再有研究證實：維他命D或有助逆轉「糖尿病前期」，回復正常血糖水平

大家對於「糖尿病前期」這個病名稱，相信已較熟悉了。研究估計，香港有超過一百萬人，現正處於糖尿病前期狀態。各國大型研究顯示，每4位糖尿病前期人士之中，一位會於3至5年內惡化成二型糖尿病；而超過7成人士，於一生中會演變成二型糖尿病。所以，對於現正確診糖尿病前期人士，愈早確診，就有更大機會扭轉情況，防止病情惡化。生活及飲食習慣，在此就扮演極重要角色。

何謂糖尿病前期？

簡介這個研究之前，藉此回顧糖尿病的A1C糖化血紅素測試指標。一般情況：

● A1C 於 5.7% - 6.4%之間：屬於糖尿病前期

● A1C 於 6.5%或以上：確診糖尿病

營養與糖尿病病情

於今年3月刊登的一項美國研究，分析了10項之前刊登的臨床研究，包括了超過4,500位糖尿病前期人士的數據，所涉及的研究追蹤期介乎於6個月至5年不等。而各研究所選用的維他命D補充劑量，則介乎每天補充2,000至5,000IU。經過數據分析後顯示，於維他命D補充劑測試組人士當中，18.5%回復正常血糖水平；而於安慰組當中，14%人士回復正常水平。研究人員總括，維他命D補充劑有助增加逆轉糖尿病前期的機會率，將血糖回復正常水平。研究所指的「正常血糖水平」，是根據美國糖尿病協會所定的準則，包括：

● 空腹血糖 <5.6 mmol/L

● 餐後兩小時血糖 <7.8 mmol/L

● A1C 糖化血紅素 <5.7%

維他命D與血糖管理之關係

屬於脂肪溶性維他命之一， 維他命D屬於內分泌系統之一的荷爾蒙的一種。一般大家所認識的維他命D功效，包括幫助腸道吸收礦物質鈣質，從而維持骨骼健康。而維他命D發揮最大的效用，包括抗炎，從而鞏固免疫系統。

至於血糖管理，有學者估計，由於維他命D屬於荷爾蒙的一種，因而有效影響其他內分泌系統的荷爾蒙，包括胰島素。事實上，已經有研究指出， 維他命D有效減少胰島素阻抗的情況。至於大型數據研究，其實去年在本專欄，分享了當年刊登的一項研究，指出每天服用4000 IU維他命D補充劑，有助降低惡化成二型糖尿病風險15%。若果患者維他命D血液水平增加至高於125 nmol／L (≥50 ng／mL)，降低惡化風險激增至78%。此研究間接指出，當患者血液維他命D血水平含量較高，就較有效防止糖尿病前期患者病情惡化。

糖尿病前期患者應否服用維他命D補充劑？

一般情況，可以的。事實上，即使並不是糖尿病前期患者，也應每天服用維他命D補充劑。這是由於食物並非維他命D豐富來源，而豐富來源（曬太陽） 則增加皮膚癌風險，所以透過補充劑作補充較安全。不過，此研究只是指出服用維他命D補充劑有效增加逆轉病情的機會率，並不指出維他命D補充劑可保證你不患上二型糖尿病。注意，大部分研究，都是圍繞著每天補充約4000 IU維他命D補充劑；而這個分量，需要認識你病情的醫生或註冊營養師確定才可進行。

更有效逆轉病情的方法

嚴謹飲食及運動，是最有效逆轉病情的方法。研究指出，嚴謹飲食及運動安排，減少確診二型糖尿病風險高達58%。