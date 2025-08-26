相遇恨晚的蘭花乾！素食食譜推介：羅勒香燴白蘿蔔蘭花乾

蘭花乾，是花？是乾？是甚麼？走過菜市場，放在傳統板豆腐的旁邊，放著一塊塊長方形的，既有點呈網狀結構，又有點呈海綿狀，金黃色的豆乾，原來這就是「蘭花乾」。既然它不是花，卻為甚麼起了一個如花卉的名字？！有說這跟它的外觀有關係，由於炸起來，形成出如蘭花花瓣的紋路和縫隙，因此人家給它起了這個如花般的名字（等等，真的有像嗎？！哈哈）

管它像不像蘭花的紋路，這塊看似海綿的東西，果然有著巨大的吸收醬汁的能力。無論拿它去放湯，還是跟其他食材一起燉煮，它總能穩穩妥妥的，把鍋裏的醬汁吸好吸滿。把整盤菜的精華都吸收進去，讓一大口咬下去的吃貨朋友，盡情地感受蘭花乾跟食材融和在一起的好滋味。

突然想起了，它那有著異曲同工之妙的兄弟—豆卜。只是說，是形狀的關係嗎？蘭花乾的豆味出奇的重，用在菜式之中，不僅乖乖的把醬汁精華吸收殆盡，還不經意的散發著點點豆香，豐富了整個菜餚的味道。這一刻，咬著「羅勒香燴白蘿蔔蘭花乾」，美味得不禁有種相遇恨晚的感歎！

羅勒香燴白蘿蔔蘭花乾（2人份）

時間：40分鐘

材料：

蘭花乾 2塊／白蘿蔔 1／5個／香菇 5個（件）／橙色燈籠椒（甜椒）1個／羅勒（九層塔）2束（把）／小辣椒 半條

調味：

鹽 半茶匙／糖 1茶匙／豉油（醬油）2湯匙／蒜香粉 1茶匙／烏醋 1湯匙／麻油 2湯匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊剷（鍋剷）／湯匙／茶匙／碟

步驟：

1. 用熱水浸泡蘭花乾，讓它變軟後，把水擠出來（如圖）。

2. 清洗羅勒（九層塔），將葉子摘出來（如圖）。

3. 刨走白蘿蔔的皮，切去頭尾，洗乾淨，切半，再切成片。

4. 挖走橙色燈籠椒（甜椒）的籽和蒂，沖洗後，切成絲（如圖）。

5. 將香菇切碎（米粒狀，如圖）。

6. 挖走小辣椒的籽和蒂，清洗後，切絲。

7. 以中火預熱平底易潔鑊（不黏鍋），倒入1湯匙的食油，放入步驟2，炒一炒。

8. 放步驟3，以中火炒3分鐘（如圖）。

9. 加入調和了的調味料，和1茶杯的清水，蓋上鑊（鍋）蓋，以中火煮15分鐘。

10. 將步驟4-6全放鑊中，連同步驟9一起以中火炒5分鐘。

11. 最後，放入步驟1，以中火多煮3分鐘。（醬汁太乾的話，可以加點清水。）

筆記：

1. 蘭花乾是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

2. 白蘿蔔有抗氧化的「異硫氰酸酯」，還有維生素C、膳食纖維和幫助消化的酵素等。

3. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。