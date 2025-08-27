情緒健康 │ 43歲李日朗慨嘆父癌母病，每周20萬醫療開支壓力大與情緒負荷

前英皇男歌手、現年43歲的李日朗（Don）自退出幕前後，便專注發展其「小顏術」美容事業，並不時於社交帳號更新近況。最近他便慨嘆不幸事情一件接一件，由於父親患癌、母親又病倒，他於短短一周便花了20萬醫療開支，壓力甚大。

李日朗近日拍片分享近況，指自己一夜長大，又以「壓垮成年人的最後一根稻草究竟是甚麽？」為題發帖，片中，開首便見到李日朗帶父親去看一位相熟的醫生，之後換來大批藥物，其父看到此情此景，亦只能苦笑。畫面一轉，只見李日朗與母親街頭同行，而其母行路時則一邊需要倚賴拐杖，李日朗表示其母亦生病了。他們一家三口之後往日本餐廳用膳，李日朗看著雙親用膳時，則不禁慨嘆：

為何所有糟糕事都發生在我身上。

現年43歲的李日朗是前英皇歌手。

李日朗與雙親。



李日朗慨嘆不幸一事接一事，由於父親患癌、母親又病倒，他於短短一周便花了20萬醫療開支，壓力甚大。(影片截圖)

之後李日朗又指，為了不想父母擔心，他只可壓抑自己情緒，並裝作沒事發生的樣子，然後表示：

果然成年人的崩潰，都是從父母生病開始

李日朗稱父親患癌後，單是多項檢查一周便花了17萬，不過他又提到未婚沒有小孩的自己，將錢花在父母身上是十分應該。片尾，他又希望所有的父母均可以健健康康。

轉載自晴報