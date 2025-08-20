名人健康 │ 31歲王嘉爾食物中毒入院，取消粉絲簽名會 自揭患抑鬱症曾退出幕前

現年31歲男歌手王嘉爾（Jackson）原定在本16日於韓國舉辦MUSIC KOREA Fan Sign活動，豈料其所屬的經理人公司宣佈活動取消，皆因王嘉爾在活動前一晚，突發食物中毒被緊急送院，目前正接受治療，需要休息，故當日活動要取消。

王嘉爾食物中毒 粉絲簽名會臨時取消

王嘉爾經理人公司TEAMWANG records其後發文宣佈取消活動及致歉，工作室還表示具體安排會盡快公布：

我們知道大家都非常期待這次活動，因此對帶來的不便深表歉意。我們團隊將與MUSIC KOREA團隊一同安排新的粉絲簽名會日期，並籌劃相應的補償方案回饋受影響的粉絲。

王嘉爾曾患抑鬱症

他早前接受訪問，稱2023年受抑鬱症所困，被逼息影幕前1年，並決定在2025年「強勢回歸」，與粉絲報平安。而身為Jackson好友兼合夥人的Henry當時受訪時稱，全面停工休息這個決定對於Jackson來說是最好的，皆因他一直陪伴在側亦發現去年「係我見過佢最唔開心嘅時間，可能係佢對自己要求又好高，身邊嘅人同佢嘅想法唔係好一致，佢比咗好多壓力自己。」

1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

1分鐘自測抑鬱症

1. 幾乎對所有活動失去興趣

2. 幾乎每天都感到情緒憂鬱

3. 食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

4. 幾乎每天都失眠或嗜睡

5. 行動或說話比平時遲滯或激動

6. 幾乎每天都感到疲累或失去動力

7. 專注力、思考力或決斷力減退

8. 幾乎每天都覺得自我價值低或有過分的罪疚感

9. 反複想到死亡、重覆出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

抑鬱症3大核心症狀

1. 持續廣泛情緒低落

2. 生活失去動力

3. 經常感到疲倦

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪

抑鬱症｜抑鬱症患者自救方法

根據青山醫院精神健康學院資料，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部份的病人可以痊癒，回復正常的生活。

● 病人可尋求一些治療抑鬱症的專業人士協助，例如臨床心理學家、接受過精神科訓練的家庭醫生、精神科專科醫生、精神科護士、社會工作者、職業治療師等等，他們在輔導技巧方面擁有專業資格，能協助病人正面解決問題。

● 讓家人及朋友知道自己的情緒狀況。

● 面對困擾時，盡量主動找人幫忙。

● 避免訂立一些難於實現的目標，或不要承擔太多責任。

● 做適量的運動能有助減壓。

3招協助抑鬱症病人

● 以同理心多了解病人，鼓勵病人表達自己的感受及難處，及給予適當的支持。

● 鼓勵病人有一定程度的社交接觸。

● 發現病人的行為有異時，盡快向專業人士求助。