台灣殿堂級歌后病逝，享年62歲，兒子發文悼念：突發疾病搶救無效

80年代憑《想你的時候》、《走過咖啡屋》、《煙雨濛濛》等歌曲紅遍中港台，台灣殿堂級歌后千百惠驚傳死訊，終年62歲。其子於20日亦發布訃文證實，指母親因突發疾病離世。而她原本計劃於8月24日開唱，最終亦無法實現，令人非常遺憾。

千百惠兒子高陸灣在微博沉痛發文表示:

母親在8月19日突發疾病，經全力救治無效離世，並定於23日在北京舉辦告別儀式，望親朋好友前來送別，以寄哀思。

高陸灣亦上載了1段2009年中國國慶影片，當時千百惠登上天安門廣場聯歡晚會演唱《阿里山的姑娘》，他也留言表示：

媽媽常說這是生命中獲取的最大榮譽，一直珍惜的保存著這段視頻（影片）。媽媽唯一的遺憾就是沒有看到家鄉回歸祖國！如果媽媽的離開，能讓「家人」回來，那也是她最後的使命。

千百惠的一生可謂充滿爭議，當中最轟動是她1991年和已婚中國音樂人高大林爆出婚外情，而且以「小三扶正」姿態出現。除此之外，她婚後更入籍中國並定居北京，為了愛情放棄當時如日中天的演藝事業，不過，婚姻卻最終離異收場，她2012年宣布離婚。離婚後千百惠搬到成都定居，也逐漸復出，並接了不少演出與節目邀約，甚至在離世前4天才準備登台開唱。

千百惠生前多次表態親中立場，不但曾曬出中國身份證、更高喊是「來自中國台灣省的歌手」，還把兒子取名為「高陸灣」，表達希望兩岸統一的心願。

轉載自晴報