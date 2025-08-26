名人健康 │ 59歲呂頌賢因嚴重肺感染昏迷送院，「死過翻生」兩星期暴瘦40磅

亞視出身男星呂頌賢近日病危入ICU，一度昏迷不醒險死，經過治療後幸好近日好轉出院，其太太麥景婷發文警世呼籲大家勿過勞忽略健康。

59歲演員呂頌賢因肺部嚴重細菌感染，近日多次進出急症室和留醫深切治療部2星期。太太麥景婷在本月24日於微博發文透露，過去兩個多月老公呂頌賢經歷「死過翻生」，細菌甚至擴散至多個器官，病情嚴重，期間一度昏迷，體重更暴跌40磅（約18公斤），目前雖已出院居家休養。

「驚濤駭浪」的2個多月，生死就在一瞬間！感恩所有護持的，關心的和幫忙的！

昏迷中不知情 醒後嘆「辛苦身邊的人」

太太麥景婷形容，這段日子猶如「驚濤駭浪」，藉著呂頌賢病重的經歷，呼籲大家勿因忙碌忽略健康。呂頌賢亦轉發太太帖文回應，稱自己全程處於昏迷狀態「毫無感覺」，但對親友和太太的擔憂深感歉意，更坦言此次經歷讓他真正體會「死過翻生」：

多謝大家關心，其實整個過程我都在昏迷中，並沒甚麼感覺！只是辛苦身邊的人，為我難過擔心啦！不過這次真的知道甚麼叫死過返生，大家真的幾忙碌都好，都要照顧好自己身體啊。

憑「最靚仔令狐沖」一角爆紅 婚後與太太一同茹素

不少圈中好友，如麥長青和網民紛紛留言祝福「早日康復」，呂頌賢亦答應今後將更注重身體管理。呂頌賢出身亞洲電視，1996年因飾演《笑傲江湖》「令狐沖」一角入屋。2008年與麥景婷結婚，兩人平日茹素，相處亦恩愛如初，經常四處覓食，品嚐素食。

自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

過勞12大徵兆

1. 經常感到疲倦，健忘。

2. 突然覺得有衰老感。

3. 肩部和頸部強直發麻。

4. 因為疲勞和苦悶失眠。

5. 經常頭痛和胸悶。

6. 為小事煩躁和生氣。

7. 高血壓、糖尿病病史，心電圖不正常。

8. 體重突然變化大。

9. 自我感覺身體良好而不看病。

10. 最近幾年運動也不流汗。

11. 人際關係突然變壞。

12.最近常工作失誤或者發生不和。

資料來源：台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所《過勞自我預防手冊》

轉載自晴報