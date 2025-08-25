中醫八字五行調理在過敏性鼻炎中的應用：醫案分析（上）

過敏性鼻炎的發作，除了與環境、氣候等外部因素有關，從中醫角度來看，還與患者的體質息息相關。而體質的判定，不僅可以依據臨床症狀和舌脈診，更可以結合八字五行來辨證分析。註冊中醫師宋振基說︰八字中的五行強弱、用神與忌神，決定了患者的身體特質及疾病的易感性，從而為治療提供精準的方向。

本篇宋醫師將探討八字與五行在過敏性鼻炎中的重要性，並結合實例，說明如何針對八字特徵進行辨證施治。

八字蘊含五行（木、火、土、金、水）的分布與強弱，反映了個人體質的偏性與健康狀況，及對疾病的易感性。

（一）八字中的五行與體質關聯

八字，又稱「四柱」，由出生的年、月、日、時組成，每柱包括天干與地支，共八個字。這八個字蘊含五行（木、火、土、金、水）的分布與強弱，反映了個人體質的偏性與健康狀況。以下是五行與體質的對應：

1. 木（肝）

特點：木旺者肝氣充足，但過旺則易肝火上炎，表現為情緒急躁、喉痛、鼻腔紅腫等；木弱者則肝氣不足，易感病氣。 鼻敏感相關：肝火灼肺（木旺過強），或肝虛無法疏泄（木弱）。

2. 火（心）

特點：火旺者氣血充盈，但過旺則易心火上炎，引發鼻黏膜乾燥、灼痛；火弱者心氣不足，無法推動氣血循行。鼻敏感相關：火旺助肝火，火弱無法溫養肺金。

3. 土（脾）

特點：土旺者脾胃強健，但過旺則易濕熱內生；土弱者脾虛無法生金（肺），易生痰濕，削弱抵抗力。 鼻敏感相關：脾虛（土弱）導致肺氣虛（肺金不足）。

4. 金（肺）

特點：金旺者肺氣充足，免疫力強；金弱者肺衛不固，易感外邪，表現為流清涕、噴嚏頻繁。鼻敏感相關：肺金虛，無法抵禦風寒。

5. 水（腎）

特點：水旺者腎氣充盈，精氣充足；水弱者腎虛不納氣，導致下元虛寒，表現為腰膝痠軟、怕冷。鼻敏感相關：腎水不足，肺腎相生失衡。

（二）八字與過敏性鼻炎的五行診斷

1. 八字中用神與忌神的作用

八字中的用神是調節五行平衡的關鍵，忌神則是引發疾病的主要因素。對於過敏性鼻炎患者，需根據八字五行的強弱，判斷以下因素：

● 肺金是否受克：肺金被肝木或火（忌神）克制，易引發鼻敏感。

● 腎水是否不足：腎水不足（用神虛弱）無法滋養肺金，導致抵抗力下降。

● 肝火是否旺盛：肝火旺（忌神過強）會灼傷肺金，加重過敏性鼻炎的症狀。

2. 體質與八字五行的對應分析

以上期八字女命為例： 八字｜用神：金、水｜忌神：火、木

● 病機分析

肝火旺（忌神木生火） → 火氣上衝 → 肺金受克 → 鼻腔紅腫、過敏加重。 肺金弱（用神不足） → 無法抵禦風寒 → 易流清涕、狂打噴嚏。 腎水虛（用神不足） → 肺腎相生失衡 → 抵抗力進一步下降。

● 治療原則

清肝火（瀉忌神火木）：選用清熱瀉火的中藥，如青黛、黃芩。補肺腎（補用神金水）：選用補益金水的中藥，如黃芪、熟地黃。健脾土（平衡木土）：選用健脾益氣的中藥，如白朮、茯苓。（下期續）

被訪者簡介

宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。