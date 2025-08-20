肝病先兆 │ 記憶力下降與肝臟健康的關聯，醫生提醒出現三種情形要及時就醫

肝臟功能變差可能會反映在其他器官，容易與其他疾病混淆。台灣一名中年男子突然出現類似腦退化和失智的症狀，經醫生檢查後發現另有原因。醫生指出，當出現3種情況要速求醫，因肝性腦病變已經影響大腦，病情有可能急轉直下。

失智症狀就醫 驚見肝臟毒素侵腦

台灣神經內科醫生陳琮華近日在博田國際醫院Facebook專頁分享病例，一名中年男子因說話不清、記憶力下降、經常發呆，被家人懷疑罹患失智症，就醫檢查後卻發現病因並非腦部退化，而是肝性腦病變（Hepatic Encephalopathy）。陳琮華解釋，由於肝臟功能嚴重受損，無法正常代謝體內毒素，導致氨等有害物質進入大腦，引發類似失智的神經症狀。

肝病患者的隱形危機 毒素恐致腦水腫、昏迷

陳琮華續指，急性肝衰竭、肝硬化、乙型肝炎、酒精性肝病患者若病情惡化，肝臟代謝能力崩潰，毒素便可能透過血液入侵中樞神經系統，造成腦水腫、神經傳導混亂和意識障礙，嚴重時甚至會導致昏迷或死亡。

現3大跡象速求醫 肝病族群提高警覺

陳琮華提醒，尤其慢性肝病患者若突然出現類似失智表現，務必盡快就醫檢查肝功能和血氨濃度。若符合以下情況，應懷疑肝性腦病變可能：

● 語言與精神異常：講話顛三倒四、邏輯混亂。

● 認知功能退化：記憶力驟降、注意力無法集中。

● 意識狀態改變：整天昏沉、對周遭反應淡漠。

肝功能變差4大警號

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文，解釋肝功能出現問題時，身體最先會出現4大警號，指出一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來。

肝功能變差4大容貌變化

皮膚 + 眼白變黃

● 處理膽紅素的能力可能會下降

● 導致皮膚色素沉著

蜘蛛痣變多

● 體內的雌激素升高，刺激皮膚下的小動脈擴張形成蜘蛛痣的網狀

● 主要出現在上半身，尤其是臉部、頸部和軀幹

肚子變大 + 四肢腫脹

● 合成白蛋白的能力下降

● 導致肚子變大（腹水）及下肢水腫

● 低蛋白血症亦會併發疲勞、虚弱、食然不振，消化不良、呼吸困戣等症狀

手掌變得又粗又紅

● 雌激素活性過強/無法正常代謝 ⇨ 手掌的微血管擴張

● 出現紅斑 =「肝掌」

● 影響手指的生長和形狀 ⇨ 變粗及變短

資料來源：台灣胸腔及重症專科醫生 黃軒

營養師推薦9大護肝食材

防患於未然，平日可以多吃些甚麼護肝？台灣營養師張宜臻曾在Facebook專頁「好食評」中發文分享9大護肝食材：

9大護肝食材



1. 三文魚

● 抗發炎

● 降低肝臟脂肪堆積

● 預防脂肪肝



2. 十字花科蔬菜

● 抗氧化

● 減少肝氧化壓力

● 提升肝解毒能力



3. 堅果

● 降低非酒精性脂肪肝風險

4. 莓果

● 幫助肝臟抗氧化

● 預防肝纖維化



5. 提子

● 具有抗氧化

● 降低氧化損傷的功能



6. 西柚

● 有助抗發炎

● 保護肝細胞

● 預防肝損傷



7. 番茄

● 預防脂肪肝

● 預防肝纖維化

● 具護肝功效

8. 綠茶

● 具抗氧化特性

● 降低肝臟脂肪堆積

● 降低其他肝疾病風險



9. 薑黃

● 延緩肝纖維化

● 預防後續肝硬化風險

資料來源：營養師張宜臻好食課