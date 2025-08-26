血糖陷阱 │ 提防血糖地雷食物：營養師踢爆一款「健康飲品」含糖量竟高於可樂

炎炎夏日消暑必備冰凍飲料和刨冰，但稍一不慎就會吃下大量糖分，導致血糖飆升。有營養師提出5種血糖地雷的食物，有些你以為健康卻含大量糖分，過度攝取會導致血糖飆升。

精緻澱粉陷阱 血糖飆升

台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁發布影片中指出，看似清淡的白方包實為「精緻澱粉代表」，其高GI特性會使血糖快速上升。若再塗抹含糖量高的果醬食用，升糖速度更快。

早餐麥片、水果乾藏高糖陷阱 建議食刨冰減糖貼士

李婉萍點名2種常被誤認為健康的食物，其實暗藏血糖危機：

● 早餐麥片：多數產品添加大量糖分，看似養生實為控糖地雷

● 水果乾：經過濃縮加工後，果糖濃度大幅提升

一到夏日，不少人愛飲清涼飲品，如水果乳酪飲等。這種飲品看似健康，有富含水果維他命和乳酪的益生菌，但她提醒普通一樽的含糖量，隨時超越可樂，連刨冰都上榜，原因是配料導致熱量和糖分爆煲。她建議，食用刨冰時，可以避免選擇糖水結合澱粉配料，如紅豆、芋圓等，建議選擇愛玉、仙草等低碳水配料，相對減少血糖負擔。

4大食物穩血糖

李婉萍早前推薦4類穩血糖食物如下：

● Omega-3魚類：三文魚、鯖魚、秋刀魚每周攝取2次（分量同手掌大）

● 抗性澱粉：鷹嘴豆、紅薏仁富含纖維，飽足感足且升糖緩慢

● 好油堅果：南瓜籽每日最多1湯匙

● 柑橘類水果：含多酚與柚皮苷，建議飯後食用每日2份，最好飯後吃

4大「血糖地雷」食物

台灣內分泌暨新陳代謝科醫生周建安近日在初日診所Facebook專頁，分享4大高升糖指數（GI）食物，建議避免過量攝取：

4大血糖地雷食物

白方包

● 精緻澱粉易快速吸收

● 血糖急速飆升

可樂與含糖飲料

● 一罐360毫升的原味可樂含糖量高達10茶匙

● 遠超過每日建議攝取量

鹽酥雞等油炸食品

● 高熱量、高油脂不僅影響血糖控制

● 增加胰島素阻抗和患糖尿病風險

芒果乾或葡萄乾

● 看似健康零食

● 其實是「濃縮糖分炸彈」

● 體積小卻熱量驚人

● 容易不知不覺攝取過量

資料來源：內分泌暨新陳代謝科醫生周建安

5種「偽健康食物」

台灣營養師蔡宜方日前在其Facebook專頁列出5種「偽健康食物」，這些食物標榜養生，但含糖量高，升糖速度快，多吃可能傷身：

5種「偽健康食物」

1. 早餐穀物脆片

● 加入香料、朱古力顆粒來襯搭不同口味

⚠ 含糖量超標

2. 能量棒

● 裏面含有不少醣類

● 人進食後能夠讓血糖快速升高

● 較適合健身前、中、後期間補充能量

3. 燕麥奶

● 非奶類，是精製碳水類

● 主成分是醣類而非蛋白質

● 喝多容易影響血糖、變胖

✖ 取代牛奶

4. 梳打餅乾

● 鈉含量高，醣分和熱量也不低

● 精製麵粉加入鹽、油、糖、小蘇打製成

5. 全麥麵包

● 麥麵包同樣是由精製麵粉混合牛油製成

● 不比白麵包健康

資料來源：台灣營養師蔡宜方

糖尿病｜嚴格控糖10大原則

現年75歲的日本京都高雄醫院理事長江部康二在52歲時確診患糖尿病，就算做運動減肥亦難以減走大肚腩。他最後靠穩定血糖10大原則，成功不吃藥控制血糖之餘，更意外地幫助他抗衰老：

嚴格控糖10大原則

1. 每餐攝取碳水化合物嚴格控制在20g或以下

2. 以蛋白質（佔32%）和健康脂肪（佔56%）為主要營養來源

3. 如果必須吃主食，請只吃少量

4. 飲品只選擇水、茶、麥茶、焙茶等零卡路里飲品，避免飲果汁和汽水

5. 選擇低碳蔬菜、海藻和菇類，避免吃或少吃水果

6. 烹飪使用橄欖油、魚油（EPA、DHA）

7. 可適量食用無糖蛋黃醬、牛油

8. 酒類僅限蒸餾酒（如燒酒、威士忌），避免飲用啤酒、清酒等釀造酒

9. 零食以芝士和堅果為主，避免甜食和果乾

10. 優先選擇無人工添加劑的食物

資料來源：日本京都高雄醫院理事長江部康二