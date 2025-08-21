歡迎回來

63歲黃日華坦承失業，靠積蓄過活；喪妻後失演戲動力
63歲黃日華坦承失業，靠積蓄過活；喪妻後失演戲動力

　　就當休息下！現年63歲的黃日華曾受TVB力捧，主演過不少經典劇集。不過，黃日華自2020年喪妻後便未有再接拍電影及電視劇。近日，有網民曝光黃日華最新動態，黃日華坦承自己失業要「食老本」，但他仍為fans做一事，令網民深受感動。

 

積極參加球賽坦承失業：花以前的積蓄

 

　　有内地網民日前在小紅書平台上載黃日華的最新影片，只見他精神奕奕，身穿明星足球隊的隊服。據悉，黃日華現時積極參與明星足球隊的事務，會跟隨球隊於內地各省市作賽。而透露他們動向的內地網民，因長期追蹤各明星隊員，已跟他們關係十分熟絡。

 

　　在影片中，黃日華一邊為網民簽名，一邊親切地問：「禮物你拆了沒有？」網民發文指出，黃日華稱自己已失業多時，用積蓄過活；但他仍掛心粉絲，就算沒收入也真誠地為大家送去禮物，令網民深受感動：

 

　　黃日華先生雖然說他失業了，但是他也會花儲蓄，盡他所能並親自挑選從香港帶到慈溪給這裏的粉絲們。

 

曾與劉德華、梁朝偉齊名 喪妻後失演戲動力

 

　　黃日華曾是TVB一線小生，曾主演經典劇集《射鵰英雄傳》、《義不容情》、 《天龍八部》、《天地豪情》等，更與劉德華、梁朝偉、苗僑偉、湯鎮業齊名，組成TVB「五虎將」。

 

　　可惜，黃日華太太梁潔華於2020年病逝，遺下兩父女相依為命。而黃日華在喪妻之後，沒有再拍過任何電視劇和電影，並花了極多時間參與明星足球隊球賽。他早前接受李珊珊YouTube頻道訪問，表示自己不再演戲的原因確實和妻子的離世有關：

 

　　佢係我頭號粉絲，每次佢睇完都會畀意見，因為佢分析力好強，我先有進步。自從佢走咗，睇唔到我做戲，咁我仲做嚟做咩？

 

　　黃日華又表示，自己本身並不是很喜歡演藝事業，加上經濟未算有壓力，就當作休息一段時間；這也可能是黃日華坦承失業的原因。

 

轉載自晴報

 

