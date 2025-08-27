阿茲海默症 │ 50歲內地男星黃渤，坦承父母患阿茲海默症，擔心遺傳風險

曾與舒淇多次合作、現年50歲的內地知名男星黃渤，過去作品主要以喜劇為主，他除了是百億票房男星，更曾奪得影帝殊榮。不過，事業發展看似順暢的他近日接受訪問時，卻透露內心一直有相當大的恐懼，便是擔心自己會遺傳父母親的阿茲海默症。

黃渤於綜藝節目《熱浪之外》接受主持人魯豫的訪問，開腔談及雙親。他指父親因阿茲海默症離世，母親目前亦正受此病折磨。當被問到是否會害怕，黃渤則直言：

我已經恐懼多少年了。現在我幾乎可以認定，遺傳的概率是非常高的。

黃渤又表示，父親在生病時的最後階段，幾乎完全認不出自己。他回憶有次回家時，父親非常尷尬且客氣地請他坐下飲水，當母親問父親眼前的人是誰時，父親則裝作記得，還說黃渤是「老戰友」，令他感到十分難過。而黃渤母親發病後，則是出現短期記憶嚴重衰退，例如20分鐘內重複提問5次相同問題。

黃渤過去曾於多部電影與舒淇合作。

母親患病的經歷，令黃渤對日常生活非常敏感，當自己記不住人名時，他便會有「是否發病前兆」的聯想。

黃渤表示這種焦慮已滲透日常生活，即使朋友勸他不要太擔心，也難以緩解：

我覺得現在可以積極地找一些方式方法，但不知不覺，可能會有一些類似的焦慮，它會在你的潛意識裏。

黃渤過去曾因將父親送至專業養老機構，遭外界質疑「不孝」，但據了解，他的父親曾出現暴力傾向、半夜迷路等重症行為，家庭照顧已無法應對。

轉載自晴報