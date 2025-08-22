歡迎回來

51歲最美亞姐楊恭如近況曝光，面部狀況震驚網民：女神還是那麼美

　　有「最美亞姐」之稱、現年51歲的楊恭如自當選後，原本星途不俗，卻因為2002年插足前上海首富周正毅婚姻令她形象大受傷害，自此淡出香港幕前多年。不過，有網民近日發現這位昔日女神已轉戰內地社交平台「帶貨」，其面部最真實狀態更因此曝光。

 

　　楊恭如於1995年「亞洲小姐」賽事中奪冠，憑著高顏值，當年被受關注。除了是亞視多部劇集女主角外，亦拍過不少電影。正當她事業上揚之際，她於2002年卻被爆出與前「上海富商」周正毅發展婚外情，後來更傳出於高級餐廳內，被正印毛玉萍當眾掌摑，令她星途嚴重受損，自此淡出香港娛樂圈多年。

 

　　不過，51歲的楊恭如近日卻被發現於內地社交平台激罕露面「帶貨」，片中可見身穿藍色上衣的楊恭如，一改以往長髮形象，反而以短髮造型示人，給人清爽感覺。儘管已年過半百，但不少網民卻驚嘆歲月並無於女神身上留有痕跡，只見臉上皮膚依然緊緻，未見一絲皺紋，皮膚更「白到反光」。網民於是紛紛留言激讚女神保養有道：「女神還是那麼美」、「沒有老過」、「很美，第一眼驚艷那種」。

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」直播帶貨楊恭如面部狀況震驚網民 曾與上海首富傳緋聞元配爆當年打錯人

楊恭如於1995年「亞洲小姐」賽事中奪冠，憑著顏值甚受歡迎。(影片截圖)

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」直播帶貨楊恭如面部狀況震驚網民 曾與上海首富傳緋聞元配爆當年打錯人

楊恭如於1995年「亞洲小姐」賽事中奪冠。(影片截圖)

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」直播帶貨楊恭如面部狀況震驚網民 曾與上海首富傳緋聞元配爆當年打錯人

楊恭如有出眾外表，在娛樂圈內甚為吃香。(影片截圖)

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」直播帶貨楊恭如面部狀況震驚網民 曾與上海首富傳緋聞元配爆當年打錯人

楊恭如曾於亞視多部劇集擔正女主角。(影片截圖)

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」直播帶貨楊恭如面部狀況震驚網民 曾與上海首富傳緋聞元配爆當年打錯人

楊恭如亦有古裝美人之稱。(影片截圖)

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」直播帶貨楊恭如面部狀況震驚網民 曾與上海首富傳緋聞元配爆當年打錯人

楊恭如曾於電影《風雲》中扮演孔慈一角。(影片截圖)

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」直播帶貨楊恭如面部狀況震驚網民 曾與上海首富傳緋聞元配爆當年打錯人

楊恭如曾於電影《風雲》中扮演孔慈一角。(影片截圖)

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」直播帶貨楊恭如面部狀況震驚網民 曾與上海首富傳緋聞元配爆當年打錯人

有網民近日發現這位昔日女神已轉戰內地社交平台「帶貨」，其面部最真實狀態更因此曝光。(影片截圖)

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」直播帶貨楊恭如面部狀況震驚網民 曾與上海首富傳緋聞元配爆當年打錯人

毛玉萍受訪時親自談及並承認掌摑一事。(影片截圖)

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」直播帶貨楊恭如面部狀況震驚網民 曾與上海首富傳緋聞元配爆當年打錯人

毛玉萍講及當時情況。(影片截圖)

 

毛玉萍親揭當年怒摑楊恭如細節

 

　　2002年，前「上海首富」周正毅跟1995年亞洲小姐冠軍楊恭如傳緋聞，當年正印毛玉萍被傳於公眾場合掌摑楊恭如，事隔多年，毛玉萍去年受訪時便親自談及並承認掌摑一事，她說：「對於那位楊小姐，我只是做了很多女人想做而不敢做的事。」

 

　　毛玉萍透露周正毅是透過楊媽媽認識楊恭如：

 

　　他經常開法拉利去橫店探班，然後還幫她在香港租了那個豪宅， 12萬一個月，我記得謝霆鋒住在樓下，她住在樓上。

 

　　至於掌摑導火線，則是因為某次楊恭如於深夜致電給她，更說了一些很過份的說話，挑起毛玉萍的怒火，她說：「她做得太過份了，她有一次晚上11點鐘，上海下大雪，她打電話給我兼說：『叫我老公聽電話』，我說你『老公』是誰呀？她說：『我老公睡在你旁邊在打呼』。」

 

　　此事令毛玉萍十分憤怒，不滿楊恭如當周正毅是自己老公，因而她向楊恭如說：「你等著，我只要見到你就會打你一頓。」

 

意外打錯人

 

　　最終就發生轟動娛圈的掌摑事件，不過期間發生小插曲，毛玉萍既認錯人兼打錯人。

 

　　她續說：「來到了餐廳，我看見一個長頭髮女孩子，我就一拳打上去，她馬上轉過頭來，非常驚訝的看著我，然後我才發現我竟然打錯了人！多不好意思啊，我馬上跟她說實在不好意思，我認錯人了，對不起、對不起！」

 

轉載自晴報

 

Tags:#楊恭如#毛玉萍#周正毅#亞視#健康問題#凍齡#掌摑事件#亞洲小姐
