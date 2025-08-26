歡迎回來

相遇恨晚的蘭花乾！素食食譜推介：羅勒香燴白蘿蔔蘭花乾
食得有營
健康好煮意
素食

相遇恨晚的蘭花乾！素食食譜推介：羅勒香燴白蘿蔔蘭花乾

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　蘭花乾，是花？是乾？是甚麼？走過菜市場，放在傳統板豆腐的旁邊，放著一塊塊長方形的，既有點呈網狀結構，又有點呈海綿狀，金黃色的豆乾，原來這就是「蘭花乾」。既然它不是花，卻為甚麼起了一個如花卉的名字？！有說這跟它的外觀有關係，由於炸起來，形成出如蘭花花瓣的紋路和縫隙，因此人家給它起了這個如花般的名字（等等，真的有像嗎？！哈哈）

 

　　管它像不像蘭花的紋路，這塊看似海綿的東西，果然有著巨大的吸收醬汁的能力。無論拿它去放湯，還是跟其他食材一起燉煮，它總能穩穩妥妥的，把鍋裏的醬汁吸好吸滿。把整盤菜的精華都吸收進去，讓一大口咬下去的吃貨朋友，盡情地感受蘭花乾跟食材融和在一起的好滋味。

 

　　突然想起了，它那有著異曲同工之妙的兄弟—豆卜。只是說，是形狀的關係嗎？蘭花乾的豆味出奇的重，用在菜式之中，不僅乖乖的把醬汁精華吸收殆盡，還不經意的散發著點點豆香，豐富了整個菜餚的味道。這一刻，咬著「羅勒香燴白蘿蔔蘭花乾」，美味得不禁有種相遇恨晚的感歎！

 

羅勒香燴白蘿蔔蘭花乾（2人份）

 

相遇恨晚的蘭花乾！素食譜推介：羅勒香燴白蘿蔔蘭花乾

 

時間：40分鐘  

 

材料：

 

相遇恨晚的蘭花乾！素食譜推介：羅勒香燴白蘿蔔蘭花乾

 

蘭花乾 2塊／白蘿蔔 1／5個／香菇 5個（件）／橙色燈籠椒（甜椒）1個／羅勒（九層塔）2束（把）／小辣椒 半條

 

調味：

 

鹽 半茶匙／糖 1茶匙／豉油（醬油）2湯匙／蒜香粉 1茶匙／烏醋 1湯匙／麻油 2湯匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／蔬果刨刀／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊剷（鍋剷）／湯匙／茶匙／碟

 

步驟：

 

　　1.    用熱水浸泡蘭花乾，讓它變軟後，把水擠出來（如圖）。

 

相遇恨晚的蘭花乾！素食譜推介：羅勒香燴白蘿蔔蘭花乾

 

　　2.    清洗羅勒（九層塔），將葉子摘出來（如圖）。

 

相遇恨晚的蘭花乾！素食譜推介：羅勒香燴白蘿蔔蘭花乾

 

　　3.    刨走白蘿蔔的皮，切去頭尾，洗乾淨，切半，再切成片。

 

　　4.    挖走橙色燈籠椒（甜椒）的籽和蒂，沖洗後，切成絲（如圖）。

 

相遇恨晚的蘭花乾！素食譜推介：羅勒香燴白蘿蔔蘭花乾

 

　　5.    將香菇切碎（米粒狀，如圖）。

 

相遇恨晚的蘭花乾！素食譜推介：羅勒香燴白蘿蔔蘭花乾

 

　　6.    挖走小辣椒的籽和蒂，清洗後，切絲。

 

　　7.    以中火預熱平底易潔鑊（不黏鍋），倒入1湯匙的食油，放入步驟2，炒一炒。

 

　　8.    放步驟3，以中火炒3分鐘（如圖）。

 

相遇恨晚的蘭花乾！素食譜推介：羅勒香燴白蘿蔔蘭花乾

 

　　9.    加入調和了的調味料，和1茶杯的清水，蓋上鑊（鍋）蓋，以中火煮15分鐘。

 

　　10.    將步驟4-6全放鑊中，連同步驟9一起以中火炒5分鐘。

 

　　11.    最後，放入步驟1，以中火多煮3分鐘。（醬汁太乾的話，可以加點清水。）

 

筆記：

 

1.    蘭花乾是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

2.    白蘿蔔有抗氧化的「異硫氰酸酯」，還有維生素C、膳食纖維和幫助消化的酵素等。

3.    燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

4.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#素食#食譜#素食譜#營養#蘭花乾#羅勒香燴白蘿蔔蘭花乾#白蘿蔔#香菇#橙色燈籠椒#甜椒#小辣椒#羅勒#九層塔
中秋節快到！秋老虎發威天氣仍熱騰騰！DIY應節素食：花好月圓薯薯餅
更多走肉廚房文章
中秋節快到！秋老虎發威天氣仍熱騰騰！DIY應節素食：花好月圓薯薯餅

