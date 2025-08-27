加工肉 │ 長期食用高鈉高脂午餐肉增患癌風險，消委會與營養師推薦的10款較健康選擇

午餐肉是不少港人在早餐常吃的食物，但邪惡程度不能輕視！消委會曾對市面25款午餐肉進行測試，指出長期進食高脂高鈉罐頭豬肉產品，可增加肥胖、冠心病、高膽固醇、高血壓、糖尿病、腎臟問題，甚至患癌風險。

半罐午餐肉鈉含量已達每日攝入限量

消委會在第488期《選擇》月刊中，檢測25款午餐肉，發現每100克的鈉含量由517毫克至1,180毫克不等，最低與最高鈉含量相差逾倍。若以鈉含量最高樣本計算，每日進食大約半罐，便已達世衛建議的每日攝入限量。而世界衛生組織(WHO)建議，一般成年人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克，相當於約5克鹽，或約1茶匙。過量攝取鈉會增加患高血壓的風險，進而可能導致心臟病和中風等慢性疾病。

至於午餐肉高鈉的原因，香港專業教育學院（柴灣）應用科學系高級講師方麗影曾指出，一般製作午餐肉時，會先把碎塊豬肉原材料混合其他配料及調味粉，攪拌成肉漿。而在攪拌過程中加入高量鹽分，可以讓豬肉裏的肌球蛋白（myosin）溶出，以提升肉漿的黏性。有醫生指出，中國人腎臟的多巴胺排鈉機制相對較弱，當中排出攝入的鈉的能力比較差，因此更要避免攝入過多的鈉。

高脂高熱量加工肉增患癌風險

另外，根據25款樣本的營養標籤資料，香港營養師協會指出當中沒有一款樣本屬於低脂（即每100克少於3克脂肪），甚至有11個樣本每100克含有高於20克脂肪，據FSA定義可視為高脂肪食品。而各樣本每100克的平均總脂肪含量約16.2克，更是豬的新鮮瘦腰內肉5.7克的2.8倍。

消委會推薦4.5星午餐肉

Coren 高雲牌

西班牙黑毛豬午餐肉

能量（Kcal）150

總脂肪（g）9.6

鈉含量（mg）554

售價：$39.9

Maling 梅林

優質火腿午餐肉（大發）

能量（Kcal）206

總脂肪（g）12.9

鈉含量（mg）580

售價：$24

Imperial Banquet 金御膳

火腿豬肉特多火腿配方

能量（Kcal）177

總脂肪（g）11.8

鈉含量（mg）654

售價：$15

Sky Dragon 天龍

火腿豬肉

能量（Kcal）212

總脂肪（g）14

鈉含量（mg）605

售價：$18

資料來源：消委會

本港註冊營養師葉沃暉曾於Facebook個人專頁表示，飽和脂肪能使血液更易凝結，能引致心臟血管疾病、高血壓、中風和血管硬化等問題，亦令血液的膽固醇上升。而飽和脂肪主要來源是動物脂肪，植物性的脂肪則包括椰子油和棕櫚油，兩者同樣會讓血液的黏稠度上升。

而世衞已於2015年將加工肉歸類為第1組致癌物，即是有充分證據顯示加工肉令人類患癌，例如結腸直腸癌，全球每年約有34,000宗癌症死亡個案是與膳食中含有大量加工肉類有關。研究又顯示，每天食用每50克加工肉，會增加約18％風險患上結腸直腸癌。

識揀午餐肉可減脂肪攝取86%

不過，午餐肉作為不少港人家中必備的罐頭食品，很難完全避免進食。營養師建議，每日鈉質建議攝取量上限是2000mg，在選擇午餐肉時要留意營養標籤，最好選擇較高蛋白質、較低總脂肪、較低飽和脂肪和較低鈉質的品牌。

另外 ，尚營坊營養師團隊亦曾為減肥人士搜羅了6款較低脂午餐肉。以每半罐計算，每款脂肪含量由1.7至6克不等；熱量由90至140卡不等。即睇6款推薦午餐肉營養資料：

6款較低脂午餐肉

Apis Delight Turkey Luncheon Meat （火雞午餐肉）

4.2g C｜2.3g F｜13.2g P

90 Kcal

Apis Delight Turkey Luncheon Meat （雞肉午餐肉）

3.8g C｜2.1g F｜14.2g P

95 Kcal

COREN 高雲西班牙火雞胸午餐肉

1.1g C｜1.7g F｜21.1g P

104 Kcal

夏林 3%低脂肪雞肉午餐肉

3g C｜2.4g F｜19g P

110 Kcal

夏林 3%低脂肪雞胸辣味午餐肉（墨西哥辣椒）

3g C｜2.6g F｜18g P

110 Kcal

每半罐=2P

Rankingdak 雞胸午餐肉

3g C｜6g F｜19g P

140 Kcal

每半罐=2.5P