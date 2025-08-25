血癌 │ 57歲台灣知名主持確診血癌：愛妻發現的1徵兆救了他一命

台灣57歲知名主持人沈玉琳，早前因患血癌入院並留醫ICU，令外界對他健康情況深感憂心。留醫多日，他於本月22日在社交平台便罕有發長文報平安之餘，亦細述發病過程，稱每年均會進行仔細身體檢查，但未見異樣，兩個月前出現1徵兆入院命危，而是次搶救及時，全靠細17年的愛妻芽芽一「關鍵決定」。

沈玉琳每年體檢 對血癌卻防不勝防

沈玉琳於文中強調自己一向十分養生，基本上過去做完晚上八點的綜藝節目後，便不應酬，直接回家，而且早睡早起、沒飲酒的習慣，更非乙肝帶菌者。除了每年均會進行仔細的身體檢查。他指病發前3個月也才剛驗過血，當時報告顯示一切數值正常。因此他與醫生商討後得出了的結論，便是血癌是防不勝防。

我在病發前三個月也才驗過血，所有數值都是正常的，當然也包括血球，但我還是發病了，急性的，所以健檢還是有它的局限。

不過，沈玉琳憶述，兩個月前身體確是出現一個令人輕易忽略的徵兆，

血癌所謂的徵兆，實在太容易讓人誤會成其他疾病，也就是醫學上講的「非特異性」，它不會有甚麼很特別的、讓普通人甚至是醫生一看就知道是白血病的症狀，除非沒事就去抽骨髓做切片，但就算這樣，沒驗到就沒有，只要一驗到，那就已經發病了。

沈玉琳指兩個月前，他先是無精打采、情緒低落，接著是走個十步路就累到走不下去，大部分時間都是坐在梳化上動也不動，直到錄影時候才以強大意志力，強顏歡笑。他最初只以為這些症狀是慢性疲勞、以為睡個好覺之後，便會不藥而癒，完全沒有想過竟是血癌警號。

感謝愛妻「關鍵決定」救一命

直到7月28日，沈玉琳當日原打算於妻子芽芽陪同下準備前往求醫，不過，去到家門電梯口前就險些暈厥，更在停車場失控狂吐。當時氣若游絲的他便打算想回家休息，不過，太太卻堅持要他看醫生，他事後回想，不禁感慨：

我老婆向來有幫夫運，她這個決定，救了我一命。

沈玉琳之後便被轉送至台灣三軍總醫院重症中心，經檢查後，醫生發現他的血紅素竟低至2.6（正常值為13.0-18.0），已瀕臨危險邊緣，更需要緊急輸血。而根據他的白血球大量增生的報告，醫生亦初步告訴他應是得了血癌。由於情況危急，他當晚他便轉入ICU深切治療病房展開搶救治療。

文末，沈玉琳也鄭重澄清之前坊間的種種謠言：

我一入院就診斷是白血病，也立刻針對白血病進行治療，我沒有突發性肝炎，沒有水腦症，沒有B肝帶原，沒有多重器官衰竭，也沒有因病去傷到別的器官。

沈玉琳又指目前雖然仍留院接受治療，但進展非常順利，相信很快就能跟大家見面。

轉載自晴報