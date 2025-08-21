名人健康 │ 39歲台灣女星連日鼻血就醫，鼻腔現刀痕，疑1物惹禍

39歲台灣女星米可白（趙亦瑄）於2023年憑藉《牛車來去》一劇，榮獲第58屆金鐘獎「戲劇節目女配角獎」。近日她在拍戲期間突然流鼻血，嚇壞在場演員與工作人員。日前她在社交平台發文，透露自己已連續3天嚴重流鼻血，需急忙求醫。經醫生檢查後，發現她有1種情況相當嚴重，預計於年底接受鼻瘜肉手術。

誤以為燥熱上火致流鼻血

米可白起初以為流鼻血只是因身體燥熱所致。她近日在社交平台發文提到，拍戲期間突然流血，令對手大吃一驚，連忙遞上紙巾協助止血，導演也上前關心。她坦言對這突發狀況感到「嚇死」，原本以為只是天氣炎熱、火氣太大造成。收工回家後，抹鼻涕時竟再次流鼻血，她原本還打算飲用椰子水降火氣，並計劃另找時間就醫檢查。

疑用洗鼻噴嘴不慎受傷

由於鼻血流個不停，米可白決定就醫檢查。她因記錯原本下午的看診時間，改為看早上的門診，卻意外獲得耳鼻喉科權威醫生診治。檢查結果顯示，她鼻腔內有兩刀痕，正是連續3天流鼻血的厡因，而她也懷疑可能與使用洗鼻噴霧時不小心弄傷有關。此外，米可白也接受了頭顱X光檢查，醫生安排兩周後覆診看報告，她也同時完成了內視鏡檢查耳鼻。

米可白近日因過敏不斷打噴嚏，無奈表示：「這幾天過敏到狂打噴嚏，我在診間只是待了幾分鐘，噴嚏打了20幾個，醫生：小姐，你也太嚴重了。」她預計於今年年底接受鼻瘜肉手術。

台灣女星米可白於2023年憑藉《牛車來去》一劇，榮獲第58屆金鐘獎「戲劇節目女配角獎」。（IG@mimi00419）

米可白在拍戲期間突然流鼻血。（IG@mimi00419）

日前她在社交平台發文，透露已連續3天嚴重流鼻血。

檢查結果顯示，她鼻腔內有兩刀痕，正是連續3天流鼻血的原因。（IG@mimi00419）

台灣女星米可白。（IG@mimi00419）

米可白過敏到狂打噴嚏。（IG@mimi00419）

米可白在拍戲期間突然流鼻血。（IG@mimi00419）

流鼻血成因大不同

本港耳鼻喉科專科陳鍵明醫生曾在訪問中表示，流鼻血成因因年齡而異，小朋友反覆流鼻血主要因鼻黏膜脆弱，成人則多見於乾冷天氣或頻繁挖鼻孔等原因造成的鼻腔損傷。值得注意的是，若出血情況嚴重，可能暗示有鼻瘜肉、腫瘤甚至鼻咽癌等病變，長者更需留意是否與高血壓、心臟病或服用抗凝血藥物有關。

止血按壓鼻樑原來是錯誤？

要止鼻血，很多人有不同方法，例如按壓鼻樑。陳鍵明醫生澄清，正確做法應緊捏鼻翼兩側。他解釋，有90%出血點位於鼻中隔前段，所以按壓該處才能有效止血。同時亦提醒患者頭部應保持前傾，避免仰頭導致血液倒流嗆咳。成年人流鼻血可以配合冰敷鼻翼或口含冰塊，多數情況可在10-15分鐘內止血。

現2情況要小心 解析治療手法

若出現每周反覆出血、大量流血或按壓後仍無法止血，陳鍵明醫生建議必須就醫。檢查會先排除瘜肉或腫瘤可能，長者更需驗血評估凝血功能。對於單純鼻黏膜薄弱者，初期會採用藥膏、凡士林滋潤或鹽水洗鼻等保守治療；無效時則考慮電灼微血管手術，該門診手術僅需15分鐘且採局部麻醉。

鼻敏感致敏成因

陳鍵明醫生指出，鼻敏感在香港極為常見，約有7至8成市民受此困擾。他解釋，鼻敏感具有遺傳傾向，若父母其中一方有鼻敏感，子女患病機率為20%；若雙方均有，機率則升至50%。

鼻敏感致敏成因

遺傳

若父母其中一方有鼻敏感，子女患病機率為20%

若雙方均有，機率則升至50%

傢俬

地毯

曱甴糞便

寵物毛屑

資料來源：耳鼻喉科醫生陳鍵明醫生