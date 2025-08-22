51歲最美亞姐楊恭如近況曝光，面部狀況震驚網民：女神還是那麼美

有「最美亞姐」之稱、現年51歲的楊恭如自當選後，原本星途不俗，卻因為2002年插足前上海首富周正毅婚姻令她形象大受傷害，自此淡出香港幕前多年。不過，有網民近日發現這位昔日女神已轉戰內地社交平台「帶貨」，其面部最真實狀態更因此曝光。

楊恭如於1995年「亞洲小姐」賽事中奪冠，憑著高顏值，當年被受關注。除了是亞視多部劇集女主角外，亦拍過不少電影。正當她事業上揚之際，她於2002年卻被爆出與前「上海富商」周正毅發展婚外情，後來更傳出於高級餐廳內，被正印毛玉萍當眾掌摑，令她星途嚴重受損，自此淡出香港娛樂圈多年。

不過，51歲的楊恭如近日卻被發現於內地社交平台激罕露面「帶貨」，片中可見身穿藍色上衣的楊恭如，一改以往長髮形象，反而以短髮造型示人，給人清爽感覺。儘管已年過半百，但不少網民卻驚嘆歲月並無於女神身上留有痕跡，只見臉上皮膚依然緊緻，未見一絲皺紋，皮膚更「白到反光」。網民於是紛紛留言激讚女神保養有道：「女神還是那麼美」、「沒有老過」、「很美，第一眼驚艷那種」。

毛玉萍親揭當年怒摑楊恭如細節

2002年，前「上海首富」周正毅跟1995年亞洲小姐冠軍楊恭如傳緋聞，當年正印毛玉萍被傳於公眾場合掌摑楊恭如，事隔多年，毛玉萍去年受訪時便親自談及並承認掌摑一事，她說：「對於那位楊小姐，我只是做了很多女人想做而不敢做的事。」

毛玉萍透露周正毅是透過楊媽媽認識楊恭如：

他經常開法拉利去橫店探班，然後還幫她在香港租了那個豪宅， 12萬一個月，我記得謝霆鋒住在樓下，她住在樓上。

至於掌摑導火線，則是因為某次楊恭如於深夜致電給她，更說了一些很過份的說話，挑起毛玉萍的怒火，她說：「她做得太過份了，她有一次晚上11點鐘，上海下大雪，她打電話給我兼說：『叫我老公聽電話』，我說你『老公』是誰呀？她說：『我老公睡在你旁邊在打呼』。」

此事令毛玉萍十分憤怒，不滿楊恭如當周正毅是自己老公，因而她向楊恭如說：「你等著，我只要見到你就會打你一頓。」

意外打錯人

最終就發生轟動娛圈的掌摑事件，不過期間發生小插曲，毛玉萍既認錯人兼打錯人。

她續說：「來到了餐廳，我看見一個長頭髮女孩子，我就一拳打上去，她馬上轉過頭來，非常驚訝的看著我，然後我才發現我竟然打錯了人！多不好意思啊，我馬上跟她說實在不好意思，我認錯人了，對不起、對不起！」

