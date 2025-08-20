保養得宜 │ 59歲關秀媚近況曝光，皮膚白滑零贅肉網民大讚，秘婚16年自爆已離婚

曾是「晶女郎」之一、現年59歲的關秀媚去年自揭離婚後，似乎漸見活躍於幕前，繼不時於抖音分享近況，今年又曾為電視台綜藝節目任嘉賓，近日更亮相王晶的小紅書頻道，分享昔日片場趣事及自身情況。而關秀媚於片中的凍齡外貌，亦引起了不少網民的關注。

關秀媚日前現身王晶於小紅書《王晶笑看江湖》頻道，片中關秀媚以斯文打扮亮相，上身是開胸米色直間恤衫，下身則是長西褲配高跟鞋。儘管已年屆59歲，但關秀媚卻毫無老態，只見她皮膚仍然非常白滑，身材仍然苗條而且零贅肉，完全是狀態驚人。片段一出，網民紛留言大讚她保養得宜，女人味十足、「她年輕時候是真漂亮，女人味十足」、「六十歲保養成這樣很牛了」、「六十幾歲了保養這麽好」、「太漂亮了」、「現在的狀態也不差」、「大嫂氣質」、「這狀態太牛了！」

關秀媚於1987年參選港姐，三甲不入的她隨即簽約TVB入行。

關秀媚拍了幾部劇集後，便轉戰影圈，入行多年，她電影出演的角色，常以性感為主。

秀媚於2006年拍畢王晶執導的劇集《暴雨梨花》之後更有一段長時間息影。

現年59歲的關秀媚去年自揭離婚後，似乎漸見活躍於幕前，早前曾為電視台綜藝節目任嘉賓。

關秀媚近日更亮相王晶的小紅書頻道，分享昔日片場趣事及自身情況。

關秀媚於片中的凍齡外貌，亦引起了不少網民的關注。

選港姐三甲不入 轉戰影圈

關秀媚於1987年參選港姐，三甲不入的她隨即簽約TVB入行，拍了幾部劇集後便轉戰影圈，入行多年，她演出逾50套電影，大部分是性感配角，令人深刻的角色有《黑馬王子》的「沙律」、《賊王》的「情婦」。

及至2000年初，關秀媚連續接拍多部王晶執導演的作品，如《龍在江湖》、《龍在邊緣》、《電影鴨》、《爛賭傳說》，分別與劉德華、張家輝數度合演情侶，更被封為「晶女郎」及「江湖最強大嫂」。關秀媚於2006年拍畢王晶執導的劇集《暴雨梨花》之後更有一段長時間息影。

當關秀媚被王晶問到拍攝感情戲可曾試過動心，關秀媚則表示：

我在TVB的時候，第一、兩套係有嘅，當時年紀比較小，但往後的日子，人大了成長了，在電影裏面從來沒有。

關秀媚曾與年輕7年的前演員李煒尚拍拖多年，但去年她接受傳媒訪問時便自揭已回復單身3年。(影片截圖)

已回復單身多年。(影片截圖)

關秀媚生活得自在又開心。

關秀媚與年輕7年的前演員李煒尚拍拖多年，但去年她接受傳媒訪問時，便自揭已回復單身3年，更透露是離婚，並非分手，外界才知悉原來她已秘密結婚16年。至於離婚原因，關秀媚亦沒有透露太多詳情，只婉轉表示：

有時好多事情嘅發生，都係一種體驗，等自己去搵答案，然後再揭開新一頁，要學識同自己和解。」關秀媚透露現時單身沒有拍拖，也沒去想此事，一切隨緣。