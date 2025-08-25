肝癌先兆 │ 皮膚出現1類痣與肝癌相關？4大警號盡快求診

當身體出現異常變化，可能是患上重大疾病的警號。肝癌素有「沉默殺手」之稱，早期通常無明顯病徵，不易察覺。台灣外科醫生黃士維表示，當肝臟出現嚴重問題時，身體會透過各種外部表現發出警訊，他分享日常生活中可觀察到的4種肝癌徵兆，其中皮膚突然出現某一類痣，可能是肝癌的先兆。

肝癌4大身體警號

外科醫生黃士維在其Facebook專頁中指出，肝臟負責代謝、解毒等重要功能，一旦出現嚴重問題，身體會透過4種外部表現發出警號。他列出以下4種可能與肝癌相關的身體徵兆：

1. 黃疸

黃士維指出，最明顯的肝病信號是「黃疸」。照鏡子時特別觀察眼白部分，正常應該是純白色。如果發現自己的眼白及皮膚開始發黃，而耳後、腋下等處膚色呈現淡黃，且尿液顏色異常深濃，呈深茶色或可樂色，即使大量飲水亦無法變淡，就要立即就醫。

2. 蜘蛛痣與肝掌

他續指，特殊皮膚表現也與肝功能密切相關，例如「蜘蛛痣」，即出現類似小蜘蛛網狀的紅色血管擴張，常見於胸部、頸部和臉部；手掌中央，特別是大拇指根部及小指側，異常泛紅；「毛細血管擴張」也需留意，鼻翼、臉頰出現持續性紅血絲。上述變化與肝病引起的血管活性物質代謝異常有關，洗臉或洗手時可多加觀察。

3. 腹水與身體水腫

肝功能受損會導致體液調節失衡，造成腹部無故脹大，腰帶或褲子突然變緊，但其他部位未有明顯發胖。或出現下肢水腫，雙腳踝部位按壓後會留下明顯凹陷，晚上脫襪子時有明顯壓痕。以及體重突然增加，短期內體重快速上升，但並非因飲食所致。

黃士維提醒，腹水通常是肝病晚期徵兆，但有些人可能在早期就出現輕微水腫。每天早上量體重並記錄，是一個簡單但有效的自我監測方法。如果發現短期內體重突然增加超過2公斤，尤其伴隨腹部脹大感，應盡快就醫。

4. 全身性症狀

肝癌患者常見的全身性症狀包括：

疲倦乏力： 即使充分休息也感覺疲憊，尤其是下午時段

即使充分休息也感覺疲憊，尤其是下午時段 食慾不振： 對平時喜愛的食物失去興趣，特別是肉類

對平時喜愛的食物失去興趣，特別是肉類 不明原因體重減輕： 在沒有刻意減肥的情況下，3個月內體重下降超過10%

在沒有刻意減肥的情況下，3個月內體重下降超過10% 發熱：間歇性低燒，夜間盜汗

他提醒，對於高風險族群，如乙型肝炎、丙型肝炎帶原者及長期酗酒者，即使沒有明顯症狀，也應該定期檢查，因為及早發現的肝癌治癒率可高達80%以上。

肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性越高時，肝細胞被破壞的速度會愈快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臓損害，導致肝硬化及肝癌。

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證實可引致肝癌。

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用多的聚氯乙烯。

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。

資料來源：醫院管理局智友站

肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：



1. 右上腹疼痛

2. 發燒

3. 皮膚及眼睛泛黃

4. 腹部腫脹

5. 小便呈茶色大便呈淺灰色

6. 食慾不振

7. 噁心

8. 體重下降

9. 疲倦及虛弱

資料來源：衛生署衛生防護中心

7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

1.切勿吸煙

2.節制飲酒

3.作息定時，多吃蔬菜水果

4.預防乙型肝炎

若家中成員患有乙型肝炎，其他成員應及早接受血液檢查，以確定有否受感染或體內已有抗體；若未受感染者應接股乙型肝炎免疫注射，疫苗須在6個月內進行3次注射。

5.使用安全套，勿共用針筒

乙型和丙型肝炎皆可透過人的體液傳染，因此不安全的性行為或共用針筒都可以傳播播病毒。

6.妥善貯存食物

某些食物如貯存在濕熱環境中的花生、穀類和粟米等，容易發霉而產生黃曲霉毒素，可增加患上肝癌風險；應貯存在涼快及乾爽的地方以防發霉。

7.定期跟進病情

乙型肝炎帶病毒者，應定期跟進病情，有助及早察覺是否患病。

資料來源:醫院管理局智友站

