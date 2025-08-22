醫療失誤 │ 母親因胰臟癌手術流血不止逝世，家屬質疑人為錯誤，錄音顯示醫生承認失誤

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，有「癌王」之稱，治療方法棘手。《東張西望》近日報道，事主張先生60多歲的母親，因胰臟癌接受治療期間，突然在家中吐血，送院搶救於手術後不治，家屬悲痛萬分。此時他們接到匿名電話，其後又收到告密信，披露手術內情。涉事洪醫生一段絕密錄音曝光，錄音中更承認失誤，但事後院方指張先生母親的死因是手術併發症，家屬則懷疑屬醫療事故及人為錯誤。

張先生60多歲的母親去年在一次身體檢查中確診胰臟癌。原本她在港島一間醫院接受治療，完成12次化療後，正準備進行電療，當時日常生活未受影響。但今年2月，張媽媽突然吐血，家人立即召救護車將她送往將軍澳區一間醫院。張先生表示：「本身都有諗過去其他醫院嘅，但因為佢個情況係吐血，好緊急，未必方便坐的士去私家醫院。」因此最終決定先到最近的醫院接受治療。

檢查後，發現張媽媽吐血是因腫瘤壓住十二指腸，導致潰瘍出血。張先生指，入院第二天醫生為母親打了止血針後，她精神好轉，家屬於是計劃為她轉院繼續電療。張先生事前已向原定接受電療的醫院說明吐血情況，對方表示只要病人出院便可繼續療程。於是他們向醫院提出出院要求，院方回應稱：「如果佢要出院，佢要自己負返責任。」

患者手術後流血不止

其後，醫院表示張媽媽需接受「內視鏡超聲波穿刺手術」，但術前未向家屬詳細解釋風險，只強調手術成功率達八、九成。手術期間，主刀洪醫生致電家人，指張媽媽心臟曾停頓20分鐘，搶救後出現嚴重內出血，無法止血。當時家屬完全不清楚出血原因和位置。張先生見到母親被推出手術室時，立即詢問洪醫生：「到底佢咩事啊？點解會出血嘅？」洪醫生稱暫未確定原因。張先生見母親完全失去知覺、不斷輸血，形容她如同「半個死人」，家人見狀亦十分難過。

事主張先生報東張直斥醫生：草菅人命。（影片截圖）

張媽媽原本完成12次化療後，正準備進行電療，當時日常生活未受影響。（影片截圖）

但今年2月，張媽媽突然吐血。（影片截圖）

家人立即召救護車將她送往將軍澳區一間醫院。（影片截圖）

檢查後，發現張媽媽吐血是因腫瘤壓住十二指腸，導致潰瘍出血。（影片截圖）

醫院表示張媽媽需接受「內視鏡超聲波穿刺手術」，但術前未向家屬詳細解釋風險。（影片截圖）

涉事洪醫生一段絕密錄音曝光，錄音中更承認失誤。（影片截圖）

張媽媽離世一個月後，張先生突然接到一個匿名電話。（影片截圖）

一周後他又收到匿名信，披露更多手術細節。（影片截圖）

家屬質疑醫療事故

洪醫生稱支架已成功放入，但張媽媽肝臟動脈出血，只要血壓上升便可進行止血手術。幾小時後，張媽媽的血壓上升，洪醫生卻又稱情況不適合做止血手術。張先生當場質問洪醫生是否她導致出血，並稱她當時神情閃縮，未有回答，亦未有否認，只稱需進一步檢查。

10多小時後，家屬才得知張媽媽因血壓過低無法打止痛針，需一直挨痛。至凌晨，張先生要求醫生為母親打嗎啡止痛，醫生解釋此舉可能加速病人離世。家屬不忍張媽媽繼續受苦，同意注射，她最終於手術後翌日凌晨離世。院方列出的死因包括：肝動脈假性動脈瘤、內視鏡超聲波引導下膽道引流、無法進行手術的胰臟癌。

家屬對死因存疑，但因當時需處理張媽媽的後事，未有深究。一個月後，張先生突然接到一個匿名電話，對方稱知悉張媽媽的手術情況並感到惋惜；一周後他又收到匿名信，披露更多手術細節。而在一段絕密錄音中，涉事洪醫生稱，「呢個係個急性嘅情況，亦都係我嘅失誤導致佢有個出血問題，呢樣嘢我唔否認嘅。」其後家屬與院方進行會面。

胰臟癌3大先兆

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，胰臟癌常見有3大症狀，包括血糖上升、體溫升高與血脂降低。他解釋，血糖上升其實是胰臟癌常見症狀之一；體溫升高是因為癌細胞開始出現的時候，會燃燒人體皮下脂肪，這時人體溫度就會上升；血而脂降低，是因為癌症會造成腸道吸收變差，所以膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂等血脂會下降。

胰臟癌3大先兆



● 血糖上升

● 血脂降低

● 體溫升高



胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

胰臟癌風險因素

性別

男性比女性有更高風險

種族

黑人的風險較高

吸煙

吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

超重

超重的人有較大風險

飲食

長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

糖代謝異常

糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

化學品

長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

慢性胰臟炎

常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

遺傳性胰臟炎

遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

感染幽門螺旋桿菌

患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

資料來源：醫院管理局

胰臟癌7大症狀

1. 腹背痛

上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。

2. 突然消瘦

胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。

3. 厭食

癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。

4. 黃疸

如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。

5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難

如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。

6. 發燒及發冷

7. 靜脈栓塞

資料來源：香港癌症基金會

胰臟癌因素｜8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑指，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

胰臟癌8大高危族群

1. 年紀大

2. 有家族癌症病史

3. 肥胖／缺乏運動者

4. 吸煙、酗酒者

5. 糖尿病

6. 胰臟結構異常者

7. 工作常接觸某些化學物質者

8. 反覆胰臟炎者

資料來源：台灣整合醫學科醫生方冠傑

轉載自晴報