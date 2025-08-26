血糖陷阱 │ 提防血糖地雷食物：營養師踢爆一款「健康飲品」含糖量竟高於可樂
炎炎夏日消暑必備冰凍飲料和刨冰，但稍一不慎就會吃下大量糖分，導致血糖飆升。有營養師提出5種血糖地雷的食物，有些你以為健康卻含大量糖分，過度攝取會導致血糖飆升。
精緻澱粉陷阱 血糖飆升
台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁發布影片中指出，看似清淡的白方包實為「精緻澱粉代表」，其高GI特性會使血糖快速上升。若再塗抹含糖量高的果醬食用，升糖速度更快。
早餐麥片、水果乾藏高糖陷阱 建議食刨冰減糖貼士
李婉萍點名2種常被誤認為健康的食物，其實暗藏血糖危機：
● 早餐麥片：多數產品添加大量糖分，看似養生實為控糖地雷
● 水果乾：經過濃縮加工後，果糖濃度大幅提升
一到夏日，不少人愛飲清涼飲品，如水果乳酪飲等。這種飲品看似健康，有富含水果維他命和乳酪的益生菌，但她提醒普通一樽的含糖量，隨時超越可樂，連刨冰都上榜，原因是配料導致熱量和糖分爆煲。她建議，食用刨冰時，可以避免選擇糖水結合澱粉配料，如紅豆、芋圓等，建議選擇愛玉、仙草等低碳水配料，相對減少血糖負擔。
4大食物穩血糖
李婉萍早前推薦4類穩血糖食物如下：
● Omega-3魚類：三文魚、鯖魚、秋刀魚每周攝取2次（分量同手掌大）
● 抗性澱粉：鷹嘴豆、紅薏仁富含纖維，飽足感足且升糖緩慢
● 好油堅果：南瓜籽每日最多1湯匙
● 柑橘類水果：含多酚與柚皮苷，建議飯後食用每日2份，最好飯後吃
4大「血糖地雷」食物
台灣內分泌暨新陳代謝科醫生周建安近日在初日診所Facebook專頁，分享4大高升糖指數（GI）食物，建議避免過量攝取：
4大血糖地雷食物
白方包
● 精緻澱粉易快速吸收
● 血糖急速飆升
可樂與含糖飲料
● 一罐360毫升的原味可樂含糖量高達10茶匙
● 遠超過每日建議攝取量
鹽酥雞等油炸食品
● 高熱量、高油脂不僅影響血糖控制
● 增加胰島素阻抗和患糖尿病風險
芒果乾或葡萄乾
● 看似健康零食
● 其實是「濃縮糖分炸彈」
● 體積小卻熱量驚人
● 容易不知不覺攝取過量
資料來源：內分泌暨新陳代謝科醫生周建安
5種「偽健康食物」
台灣營養師蔡宜方日前在其Facebook專頁列出5種「偽健康食物」，這些食物標榜養生，但含糖量高，升糖速度快，多吃可能傷身：
5種「偽健康食物」
1. 早餐穀物脆片
● 加入香料、朱古力顆粒來襯搭不同口味
⚠ 含糖量超標
2. 能量棒
● 裏面含有不少醣類
● 人進食後能夠讓血糖快速升高
● 較適合健身前、中、後期間補充能量
3. 燕麥奶
● 非奶類，是精製碳水類
● 主成分是醣類而非蛋白質
● 喝多容易影響血糖、變胖
✖ 取代牛奶
4. 梳打餅乾
● 鈉含量高，醣分和熱量也不低
● 精製麵粉加入鹽、油、糖、小蘇打製成
5. 全麥麵包
● 麥麵包同樣是由精製麵粉混合牛油製成
● 不比白麵包健康
資料來源：台灣營養師蔡宜方
糖尿病｜嚴格控糖10大原則
現年75歲的日本京都高雄醫院理事長江部康二在52歲時確診患糖尿病，就算做運動減肥亦難以減走大肚腩。他最後靠穩定血糖10大原則，成功不吃藥控制血糖之餘，更意外地幫助他抗衰老：
嚴格控糖10大原則
1. 每餐攝取碳水化合物嚴格控制在20g或以下
2. 以蛋白質（佔32%）和健康脂肪（佔56%）為主要營養來源
3. 如果必須吃主食，請只吃少量
4. 飲品只選擇水、茶、麥茶、焙茶等零卡路里飲品，避免飲果汁和汽水
5. 選擇低碳蔬菜、海藻和菇類，避免吃或少吃水果
6. 烹飪使用橄欖油、魚油（EPA、DHA）
7. 可適量食用無糖蛋黃醬、牛油
8. 酒類僅限蒸餾酒（如燒酒、威士忌），避免飲用啤酒、清酒等釀造酒
9. 零食以芝士和堅果為主，避免甜食和果乾
10. 優先選擇無人工添加劑的食物
資料來源：日本京都高雄醫院理事長江部康二
