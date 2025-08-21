菲傭經營無牌牙醫診所被捕，網上自學為同鄉洗牙、箍牙與整假牙

香港入境事務處在本月17日採取行動，在深水埗一唐樓單位搗破一個由外籍家庭傭工（外傭）經營的無牌牙醫診所，拘捕6名菲律賓籍女子，年齡介乎34至60歲。調查顯示，涉案人士每逢星期日租用該單位，為同鄉提供洗牙、箍牙、假牙製作等服務，每次收費150至500港元不等。

外傭假日變「無牌牙醫」 自學技術為同鄉服務

入境事務主任韓君傑表示，6名被捕人士中，二人擔任「無牌牙醫」，另外4人為助手，均在香港或海外沒有接受正式牙科訓練，亦無任何專業資格。其中1名助手聲稱曾在菲律賓擔任牙醫助理，而兩名「牙醫」則透過網上影片自學技術。

6名菲傭涉嫌無牌提供牙科服務被捕。（入境處提供）

顧客經口耳相傳光顧 合約僱主不知情

行動中，入境處在現場檢獲牙科手術工具，並發現13名菲律賓籍人士正等候接受服務。據悉，該無牌診所主要透過外傭社交圈以「朋友介紹朋友」方式招攬顧客，運作已有一段時間。

韓君傑指出，被捕人士的合約僱主對其外傭從事無牌牙醫並不知情。由於外傭在港工作受逗留條件限制，只能為指定僱主工作，不得從事其他有薪或無薪職務，6人涉嫌「違反逗留條件」及「未經註冊為牙醫執業」被捕，現正被扣留調查。

入境處：無牌牙醫風險高 籲勿以身試法

入境處強調，無牌牙醫服務存在極大衛生風險，包括器械消毒不足、操作不當導致感染等，可能對顧客健康造成嚴重影響。當局提醒僱主及外傭必須遵守法例，外傭若從事與合約無關的工作，最高可被判罰款5萬港元及監禁2年；而無牌行醫一經定罪，最高可處罰款10萬港元及監禁3年。

