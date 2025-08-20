歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
起床後30分鐘是健康程式啟動時間：醫生建議完成4件事降低腦中風與心肌梗塞風險
健康Tips

起床後30分鐘是健康程式啟動時間：醫生建議完成4件事降低腦中風與心肌梗塞風險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　一日之計在於晨，每天睜開眼已經開啟了養生的第一步。台灣有醫生建議起床後30分鐘最為關鍵，能夠在關鍵時間內完成這4件事，等同幫身體重新開機，開展新一天。

 

　　台灣重症科醫生黃軒在個人網站指出，早晨起床後的30分鐘是「健康程式啟動時間」，此時人體的血液循環、腸胃功能及神經系統正逐步甦醒。若在此關鍵時段做對以下4件事，能有效降低腦中風、心肌梗塞及代謝疾病風險；反之，錯誤習慣可能讓健康在不知不覺中流失。

 

1. 起床第一杯水

 

　　黃軒強調，因一夜未喝水會導致血液變黏稠。他建議，一起床可以先喝300毫升溫水稀釋血液，且需分次小口飲用為佳。若快速狂灌或飲用冰水，可能刺激血管收縮；而蜂蜜水、淡鹽水亦不建議，會增加血糖與血壓負擔。

 

2. 排便黃金10分鐘

 

　　起床後的「起立反射」是身體自然的排便訊號。黃軒提醒大家最好避免攜帶手機進入廁所，並控制如廁時間在10分鐘內，因過久蹲坐可能增加痔瘡風險。

 

3. 早餐8時前吃

 

　　根據2023年的西班牙前瞻研究發現，早上8時前吃早餐和晚上8時前吃晚餐，心血管疾病風險最低；另一項研究指出，延後至9時後吃早餐，2型糖尿病風險增加59%。

 

4. 333安全起床法

 

　　為避免突然起身可能引發的不適，黃軒建議「333起床法」：醒來後先躺30秒，慢慢坐起停留30秒，床邊坐30秒再站起。

 

切勿早過6時起床 心梗中風風險增40%

 

　　一項關於跨國睡眠模式，透過分析全世界人們的睡眠模式發現，清晨6時就已經起床的人，相比起早上7時後起床的，患心肌梗塞或腦中風等疾病的風險，最多可增加4成；患糖尿病與抑鬱症則增加20-30%。

 

早起床對大腦影響

 

集中力下降

記憶力下降

溝通能力下降

 

增加患病機率

 

● 代謝症候群

● 糖尿病、高血壓、心肌梗塞、腦中風

● 心功能不全等循環系統疾病

● HPA機能，增加患上心理疾病的機率

 

長期早起恐百病纏身 降低打工仔生產力

 

　　研究指出，長期違反生理時鐘可能導致慢性睡眠不足，引發注意力下降、記憶力減退等認知問題，並伴隨情緒障礙與代謝疾病風險。不僅是學生，成年人亦同樣受起床時間影響。一般來說，職場上班時間通常在上午9時，對年輕打工仔而言算是過早。Paul Kelley博士提醒，強制早起會降低工作效率與生產力，長久會加劇工作壓力與疲勞累積。

 

各年齡層建議起床及活動時間

 

青年期（15歲至30歲）

● 起床時間：9：00

● 活動開始時間：11：00

 

壯年期至中年期（31歲至64歲）

● 起床時間：8：00

● 活動開始時間：10：00

 

老年期（65歲以上）

● 起床時間：7：00

● 活動開始時間：9：00

 

　　Paul Kelley博士強調，人類生理時鐘存在個體差異，建議教育與職場制度應更具彈性，允許依據個人睡眠模式調整作息，而非強制統一早睡早起。

 

Tags:#健康問題#健康養生#心肌梗塞#養生#飲水#記憶力#新陳代謝#早睡早起
Add a comment ...Add a comment ...
43歲李日朗自爆：嫲嫲離世後曾陷抑鬱，遭公司高層冷待改變人生觀
更多健康解「迷」文章
43歲李日朗自爆：嫲嫲離世後曾陷抑鬱，遭公司高層冷待改變人生觀

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處