保養得宜 │ 59歲關秀媚近況曝光，皮膚白滑零贅肉網民大讚，秘婚16年自爆已離婚
健康Tips

保養得宜 │ 59歲關秀媚近況曝光，皮膚白滑零贅肉網民大讚，秘婚16年自爆已離婚

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾是「晶女郎」之一、現年59歲的關秀媚去年自揭離婚後，似乎漸見活躍於幕前，繼不時於抖音分享近況，今年又曾為電視台綜藝節目任嘉賓，近日更亮相王晶的小紅書頻道，分享昔日片場趣事及自身情況。而關秀媚於片中的凍齡外貌，亦引起了不少網民的關注。

　　關秀媚日前現身王晶於小紅書《王晶笑看江湖》頻道，片中關秀媚以斯文打扮亮相，上身是開胸米色直間恤衫，下身則是長西褲配高跟鞋。儘管已年屆59歲，但關秀媚卻毫無老態，只見她皮膚仍然非常白滑，身材仍然苗條而且零贅肉，完全是狀態驚人。片段一出，網民紛留言大讚她保養得宜，女人味十足、「她年輕時候是真漂亮，女人味十足」、「六十歲保養成這樣很牛了」、「六十幾歲了保養這麽好」、「太漂亮了」、「現在的狀態也不差」、「大嫂氣質」、「這狀態太牛了！」

 

凍齡女神丨59歲「最強江湖大嫂」近況曝光狀態驚人　秘密結婚16年自爆已離婚

關秀媚於1987年參選港姐，三甲不入的她隨即簽約TVB入行。

 

凍齡女神丨59歲「最強江湖大嫂」近況曝光狀態驚人　秘密結婚16年自爆已離婚

關秀媚拍了幾部劇集後，便轉戰影圈，入行多年，她電影出演的角色，常以性感為主。

 

凍齡女神丨59歲「最強江湖大嫂」近況曝光狀態驚人　秘密結婚16年自爆已離婚

關秀媚拍了幾部劇集後，便轉戰影圈，入行多年，她電影出演的角色，常以性感為主。

 

凍齡女神丨59歲「最強江湖大嫂」近況曝光狀態驚人　秘密結婚16年自爆已離婚

關秀媚拍了幾部劇集後，便轉戰影圈，入行多年，她電影出演的角色，常以性感為主。

 

凍齡女神丨59歲「最強江湖大嫂」近況曝光狀態驚人　秘密結婚16年自爆已離婚

秀媚於2006年拍畢王晶執導的劇集《暴雨梨花》之後更有一段長時間息影。

 

凍齡女神丨59歲「最強江湖大嫂」近況曝光狀態驚人　秘密結婚16年自爆已離婚

秀媚於2006年拍畢王晶執導的劇集《暴雨梨花》之後更有一段長時間息影。

 

凍齡女神丨59歲「最強江湖大嫂」近況曝光狀態驚人　秘密結婚16年自爆已離婚

現年59歲的關秀媚去年自揭離婚後，似乎漸見活躍於幕前，早前曾為電視台綜藝節目任嘉賓。

 

凍齡女神丨59歲「最強江湖大嫂」近況曝光狀態驚人　秘密結婚16年自爆已離婚

現年59歲的關秀媚去年自揭離婚後，似乎漸見活躍於幕前，早前曾為電視台綜藝節目任嘉賓。

 

凍齡女神丨59歲「最強江湖大嫂」近況曝光狀態驚人　秘密結婚16年自爆已離婚

現年59歲的關秀媚去年自揭離婚後，似乎漸見活躍於幕前，早前曾為電視台綜藝節目任嘉賓。

 

凍齡女神丨59歲「最強江湖大嫂」近況曝光狀態驚人　秘密結婚16年自爆已離婚

關秀媚近日更亮相王晶的小紅書頻道，分享昔日片場趣事及自身情況。

 

凍齡女神丨59歲「最強江湖大嫂」近況曝光狀態驚人　秘密結婚16年自爆已離婚

關秀媚於片中的凍齡外貌，亦引起了不少網民的關注。

 

選港姐三甲不入 轉戰影圈

 

　　關秀媚於1987年參選港姐，三甲不入的她隨即簽約TVB入行，拍了幾部劇集後便轉戰影圈，入行多年，她演出逾50套電影，大部分是性感配角，令人深刻的角色有《黑馬王子》的「沙律」、《賊王》的「情婦」。

 

　　及至2000年初，關秀媚連續接拍多部王晶執導演的作品，如《龍在江湖》、《龍在邊緣》、《電影鴨》、《爛賭傳說》，分別與劉德華、張家輝數度合演情侶，更被封為「晶女郎」及「江湖最強大嫂」。關秀媚於2006年拍畢王晶執導的劇集《暴雨梨花》之後更有一段長時間息影。

 

　　當關秀媚被王晶問到拍攝感情戲可曾試過動心，關秀媚則表示：

 

　　我在TVB的時候，第一、兩套係有嘅，當時年紀比較小，但往後的日子，人大了成長了，在電影裏面從來沒有。

 

凍齡女神丨59歲「最強江湖大嫂」近況曝光狀態驚人　秘密結婚16年自爆已離婚

關秀媚曾與年輕7年的前演員李煒尚拍拖多年，但去年她接受傳媒訪問時便自揭已回復單身3年。(影片截圖)

 

凍齡女神丨59歲「最強江湖大嫂」近況曝光狀態驚人　秘密結婚16年自爆已離婚

已回復單身多年。(影片截圖)

 

凍齡女神丨59歲「最強江湖大嫂」近況曝光狀態驚人　秘密結婚16年自爆已離婚

關秀媚生活得自在又開心。

 

　　關秀媚與年輕7年的前演員李煒尚拍拖多年，但去年她接受傳媒訪問時，便自揭已回復單身3年，更透露是離婚，並非分手，外界才知悉原來她已秘密結婚16年。至於離婚原因，關秀媚亦沒有透露太多詳情，只婉轉表示：

 

　　有時好多事情嘅發生，都係一種體驗，等自己去搵答案，然後再揭開新一頁，要學識同自己和解。」關秀媚透露現時單身沒有拍拖，也沒去想此事，一切隨緣。

 

42歲房祖名韓國出席婚禮，髮線後移遭指急速衰老，網民直言比成龍還蒼老

