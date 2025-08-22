名人抗癌 │ 50歲吳文忻面對4期乳癌與離婚，從容面對新生活

歡迎回來

28
六月
　　50歲的前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹、Natalie）去年乳癌復發，而且癌細胞已演變為4期，亦有擴散情況，但她卻一直樂觀面對。早前宣布與丈夫結束14年婚姻的她，日前便於IG透露新動向，不但大方透露已搬回去跑馬地，並貼地搭「叮叮」（電車）於雨中看窗外街境。

 

　　早前曾被爆出搬離渣甸山約2000呎的豪宅，吳文忻日前於IG便發文透露已搬回跑馬地，並分享了自己搭電車的近照及窗外下著濛濛細雨的街景照。

 

　　剛剛搬番去跑馬地，真係好喜歡搭「叮叮」，又實有位坐又容易預時間又浪漫又平宜！但係，我竟然冇帶遮 ……

 

抗癌勇士丨患4期乳癌結束14年婚姻 吳文忻從2千呎豪宅搬回跑馬地貼地搭電車積極面對

早前宣布與丈夫結束14年婚姻的吳文忻，日前便於IG透露新動向，不但大方透露已搬回去跑馬地，並貼地搭「叮叮」於雨中看窗外街境。

 

抗癌勇士丨患4期乳癌結束14年婚姻 吳文忻從2千呎豪宅搬回跑馬地貼地搭電車積極面對

與丈夫結束14年婚姻的吳文忻，回復單身。

 

抗癌勇士丨患4期乳癌結束14年婚姻 吳文忻從2千呎豪宅搬回跑馬地貼地搭電車積極面對

搭「叮叮」在香港區遊覽，雨中看窗外街境。

 

 

　　相片中，吳文忻心情似乎非常愉快，不但頭戴色彩斑斕的頭巾並戴上耳環、衣著亦十分時尚，完全沒有半點病人的樣子。當她望向窗外雨景時，樣子亦十分從容，似乎對新生活已十分適應及滿意。

 

　　吳文忻1998年參選香港小姐奪得季軍入行，2011年與「南丫島王子」陳劍陵結婚，婚後育有兩名分別是10歲和8歲的女兒。不過，吳文忻早前便透露二人婚姻於她確診乳癌前已出現裂痕，因此最終協議分開，彼此目前維持朋友關係。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#吳文忻#乳癌#跑馬地#腫瘤#癌症#抗癌
營養學家推薦一種顏色蔬菜，富含營養保護眼睛、補鐵抗氧化
更多健康解「迷」文章
營養學家推薦一種顏色蔬菜，富含營養保護眼睛、補鐵抗氧化

