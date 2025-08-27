脫髮、指甲變軟、皮膚差原來是缺乏「生物素」！拆解生物素5大功效及補充方法

頭髮、指甲和皮膚可以被視為反映身體健康狀態的重要指標，它們的狀態往往能直接反映出我們內在的健康狀況，容易被他人觀察到。

你是否面對頭髮稀疏、指甲脆弱、皮膚乾燥等問題？尤其是經常燙染頭髮、愛美甲、屬乾性肌膚的你，可能缺乏一種我們身體必不可少的營養素，那就是生物素（英文：Biotin）。

生物素是甚麼？

生物素（Biotin），又稱維他命B7、輔酶R等，是維他命B群之一。生物素屬人體必需的營養素，是碳水化合物、脂肪和蛋白質代謝中的重要輔助因子，對氨基酸的合成亦非常重要，是維持最佳能量水平的關鍵部分。但由於人體無法自行合成，因此必須透過飲食或營養補充品攝取，促進頭髮、指甲和皮膚健康的重要元素。

生物素的5大神奇功效

1. 促進頭髮健康

生物素能促進角蛋白的生成，而角蛋白是頭髮的主要結構成分，能維持頭髮強韌及光澤。研究發現，適量補充生物素能改善因缺乏營養導致脆弱、易斷的髮質，減少不正常的掉髮，且有助於促進毛囊健康，維持頭髮健康生長。

2. 加強指甲健康



缺乏生物素可能導致指甲變薄、變脆易斷或指甲與甲床分離、表面異常，例如出現縱向條紋或白點等。研究指出，連續兩個月每日服用生物素後，91%人士的指甲「明顯改善」，指甲的硬度有所增加。

3. 養顏美容



皮膚的顏色和光澤可以反映身體的健康狀況。健康的皮膚通常呈現紅潤、有光澤。皮膚外有一層角蛋白，猶如一層天然的防護網，可以避免水分流失，保持水潤，維持皮膚健康，而生物素是組成角蛋白的關鍵成份，因此補充生物素有助於增進皮膚健康，避免皮膚乾燥、粗糙、暗沉。

4. 促進新陳代謝，提升活力



生物素能輔助酵素參與碳水化合物、脂肪和蛋白質的代謝作用，有助維持身體的正常代謝運作，促進機能健康。另外，生物素能協助代謝我們所進食的營養，並轉化成能量，再以肝醣形式存於體內，待需要時再分解讓身體使用，提供人體活力、動力的來源，並保持精神煥發。

5. 改善糖尿症狀



糖尿病主要成因與基因及生活習慣有關，例如家族遺傳、缺乏運動、久坐、抽煙及喝酒等。一項日本的研究指出，糖尿病患者的血液中含較低的生物素濃度。生物素有助促進葡萄糖合成脂肪、葡萄醣激酶分泌，因此補充生物素有助改善血糖數值。

甚麼人應補充生物素？



● 過度燙染頭髮者

頻繁的燙染會損害髮質，令髮絲變得乾枯脆弱。

● 經常出外用膳者

由於食物選擇受限，食物大多數屬高油、高鹽、高糖，容易攝取不均之營養。

● 愛打扮、在意外型者

生物素可針對加強頭髮、指甲及皮膚健康，恢復豐厚自信與年輕。

● 有吸煙與飲酒習慣者

吸煙會加速生物素的代謝，而酒精會抑制生物素吸收。

缺乏生物素的症狀

● 頭髮斷裂或掉髮

● 指甲變薄、變脆易斷或指甲與甲床分離

● 皮膚乾燥、脫皮或出現皮疹

● 長期疲勞、無力感

● 情緒低落或抑鬱

如何補充生物素？



1. 食物來源

● 肉類：雞肉、牛肉、豬肉

● 魚類：三文魚、沙甸魚

● 蔬菜類：椰菜花、菠菜、羽衣甘藍

● 水果：牛油果、香蕉、莓類

● 蛋及豆品類：牛奶、蛋黃、乳酪、黃豆、綠豆

● 全穀類：全麥麵包、燕麥片、糙米

2. 營養補充劑攝取

食物中的生物素含量普遍偏低，若希望可以達到上述的功效，不妨考慮通過營養補充劑來增加攝取量，建議含量5,000微克的生物素便能補給身體所需。閃亮的頭髮、結實的指甲和容光煥發的皮膚，不僅僅是美學和美麗。更重要的是，它們還反映身體良好的健康狀態並增強我們的信心，讓我們能夠展現最好的自己。