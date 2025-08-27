歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

鮑威爾打開了貨幣民粹主義大門
財智 陶冬天下

鮑威爾打開了貨幣民粹主義大門
科技與性福:德國首間「高科技」18禁場所、內地推AI完美情人...
Sex & Love 男男女女‧「嘉」點情趣

科技與性福:德國首間「高科技」18禁場所、內地推AI完美情人...
開市Good Morning

友邦被大手掟貨搞邊科？關稅戰或回歸 恒指後市點行？科網股趁低吸貨？
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
阿茲海默症 │ 50歲內地男星黃渤，坦承父母患阿茲海默症，擔心遺傳風險
健康Tips

阿茲海默症 │ 50歲內地男星黃渤，坦承父母患阿茲海默症，擔心遺傳風險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾與舒淇多次合作、現年50歲的內地知名男星黃渤，過去作品主要以喜劇為主，他除了是百億票房男星，更曾奪得影帝殊榮。不過，事業發展看似順暢的他近日接受訪問時，卻透露內心一直有相當大的恐懼，便是擔心自己會遺傳父母親的阿茲海默症。

 

　　黃渤於綜藝節目《熱浪之外》接受主持人魯豫的訪問，開腔談及雙親。他指父親因阿茲海默症離世，母親目前亦正受此病折磨。當被問到是否會害怕，黃渤則直言：

 

　　我已經恐懼多少年了。現在我幾乎可以認定，遺傳的概率是非常高的。

 

　　黃渤又表示，父親在生病時的最後階段，幾乎完全認不出自己。他回憶有次回家時，父親非常尷尬且客氣地請他坐下飲水，當母親問父親眼前的人是誰時，父親則裝作記得，還說黃渤是「老戰友」，令他感到十分難過。而黃渤母親發病後，則是出現短期記憶嚴重衰退，例如20分鐘內重複提問5次相同問題。

 

阿茲海默症｜50歲百億票房影帝罕有開腔 父母皆患阿茲海默症擔心被遺傳：恐懼了好多年【附腦退化徵兆】

現年50歲的黃渤除了是百億票房男星，更曾奪得影帝殊榮。

 

阿茲海默症｜50歲百億票房影帝罕有開腔 父母皆患阿茲海默症擔心被遺傳：恐懼了好多年【附腦退化徵兆】

現年50歲的黃渤除了是百億票房男星，更曾奪得影帝殊榮。

 

阿茲海默症｜50歲百億票房影帝罕有開腔 父母皆患阿茲海默症擔心被遺傳：恐懼了好多年【附腦退化徵兆】

黃渤近日接受訪問時，透露內心一直有相當大的恐懼，便是擔心自己會遺傳父母親的阿茲海默症。

 

 

阿茲海默症｜50歲百億票房影帝罕有開腔 父母皆患阿茲海默症擔心被遺傳：恐懼了好多年【附腦退化徵兆】

不過，事業發展看似順暢的黃渤近日接受訪問時，卻透露內心一直有相當大的恐懼，便是擔心自己會遺傳父母親的阿茲海默症。

 

 

阿茲海默症｜50歲百億票房影帝罕有開腔 父母皆患阿茲海默症擔心被遺傳：恐懼了好多年【附腦退化徵兆】

黃渤過去曾於多部電影與舒淇合作。

 

　　母親患病的經歷，令黃渤對日常生活非常敏感，當自己記不住人名時，他便會有「是否發病前兆」的聯想。

 

　　黃渤表示這種焦慮已滲透日常生活，即使朋友勸他不要太擔心，也難以緩解：

 

　　我覺得現在可以積極地找一些方式方法，但不知不覺，可能會有一些類似的焦慮，它會在你的潛意識裏。

 

　　黃渤過去曾因將父親送至專業養老機構，遭外界質疑「不孝」，但據了解，他的父親曾出現暴力傾向、半夜迷路等重症行為，家庭照顧已無法應對。

 

轉載自晴報

 

Tags:#腦退化#舒淇#認知障礙症#健康問題#魯豫#敏感
Add a comment ...Add a comment ...
消委會測試：12款兩匹分體冷氣機製冷率差逾27%，推薦6款4.5星高分
更多健康解「迷」文章
消委會測試：12款兩匹分體冷氣機製冷率差逾27%，推薦6款4.5星高分

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處