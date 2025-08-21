胃癌先兆 │ 33歲女因長期胃脹打嗝確診晚期胃癌，提醒網民注意胃部變化

胃氣胃脹未必只是消化不良，可能是早期胃癌先兆。內地一名女網民分享自己33歲確診晚期胃癌的經歷，希望警世提醒大眾要多加關注腸胃健康，定期做檢查及早發現病灶，就不會像她一次又一次錯過治療的黃金時機。

胃癌｜以為普通消化不良 未有正視或求醫

綜合內媒報道，內地一名33歲女網民在網上發布影片，指自己因為忽略胃癌早期先兆延誤治療時間，最終確診晚期胃癌，希望透過自己的經歷警世。她指自己在確診8個月前已經有徵兆，當時一開始只有胃酸倒流、經常有胃氣和打嗝的症狀，當時的她沒有為意，因過往亦不時有這樣的情況，故此沒有在意：

每次只要喝熱水就能夠紓緩。

3大早期症狀容易混淆

她續指，後期直到連喝水都感覺到肚臍周圍都隱隱作痛，她才意識到情況嚴重遂求醫，照完胃鏡和CT後始揭胃潰瘍。後來病情嚴重做手術和切組織化驗，才確診罹患胃底低分化腺癌晚期。而她在確診後才得悉，早前身體種種異狀全都與腫瘤有關，腫瘤導致角質細胞異常增生和角化，出現「黑色棘皮症」，不僅是頸部後方，手腳如大腿內側或腋下，同樣出現症狀。此外，她亦發現當時曾經出現體重暴瘦的情況，原來與胃癌有關。隨著病情日益嚴重，她肚臍周圍開始出現疼痛，甚至蔓延至腰兩側。

8大胃癌高危人士

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

引起胃癌8大重要因素

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫師 林相宏

胃癌6大常見症狀



1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移



資料來源：胰臟醫師 林相宏