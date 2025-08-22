名人健康 │ 70歲林建明曾患抑鬱，7天無沖涼刷牙患牙周病，走出陰霾幫助情緒困擾

牙周病後遺症影響好大！現年70歲的林建明（大姐明）近日接受陳志雲YouTube頻道訪問，自爆曾因情緒病影響，連續7日不洗漱，導致如今長年受牙周病困擾，更嚴重侵蝕至失去牙骨，現在滿口都是假牙。

大姐明日前作客陳志雲YouTube頻道《最緊要健康》，分享自己在飽受情緒病折磨時，如何面對不能自控的負面思想。據悉在2001年，大姐明在主持節目時被佈景板擊中頭部，初期只是感到頭痛疲倦，但情況日漸惡化，最終被診斷出患有抑鬱症。

連續7日不洗漱患牙周病：冇晒牙骨

大姐明自爆長年受到牙齒問題困擾，除了有遺傳因素，還和年輕時不好好護理牙齒有關。她表示，因曾患情緒病和酗酒，有長達半年的時間沒有注重口腔衛生，「有時連續七日唔刷牙、唔沖涼，食嘢都係人送到床邊」，指當時是因腦袋已出問題，不受控：

其實當時腦筋亂晒，血清素失衡令思維成日跌落負面，好多嘢完全控制唔到。

大姐明坦言，牙齒問題到後期變得嚴重，出現很多後遺症，更導致患上牙周病，「我現在滿口都是假牙，都因為牙周病蝕到牙骨裏，已經沒有牙骨了」。

創立慈善基金幫助情緒病患

大姐明分享稱，當年情緒病最嚴重的時候，試過錄完節目後吸收了太多社會負能量，結果於街上突然失控大叫。之後，她開始接受認知行為治療，慢慢走出陰霾。如今她雖淡出幕前，但就將大部分精力投入在她創立的「心晴行動慈善基金」，以主席及過來人身份，陪伴和幫助更多受情緒困擾的人走出困境，並向大家分享她的人生智慧：凡事要學識放輕，接受自己會犯錯，唔好逼死自己。

牙周病早期無明顯徵狀易被忽視

牙周病的出現是由於牙齦邊緣和牙齒鄰面沒有得到徹底清潔，導致牙菌膜長期積聚，當中的細菌分泌出毒素，引起牙齦邊緣發炎。同時，唾液令牙菌膜鈣化，形成牙石。牙石粗糙的表面令更多牙菌膜積聚，導致牙齦發炎情況持續。

而持續的發炎，會令牙齦與牙根分離，形成牙周袋，讓牙菌膜和牙石更容易積聚，令問題更嚴重。牙齦、牙周膜和牙槽骨等牙周組織持續被破壞，會導致牙槽骨萎縮，甚至牙齒脫落。

養和醫院牙周治療科專科醫生馮建裕表示，牙周病十分普遍，但由於早期並無明顯病徵，容易被忽視；很多病人誤以為是「熱氣」而未有及早求醫，最終令病情日益惡化。然而，單憑肉眼很多時並不能診斷是否有牙周袋，需要由牙醫以牙周袋探針間尺小心量度牙齒周圍，找出牙周袋的位置及深度，或需要使用X光檢測。

醫生提醒，如出現以下病徵，應及早求診，以發現早期牙齦發炎，有助避免病情惡化：

牙周病7大症狀

● 刷牙時牙齦出血或平常進食後用牙籤時有出血情況

● 有口氣、口臭或口腔有異味

● 牙齦從粉紅色變為暗紅或瘀紅色

● 牙齒對冷熱敏感

● 牙齦腫脹或產生膿包

● 牙齦萎縮牙腳暴露及牙縫變大

● 牙齒鬆動或咀嚼無力

資料來源：養和醫院牙周治療科專科醫生馮建裕

轉載自晴報