遠無法愈合的傷口。

少爺、豬腿，謝謝你永遠不分青紅皂白的支持和寵愛

這11年來，你不僅是我的丈夫，還是我最親的兄弟、最好的朋友。我們一年吵架不超過五次，只要我要求的你就會盡力支持，就算你已經身體很不舒服，你還是硬撐著出席我的慈善活動，陪著我東奔西跑找兄弟支持我。你總是護著我，自己生病了，我幫你按摩，你還擔心我累，催我去休息，明明最該被照顧的人是你……

現在，我再也聽不到你叫我「少奶」了。

我好想再抱抱你的水桶腰，捏捏你那帶著Baby Fat嘅面珠，好想再聽你絮絮叨叨地說「少奶，我啲contact lens喺邊啊」。可房間裏只剩下你的拖鞋、你的刮鬍刀、你最愛的床墊……它們都在，唯獨你不見了。

我們的兒女才7歲，他們還不懂甚麼叫永別。我告訴他們「爸爸去了天堂保佑我們」。

但我知道，你會一直活在他們記憶裏——你每天給他們拍的照片、你推著嬰兒車的背影、你每天陪他們上學的時光……這些都會成為他們生命中最溫暖的碎片。我會告訴他們，爸爸是個多麼溫柔的人，他最愛笑，最愛這個家。

可是James，沒有你的家，再也不完整了。

睡房空了一間，飯桌上少了一對碗筷，再也沒有人一早吵醒我……原來「失去」不是一瞬間的事，而是往後餘生的每一分鐘，都在重複體會你不在的事實。

你說過，下輩子會再來找我。

那我等你。

等來世某個街角，一個有著水桶腰和Baby Fat臉頰的男人，笑著叫我一聲——

「少奶，我返來啦。」

永遠愛你的妻子

2025年8月18日

盛品儒生前近照曝光明顯消瘦

盛品儒是前亞洲電視執行董事，今年6月發現患上肝癌，病情急轉直下，一直入住ICU與病魔抗爭。據蔡一鳳透露，一對6歲龍鳳胎仔女曾有探望爸爸，探病時見到爸爸好辛苦都傷心流淚。翻查蔡一鳳小紅書，近期未見有貼上與丈夫盛品儒合照，對上一次貼合照已是今年5月，出席第十三屆交通大學美洲校友聯誼峰會，當時盛品儒的身形明顯消瘦。

肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

肝癌8大成因

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性越高時，肝細胞被破壞的速度會越快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臓損害，導致肝硬化及肝癌。

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證寰可壽致肝癌。

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用多的聚氯乙烯。

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。

資料來源：醫院管理局智友站

