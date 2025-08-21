名人健康 │ 62歲李連杰入院，病容曝光，健康狀況引發關注

有「功夫皇帝」之稱的國際武打巨星、金像影帝李連杰健康狀況一直備受外界關注，李連杰日前在社交平台首次公開住院病床照，且配文「最近又經歷了一次無常的試煉」，讓粉絲憂心其健康。

從李連杰在抖音上，於本月17日發布的照片可見到，他緊閉雙眼躺在病床上，表情顯得有些疲憊，模樣看起來相當虛弱，病床旁邊連接著醫療監測儀器，顯示他應該是正在接受醫療治療。李連杰未說明具體病因，大批網民紛紛留言祝其早日康復。李連杰昨晚在微博發帖報平安，稱「硬體出了點問題，回廠維修一下。感謝大家的關心，不用太擔心我，休息，休息一下。」

李連杰在社交平台公開住院病床照。

李連杰曾患甲亢 被醫生警告終身坐輪椅

李連杰自2013年確診甲狀腺機能亢進後便大幅減產、處於「半退休」狀態，更不時被拍到老態盡現的照片，健康情況惹人擔憂，李連杰曾稱，甲亢常令患者常造成頸部腫脹、緊張、煩躁、情緒波動、呼吸急促、疲勞和失眠，嚴重甚至會肌肉無力、心跳加速甚至心悸。

治病期間，李連杰無法做激烈運動，心臟同時也出現問題，這對一般人已構成大影響，對動作演員更是困擾。故身為動作演員的他為專心養病，近年已大減幕前演出。當時醫生更告訴他「要嘛不拍戲，要嘛坐輪椅」，李連杰還感慨「離死亡不遠了」。此外，在藥物影響下，他的臉部浮腫，外形大走樣。

2018年5月，李連杰現身公開活動，照片中的他把頭髮剃光，髮根花白，一臉憔悴。50多歲的他如70歲的老伯一樣蒼老，令影迷非常擔心，後來澄清只是該照片角度及光暗問題所致。

李連杰自爆曾患自閉症

他早前進駐抖音，並上載多段影片，其中一段新影片中鼓起勇氣自爆，表示自己患有輕微自閉，並且是在成名之後才患病：「有沒有嚴重到病的狀態我也不知道，但肯定有一種心理的（問題），簡單的疾病是有的。」

對於患病的原因，李連杰坦言自己較早出名，成為影視紅星之後便失去自我、時刻活在大眾的視線中；他只要在有人的地方出現就會受到關注，會被人圍著索取簽名和合照，而且不能拒絕，必須微笑面對，否則會讓人覺得不禮貌、不尊重人。久而久之，他開始變得極度抗拒人群，甚至不願意接受媒體訪問，反正有聚眾的地方，除了拍戲以外，甚麼地方都不肯去，任何事不想做，所以自閉蠻嚴重的。

甲狀腺機能亢進症6大常見病徵

甲狀腺是人體重要器官，它位於頸部，喉嚨以下，它所分泌的甲狀腺素，對心跳血壓、消化功能、能量代謝、腦部發育、骨骼健康和肌肉控制等過程中都起著重要作用。內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業早前接受訪問表示，甲狀腺機能亢進症常見於年輕女性，以20、30歲為主，患者體內會分泌過多甲狀腺荷爾蒙，引致以下6大常見病徵：

體內分泌過多甲狀腺荷爾蒙，加快新陳代謝，令體重急劇下降

心跳加速

排便增加，大便多呈稀爛

眼球後組織腫脹，令眼球被推前，呈現「凸眼」

嚴重者會因眼皮不能緊閉，致眼角膜乾澀痛楚，或損視力

部分人眼球郁動會受限制，易影響視野

資料來源：內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業

3大預防方法

保持均衡飲食

注意碘質吸收，不能過多或過少；參考世衞文獻，建議健康成年人每日碘攝入量不超過1000微克

資料來源：消費者委員會

浸大中醫藥學院於2013年5月至2017年4月期間，觀察了115個甲亢病例。當中：

85%有頸腫徵狀

24%有眼突問題

另其他徵狀如：雙手抖震、心跳加速、體重急劇下降、肚瀉

而病例中，男性佔17%，女性則佔83%。結果顯示，家族遺傳與情緒影響為發病兩大主因，分別為41%及63%，30至40歲處於生育年齡的職業女性發病率較高。

治療方法

外科專科醫生何柏堅曾接受訪問指，甲亢可以用藥物控制，接近9成患者能於服藥9至18個月後有效控制甲亢水平，然而當中有50%機會有復發的可能。若服藥情況不理想，患者可選擇以微創技術進行全甲狀腺割除手術，或是由腫瘤科醫生按病人情況處方碘水，給病人服用治療。