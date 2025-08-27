糖尿病 │ 全球首例：基因編輯移植胰島素，42歲糖尿病患者37年病史不再依賴藥物

瑞典一名患上糖尿病長達37年的42歲男子，透過基因編輯技術移植胰島細胞，令身體可自然分泌胰島素，成功擺脫對藥物的倚賴。

根據《每日郵報》引述醫學期刊的研究報告，該名42歲男患者於5歲時確診第1型糖尿病，由於身體無法產生足夠胰島素，他因此需每日注射胰島素來控制血糖。

直到去年，該名男患者透過一系列上臂肌肉注射，接受了胰島細胞移植手術，將有關細胞移植到肝臟，令胰臟可自行分泌胰島素，幫助體內荷爾蒙維持正常的血糖水平。移植後3個月內，患者的身體開始對葡萄糖變化產生正常反應，尤其是在餐後血糖高峰期間。

報告指，過去儘管有少數患者曾接受過傳統胰島細胞移植手術，惟這些受眾往往於手術後數周至數月，都需服用免疫抑制劑，以防止身體排斥外來細胞。但值得注意是，抗排斥藥物會嚴重削弱免疫系統，使患者容易受到嚴重感染威脅，即便只是普通感冒，都可能造成足以致命的後果。

該名男患者是全球首例，透過基因工程改造胰島細胞，令身體不會排斥這些細胞，這亦有助於他避免服用免疫抑制藥物。基因編輯技術可透過CRISPR技術客製化改造胰島細胞，令患者完全避免免疫抑制劑的副作用風險，僅出現輕微靜脈發炎、指尖潰瘍感染、過度出汗及手臂麻木等併發症，且所有症狀目前皆已消退。目前胰島細胞移植手術費用約為10萬美元（約78萬港元），除了這名瑞典男子外，美國伊利諾州30歲母親戈德爾（Marlaina Goedel）也是少數成功案例之一。

連續監測揭飲食盲點 1個月擺脫胰島素

台灣新陳代謝科醫生謝明蓁早前於Facebook專頁分享上述個案，指台灣一名70歲婦人罹患遺傳性第二型糖尿病長達30年，即使每日服用3種降血糖藥、施打2劑長效胰島素，並嚴格戒除碳水化合物，血糖仍超標達10%，相較正常值為7%以下高出許多。慶幸飲食經調整後，患者成功在1個月內逆轉病情、停用胰島素。

謝明蓁強調，糖尿病患者不需完全戒除澱粉，重點在於「選擇低升糖指數（GI）食物」與「分量控制」。連續血糖監測技術能即時反映飲食、運動對血糖的影響，協助患者找出個人化地雷食物，搭配均衡飲食與運動，可有效降低併發症風險。

糖尿病飲食關鍵原則

碳水化合物： 將精緻澱粉改為糙米或五穀等，原形食物澱粉例如南瓜、番薯等仍可食用，但要控制分量。

將精緻澱粉改為糙米或五穀等，原形食物澱粉例如南瓜、番薯等仍可食用，但要控制分量。 蛋白質： 多食用優質原型蛋白質，例如豆腐、魚肉、雞肉、白肉等。

多食用優質原型蛋白質，例如豆腐、魚肉、雞肉、白肉等。 水果：多吃蔬菜及喝水。

5招快速降血糖

台灣初日診所副院長及家醫科醫生鄧雯心指出，胰島素抗性通常會伴隨著脂肪肝，如經常喝酒、高果糖飲食、反式脂肪或是味精等，都會加重脂肪肝問題。胰島素抗性會增加患上糖尿病、心血管疾病、中風、高血脂、三高、高血壓、癌症、失智症風險。但只要改善胰島素抗性的問題，脂肪肝都會一併改善：

5招快速降血糖

選擇原型食物

減少攝取精緻碳水化合物

注意進食順序，先吃蔬菜和蛋白質，再吃澱粉食物

恒常運動、舒壓減少壓力

調整生活型態，早睡早起

糖尿病8大症狀

經常口喝

尿頻

經常飢餓

體重下降

疲勞

視野模糊

傷口癒合不良

皮膚搔癢

資料來源：衞生署

資料來源：Facebook@中國醫藥大學新竹附設醫院