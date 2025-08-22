工作過勞 │ 59歲電梯工因心臟病發不治，疑因長時間工作導致過勞死，遺孀公開指控僱主無良並誓為丈夫討公道

一名59歲電梯維修技工，去年7月工作期間心臟病發暈倒，送院搶救不治。其遺孀表示，丈夫事發前曾連續工作59小時，認為屬「過勞死」，但僱主拒絕承認事件涉及工傷。遺孀批評僱主無良，現正申請法律援助，希望追討賠償，為丈夫討回公道。

事發於去年7月9日，在深井一個私人屋苑。當時電梯技工陳家兒接到公司通知，指有人被困升降機中，要求他獨自前往處理。當日下午5時許，完成救援工作後，他突然心臟病發暈倒，送院後不治。據了解，陳家兒自去年7月起曾連續工作59小時，休息一晚後，於事發當日再次開工。

遺孀陳太近日於《東張西望》節目內哭訴，一家原本生活幸福，丈夫猝然離世令家庭頓失經濟支柱。陳家兒在電梯公司工作超過25年，月薪僅17,000元，需供養兩名子女讀大學，因此經常加班幫補家計。陳太認為，丈夫是因長期工時過長而引致心臟病發。她質疑公司，為何在工作期間離世也不被承認為工傷。

陳太表示：

一個月只有17000萬，如何維生？如何養家？所以他們電梯工完全靠加班，意外的事隨時發生，是屬於高危是不是？現在我丈夫工作期間過身，公司都不承認工傷，是否要死在電梯槽下面才算工傷？

她指出，事發一年以來，僱主只發放了一個月恩恤金，拒絕支付殮葬費，也未提供任何賠償或援助，批評公司無情。工業傷亡權益會（工權會）幹事引用陳家兒的工作時間記錄，指出其心臟病發與長時間工作壓力有關。然而，現行香港法例並未承認「過勞死」屬工傷，令陳太難以向僱主追討賠償。

工權會曾陪同陳太向勞工處申索工傷補償，但因未獲僱主書面同意，勞工處未能裁定其申索成立。現時她只能申請法律援助，透過法律程序爭取賠償。

工權會指出，過去5年，勞工處每年接獲超過130宗工作期間猝死的個案，促請政府參考台灣、日本及韓國等地設立工時標準，若僱員在病發前一段時間內曾超時工作，應可向僱主索償。

遺孀批評僱主無良，希望為丈夫討回公道。（《東張西望》影片截圖）

陳太哭訴一家原本生活幸福，丈夫猝然離世令家庭頓失經濟支柱。（《東張西望》影片截圖）

僱主回應。（《東張西望》影片截圖）

自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

過勞12大徵兆

1. 經常感到疲倦，健忘。

2. 突然覺得有衰老感。

3. 肩部和頸部強直發麻。

4. 因為疲勞和苦悶失眠。

5. 經常頭痛和胸悶。

6. 為小事煩躁和生氣。

7. 高血壓、糖尿病病史，心電圖不正常。

8. 體重突然變化大。

9. 自我感覺身體良好而不看病。

10. 最近幾年運動也不流汗。

11. 人際關係突然變壞。

12.最近常工作失誤或者發生不和。

資料來源：台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所《過勞自我預防手冊》

大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞曾接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

6類猝死高危因素



1. 冠心病

2. 患高血壓、高血脂、高血糖

3. 吸煙

4. 患心肌病

5. 心律不正

6. 家族有心臟病史



資料來源：心臟科專科醫生高耀鈞

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

10大猝死徵兆



1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、嘴唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息



資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

轉載自晴報