減壓養生素湯推薦：栗子百合核桃腰果湯，調理脾虛濕困與睡眠問題

「近日睡不著。」Yvonne說。

「我們是大自然的一部分，天氣變化會影響我們。近日連連下大雨，很多人睡得不好。」我說。

「我聽說雨聲能助眠的，為甚麼反而會失眠？」Yvonne問。

「通常能幫助入睡的音樂，都是柔和的音樂。雨聲也是，如果是微雨，細雨，有些人聽到會覺得很舒服。但滂沱大雨，甚至行雷閃電，有些人則會被吵醒，睡不好。」我說。

「說來也是。」Yvonne說。

「雖然已經立秋，早晚稍有涼意，天晴時天氣還是熱的。很多人都開冷氣、吃雪糕、喝冷飲品，造成體內寒濕。太大雨會導致天氣潮濕，首先受不住的是脾胃。脾虛濕困，氣血不足，睡不好，精神欠佳，自然會感到乏力，無力處理生活和工作困難，壓力自然增加。

因此，要改善生活質素，發現身體不妥，我們要注意生活作息。首要減少生冷食物，當有睡意時，立即去睡。另外多到戶外走走，趁天晴就要曬太陽，對身心都有幫助。

抑鬱因情志不舒和氣機鬱結導致，就是氣血不通嘛。我們到戶外活動，就算簡單的散步，氣血暢通。在戶外，空氣清新，心曠神怡。」我喝了一口茶，再說︰「中醫特別注意睡眠，你看我們問診，一定會問睡眠狀況。」

「是的。」Yvonne說。

「因為睡不好，各方面都不會好。睡眠是營衛交合，營衛不和則失眠。營衛不和，就是指防衛於體表的陽氣與固守於人體內的營血功能不和諧，失去協調作用。營出中焦，衛出下焦。脾胃虛影響營血生成，腎影響衛氣生成。因此我們要針對脾腎。」我說。

「可以吃甚麼？」Yvonne問。

「針對目前的天氣，我們可以吃茨實和百合。茨實能益腎固精、健脾止瀉、除濕止帶。近日不少病人腹痛腹瀉，可以吃茨實。百合能養陰潤肺止咳，清心安神，所以有助紓緩緊張情緒。

要睡得好，剛才提到要補脾腎。我們可以吃栗子。栗子能養胃健脾、補腎強筋、活血止血。都巿人普遍遲入睡，用神過度，我們要大大補腎，可以吃杞子、核桃和腰果。杞子功效主要為補肝腎和明目。核桃有補腎溫肺，潤腸通便的功效。腰果能補腦養血，補腎，健脾，下逆氣，止久渴。

這些材料可以煲成時令湯水。九月就到了，快開學了，讓莘莘學子都好好保養身體，為新一學年建立健康的基礎。」我說。

「謝謝你。期待今晚睡得好！」Yvonne笑道。



減壓素湯：栗子百合核桃腰果湯

材料（4人分量）︰

栗子9粒、百合1兩、杞子3錢、合桃1兩、茨實3錢、腰果1兩、蜜棗2粒、生薑2片

製作方法︰

1. 所有材料加水2公升，大火煲滾後改細火再煲1.5小時。

2. 最後加少許天然鹽。