名人抗癌 │ 50歲吳文忻乳癌抽細胞化驗，兩間醫院報告差異大

50歲的前港姐季軍吳文忻（Natalie）去年乳癌復發，惡化至第四期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨，但她一直樂觀面對。她日前在社交平台分享，早前抽細胞化驗，豈料兩間醫院的報告竟不同，讓她大感無奈，稱腫瘤大咗又好硬。

吳文忻日前在IG分享影片，看見她身上插了多條輸送液用喉管，右肩膊近胸口、腋下、手背都插針。吳文忻撰長文解釋：「最近我授權了私家醫生，用了2月尾在瑪麗醫院抽針的細胞做化驗，同一個細胞，私家和政府瑪麗驗出來的報告是截然不同的。」

吳文忻驗出三陰乳癌

吳文忻稱，私家醫生驗出來是三陰乳癌：「如果係三陰，係應該用PDL1隻藥去應付它，但是瑪麗醫院驗咗兩次出來都話不是三陰乳癌，又不是完全係荷爾蒙，所以無乜藥target佢，只係用住化療藥先。」

吳文忻癌指數下跌 腫瘤變大及硬

她續稱，最近的醫院驗血報告，癌指數見到下跌，但腫瘤卻變大：

喺呢一個月我係摸到個腫瘤係大咗好多同好硬，所以我都真係好無奈……! 惟有做住啲冇副作用而又增強免疫力和強力消炎的治療，睇吓現在摸到又大又硬嘅腫瘤會唔會縮細返！

吳文忻稱，曾與一位博士傾談，做一個持續三個月的測試報告，希望透過測試找出治療方案，幫助癌症病人有不錯的輔助治療。

吳文忻結束14年婚姻 搬回跑馬地

吳文忻近期宣布與丈夫結束14年婚姻，早前曾被爆出搬離渣甸山約2000呎的豪宅，吳文忻日前於IG便發文透露已搬回跑馬地，並分享了自己搭電車的近照及窗外下著濛濛細雨的街景照。

相片中，吳文忻心情似乎非常愉快，不但頭戴色彩斑斕的頭巾並戴上耳環、衣著亦十分時尚，完全沒有半點病人的樣子。當她望向窗外雨景時，樣子亦十分從容，似乎對新生活已十分適應及滿意。

吳文忻1998年參選香港小姐奪得季軍入行，2011年與「南丫島王子」陳劍陵結婚，婚後育有兩名分別是10歲和8歲的女兒。不過，吳文忻早前便透露2人婚姻於她確診乳癌前已出現裂痕，因此最終協議分開，彼此目前維持朋友關係。

即使患4期乳癌及遭遇婚變，吳文忻一直十分樂觀面對。

吳文忻1998年參選香港小姐奪得季軍入行。

吳文忻與前夫育有兩名分別是10歲和8歲的女兒。

50歲的前港姐季軍吳文忻(現名吳忻熹、Natalie）去年乳癌復發，而且癌細胞已演變為4期。

早前宣布與丈夫結束14年婚姻的吳文忻，日前便於IG透露新動向，不但大方透露已搬回跑馬地，並貼地搭叮叮於雨中看窗外街境。

吳文忻被爆搬離豪宅及賤賣家品

50歲的前港姐季軍吳文忻早前被爆出搬離渣甸山2000呎豪宅及賤賣家品的傳聞，對此她本人於社交平台上亦有所回應。

其實自我大學畢業回港呢廿幾年，搬咗十幾次屋，我每次都會在網上買賣二手傢俬！我覺得一件物品能夠用一個相宜價錢給有心人買到去延續它的生命，是三贏，是很有意思的事啊！為地球盡點力去減廢！

吳文忻於她的新書《因愛重生》除了講述自身抗癌心路歷程外，亦有講述與前夫陳劍陵關係，並強調離婚「沒有誰對誰錯」:

沒有誰對誰錯！希望大家也不需要作無謂的揣測，有些人做朋友會比做夫妻還好，那就優雅地做回朋友吧！不是為了炒作，所以在此聲明一次，以後就不作回應了！請見諒！

乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

1.乳房皮膚變厚或出現硬塊

2.乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3.乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4.乳房形狀或大小有所改變

5.乳房形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

同場加映: 乳房檢查｜自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

1. 脫去衣服，舉起雙手，在鏡前觀察乳房有否異樣。

2. 手指合攏，在乳房內側作平壓繞圈按摩，留意有否硬塊。

3. 用同樣的方法檢查乳房外側。

4. 檢查腋窩及乳房之間位置，留意有否硬塊。

5. 輕捏乳頭，留意有否出血或有異常分泌物。

資料來源：香港家庭計劃指導會