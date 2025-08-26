「世上最仁慈法官 」Frank Caprio胰臟癌逝世，享年88歲，美國羅德島州降半旗哀悼

美國羅德島前市政法院法官Frank Caprio，以其充滿溫情的判決風格聞名，被譽為「世上最仁慈的法官」。他自2023年底確診胰臟癌後，日前再度入院，最終於8月20日不幸病逝，享年88歲。消息傳出後令大批網民感到惋惜，羅德島州長更下令，全州於其下葬當日降半旗以示哀悼。

綜合外媒報道，Frank Caprio於2023年12月確診胰臟癌，一年後他在社交平台上公布已完成最後一次放射治療。離世前不足24小時，他在IG發布一段躺在醫院病床上的影片，表示自己病情急轉直下、正住院治療，並請求大眾為他祈禱。可惜他最終仍不敵病魔，享年88歲。

Frank Caprio的家人於其IG發聲明指出，他在與胰臟癌漫長而勇敢的抗爭後安詳離世，並讚揚他「以同理心、謙遜及對人性善良的堅定信念，感動了無數人」，稱「他的溫暖、幽默與仁慈，將永遠烙印在認識他的人心中」，呼籲大眾延續其遺志，以更多善意紀念他。

具同理心的判決風格在網絡爆紅

Frank Caprio於1936年出生於羅德島普羅維登斯，自1985年起於普羅維登斯市法院擔任法官，主要處理違例泊車、超速駕駛等交通違規案件，直至2023年退休。

Frank Caprio在2018至2020年間，因參與真人騷節目《人民法官》（Caught in Providence）而廣為人知。其中一段爆紅的影片中，他審理一宗96歲老翁超速案件，該名老翁因送63歲患癌且殘障的兒子到醫院，而不慎超速。Frank Caprio了解情況後，他祝福老翁和他兒子一切安好，身體健康，並決定撤銷其控罪。他面帶笑容、充滿憐憫的判決片段在網絡廣傳，網民對此紛紛表示大受感動，使他被封為「世上最仁慈的法官」（The Nicest Judge in the World）。

他的判決處處流露人情味，例如曾細心聆聽一名喪子母親的艱難處境後，撤銷其400美元罰單；他也常邀請出庭人士的年幼子女上台，擔任「客席小法官」，陪同審理其父母所涉案件，場面溫馨感人。他認為此做法別具意義，一方面不希望孩子因目睹父母被斥責而留下陰影，另一方面也希望啟發孩子未來投身專業、貢獻社會。

羅德島州長Dan McKee形容他為「羅德島之寶」，並下令於其安葬日降半旗致哀，讚揚他在法庭上展現的同理心，成為「司法以人性為本」的象徵。節目製作公司Debmar-Mercury也在悼文中表示，他以獨特的同情心和常識態度感動觀眾，「我們將深切懷念他」。

胰臟癌3大先兆

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，胰臟癌常見有3大症狀，包括血糖上升、體溫升高與血脂降低。他解釋，血糖上升其實是胰臟癌常見症狀之一；體溫升高是因為癌細胞開始要出現的時候，會燃燒人體皮下脂肪，這時人體溫度就會上升；血而脂降低，是因為癌症會造成腸道吸收變差，所以膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂等血脂會下降。

血糖上升

體溫升高

血脂降低

資料來源：台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘

10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

性別

男性比女性有更高風險

種族

黑人的風險較高

抽煙

吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

超重

超重的人有較大風險

飲食

長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

糖代謝異常

糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

化學品

長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

慢性胰臟炎

常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

遺傳性胰臟炎

遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

感染幽門螺旋桿菌

患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

資料來源：醫院管理局

7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

1. 腹背痛

上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。

2. 突然消瘦

胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。

3. 厭食

癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。

4. 黃疸

如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。

5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難

如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。

6. 發燒及發冷

7. 靜脈栓塞

資料來源：香港癌症基金會