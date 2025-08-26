歡迎回來

心理情緒 學趣談Teen

如何抹眼淚？落淚不需要避忌【七招安撫哭泣心法】
照顧者

如何抹眼淚？落淚不需要避忌【七招安撫哭泣心法】

照顧者手記
黎凱欣
照顧者手記

　　八月豪雨磅礡，常常兇狠地潑向臉龐，有時已分不清是雨還是淚。雨淚交集尚可為身體降溫，可是別人因哀傷、不捨、激憤而流下的苦澀眼淚，該讓它緩緩掉下，還是匆匆遞上紙巾？自從筆者曾經痛哭一小時，旁人仍無動於衷後，這個疑問便揮之不去，直至那一個尋常夏夜。

 

　　醫院病床上的長輩病危，深愛的晚輩伏在病榻旁低泣。我注意到床邊沒有面紙，正想掏出手袋中的紙巾，腦中卻響起一個聲音：此刻遞紙巾，會不會讓她以為我在暗示「別再哭了」？

 

允許哭泣

 

　　我們身處一個推崇堅強、鼓勵自我防衛、卻不擅長容納和表達情緒的高壓社會，還要煩惱如何掉眼淚，讓哭找不到根據。這也太不人道了。

 

　　要缺堤，其實有缺口，莫把情緒壓抑下去。別讓苦楚與悲痛哽於心裏。我們缺的是釋放強烈情緒的空間，誰也擁有為失去而心碎、痛哭的權利，毋須急於止住眼淚。將悲傷堵在心底，只會令傷口潰爛。

 

　　於是我選擇退後半步，讓晚輩盡情紓懷。臨走時才倉促奉上一包已拆封的紙巾——唉我也太失策了，明知這種場合，早應多帶幾包全新紙巾，以備不時之需嘛。

 

如何抹眼淚？落淚不需要避忌【七招安撫哭泣心法】

悲傷而哭泣，是人類的正常反應。（圖 : Liza Summer @ Pexels)

 

被動的紙巾

 

　　後來與社工朋友 Irene 談起，她說輔導室裏的紙巾，通常放在當事人觸手可及之處，好讓對方按需要自行取用。這個貼心安排，讓我想起本欄曾經訪問的香港中文大學醫學院副院長（醫療系統）、內科及藥物治療學系教授胡志遠的診症室：那裏常年備有紙巾盒，因為功能性腸胃病患者不乏照顧者，談到照顧壓力與病情的關聯時，往往引發對方共鳴而落下感觸之淚。紙巾的位置，無聲卻明確地表達了允許脆弱的訊息。

 

　　而我心中的「遞紙巾之謎」至此釋懷了，也喚起歸綽嶢那首《Let Go》裡輕輕吟唱的盼望：「眼淚要留給肯拭抹的情人，他於轉角未來。」

 

　　阿姨級如我，細味歌中的粉紅泡泡。然而在多數處境裏，總覺得能夠陪伴、關心的人，即使並非情人，也同樣珍貴。拭淚的，不一定是紙巾。一句溫柔的話、伸出令人安心的手掌，都能撫慰破碎的心，打開情感出口。

 

　　《Journal of Healthcare Communications》期刊曾刊出一篇文章 “A Tissue, A Tissue – We All Fall Down”，探討醫護人員面對患者哭泣時，如何給予適切的回應。研究指出，僅僅遞上紙巾遠遠不夠，更重要展示同理心和安全感，容許對方完整表達情緒。

 

如何抹眼淚？落淚不需要避忌【七招安撫哭泣心法】

輔導室裏的紙巾，通常放在當事人觸手可及之處。(圖：Pao Dayag @ Pexels)

 

安撫哭泣者  7個實用建議

 

　　這些強調同理心的建議，對於一般人以及照顧者，一樣適用。實戰時，文章提議一些有效安撫(而非壓抑哭泣)的說話和行為：

 

–「慢慢來。」

–「如果需要幫助，我就在這裏。」

–「我很抱歉這讓您如此痛苦。」

–「我明白這個消息讓您很難過。」

–「您儘管哭出來。好好哭一場最好不過了。」

– 端上一杯水或熱茶。

–如果對哭泣者有足夠了解，適當的肢體接觸可能會有幫助，例如在某個時候伸出手，手掌向上，伸到中途位置，讓患者選擇是否握住你的手。

 

如何抹眼淚？落淚不需要避忌【七招安撫哭泣心法】

端上熱茶有助安撫哭泣者。　(圖：Ahmed Aqtai @ Pexels)

 

　　走筆至此，長輩已安然遠行。衷心感謝長輩的愛、樂觀與關懷。她勇於接納和面對人生無常的豁達，深深地影響了我。等待他人拭淚之餘，我更樂意做一個與傷心者同行的人，來個堅實的擁抱，輕輕接住彼此的脆弱。這個時候，手中是否有紙巾已是次要，不用忙於抹走眼淚，能夠令淚水漸乾不留憾，是同理心的溫暖力量。

 

如何抹眼淚？落淚不需要避忌【七招安撫哭泣心法】

富有同理心的陪伴，讓傷心者不用孤單面對。（圖：Maximilian Orlowsky@Pexels）
     

胃脹腹瀉醫極唔好？功能性腸胃病，照顧者與上班族最痛 醫生拆解治療方法【分享自我照顧四大貼士】
胃脹腹瀉醫極唔好？功能性腸胃病，照顧者與上班族最痛 醫生拆解治療方法【分享自我照顧四大貼士】

