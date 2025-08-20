起床後30分鐘是健康程式啟動時間：醫生建議完成4件事降低腦中風與心肌梗塞風險

一日之計在於晨，每天睜開眼已經開啟了養生的第一步。台灣有醫生建議起床後30分鐘最為關鍵，能夠在關鍵時間內完成這4件事，等同幫身體重新開機，開展新一天。

台灣重症科醫生黃軒在個人網站指出，早晨起床後的30分鐘是「健康程式啟動時間」，此時人體的血液循環、腸胃功能及神經系統正逐步甦醒。若在此關鍵時段做對以下4件事，能有效降低腦中風、心肌梗塞及代謝疾病風險；反之，錯誤習慣可能讓健康在不知不覺中流失。

1. 起床第一杯水

黃軒強調，因一夜未喝水會導致血液變黏稠。他建議，一起床可以先喝300毫升溫水稀釋血液，且需分次小口飲用為佳。若快速狂灌或飲用冰水，可能刺激血管收縮；而蜂蜜水、淡鹽水亦不建議，會增加血糖與血壓負擔。

2. 排便黃金10分鐘

起床後的「起立反射」是身體自然的排便訊號。黃軒提醒大家最好避免攜帶手機進入廁所，並控制如廁時間在10分鐘內，因過久蹲坐可能增加痔瘡風險。

3. 早餐8時前吃

根據2023年的西班牙前瞻研究發現，早上8時前吃早餐和晚上8時前吃晚餐，心血管疾病風險最低；另一項研究指出，延後至9時後吃早餐，2型糖尿病風險增加59%。

4. 333安全起床法

為避免突然起身可能引發的不適，黃軒建議「333起床法」：醒來後先躺30秒，慢慢坐起停留30秒，床邊坐30秒再站起。

切勿早過6時起床 心梗中風風險增40%

一項關於跨國睡眠模式，透過分析全世界人們的睡眠模式發現，清晨6時就已經起床的人，相比起早上7時後起床的，患心肌梗塞或腦中風等疾病的風險，最多可增加4成；患糖尿病與抑鬱症則增加20-30%。

早起床對大腦影響

集中力下降

記憶力下降

溝通能力下降

增加患病機率

● 代謝症候群

● 糖尿病、高血壓、心肌梗塞、腦中風

● 心功能不全等循環系統疾病

● HPA機能，增加患上心理疾病的機率

長期早起恐百病纏身 降低打工仔生產力

研究指出，長期違反生理時鐘可能導致慢性睡眠不足，引發注意力下降、記憶力減退等認知問題，並伴隨情緒障礙與代謝疾病風險。不僅是學生，成年人亦同樣受起床時間影響。一般來說，職場上班時間通常在上午9時，對年輕打工仔而言算是過早。Paul Kelley博士提醒，強制早起會降低工作效率與生產力，長久會加劇工作壓力與疲勞累積。

各年齡層建議起床及活動時間

青年期（15歲至30歲）

● 起床時間：9：00

● 活動開始時間：11：00

壯年期至中年期（31歲至64歲）

● 起床時間：8：00

● 活動開始時間：10：00

老年期（65歲以上）

● 起床時間：7：00

● 活動開始時間：9：00

Paul Kelley博士強調，人類生理時鐘存在個體差異，建議教育與職場制度應更具彈性，允許依據個人睡眠模式調整作息，而非強制統一早睡早起。